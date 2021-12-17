一圖看懂 Audio-Technica 開放式頭戴耳機：ATH-HL7BT 舒適佩戴 通透美聲

開放式設計融合音樂與環境感受，輕量化帶來無壓力佩戴體驗

想要好好感受音樂，體驗如臨現場的效果，耳機針對聲學方面的設計就十分重要，相比於入耳式機種，頭戴耳罩式耳機擁有較大的驅動單元，更能傳遞豐富的聲音資訊，然而一般人印象中，這類耳機除了機體較大，也都較重，佩戴起來比較不舒服，但此次 Audio-Technica 推出的 ATH-HL7BT 則大不同，因為這款耳機僅有 220g，實際佩戴時，頭部幾乎感受不到壓力，長時間聆聽音樂也不覺得有任何負擔，加上 ATH-HL7BT 大型耳罩能完整包覆耳朵，並保留一定的空間，不會壓迫到耳際，佩戴舒適性遠遠超過入耳式耳機。

Photo Credit：The News Lens Brand Studio

▲僅 220g 的重量，在頭戴耳罩式耳機產品中，可說是極輕量化的規格，無論是長時間佩戴或外出攜帶都不會造成負擔。

ATH-HL7BT 採用開放式設計，相較絕大多數密閉式耳罩耳機，能帶來更通透、輕鬆且空間感遼闊的聽覺體驗，因為少了驅動單元後方封閉的設計，能保有驅動單元振膜運動時，前後聲波自然釋放的效果，使得聽音樂，或是觀看演唱會影片時，就如同置身現場；且 ATH-HL7BT 搭載 53mm 大口徑驅動單元，支援藍牙 5.0 規格，以及 SBC、AAC 藍牙音聲傳輸編碼，與低延遲模式，內建 Hi-Fi DAC 與耳機擴大機，採用有線連接時，更獲得 Hi-Res Audio 認證，整體的音效表現絕對值得期待，在小編實測過程中，也真實感受到其開闊的音場、豐厚的中低頻，以及清亮高音的效果，讓人真正聽見音樂創作者的原始意涵，沉浸感十足。

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▲採用開放式設計讓 ATH-HL7BT 的聽感更為自然，無論是視訊會議中的談話，或是觀賞線上演唱會，都如置身現場般，十分有臨場感。

面對如今疫情反覆的狀態，許多人都有居家工作的經歷，針對視訊會議等需求，ATH-HL7BT 的開放式設計，能在會議對談中，讓你可以自然地聽見自己說話的聲音，就好像真的與人面對面，耳機本體也搭載兩組 MEMS 麥克風，透過波束成形收音技術，將你的聲音精確傳送給對方；至於藍牙耳機最讓人關心的電力，ATH-HL7BT 能提供最長 20 小時的續航力，縱使耳機電力不足，快速充電技術的設計，僅需充電 10 分鐘就能再聽150 分鐘，甚至能直接切換為有線連接的方式，確保你聆聽音樂不間斷的享受。

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▲環保減碳是世界潮流，ATH-HL7BT 使用紙材包裝，搭配上白色產品與字體，顯得高雅。

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▲ATH-HL7BT 機體相當簡約，但結合寬厚頭帶與大型耳罩的設計，帶來十分舒適的佩戴體驗。

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▲內藏大尺寸驅動單元的耳罩，握持感卻相當貼合手部，搭配輕量化機體，不論是拿取或配戴都毫不費力。

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▲為了達成輕量化目標，ATH-HL7BT 的頭帶調整機構設計成中空樣式，但仍十分穩固。

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▲調整時也能感受到頭帶傳來的些微阻力，讓人可以更精確的調整出符合自己頭型的長度。

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▲ATH-HL7BT 耳機本體外部採用網孔設計的耳罩，保有開放式耳機的功能性，但具備時尚風格與高質感。

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▲左側耳機本體外部則有功能按鍵，與 USB-C 充電孔，和 3.5mm 耳機線插孔，而 ATH-HL7BT 電力部分擁有最長 20小時續航，並具備充電 10 分鐘，聆聽 150 分鐘的快速充電功能。

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▲透過不同按鍵能快速操作不同功能，包含播放、音量調整、曲目切換以及電話接聽 / 掛斷，與啟動語音助理，如 Siri、Google 助理等。

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▲為了提升舒適度，ATH-HL7BT 採用雙層構造耳罩設計，貼近頭部的區域採用柔軟的絨毛耳墊，而在絨毛耳墊與驅動單元之間，則採用硬質的耳墊，確保舒適與穩固的耳機構造，達到舒適與結構穩定的最佳平衡，也能使得 53mm 大口徑驅動單元在運作時，避免共振失真，精確傳遞真實的音質音色。

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▲而大型的軟質耳墊，加上極輕的機體帶來的佩戴體驗，讓長時間聽音樂或者視訊會議也能更加輕鬆舒適。

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▲ATH-HL7BT 隨器材附搭 USB-C 充電線，以及 3.5mm 耳機線材。

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▲ATH-HL7BT 採用有線連接時，可對應 Hi-Res Audio 規格音效表現，且當耳機電池耗盡，卻又極需立即使用耳機時，也能透過有線連接繼續使用耳機。

專屬 APP 輕鬆調控，豐沛中低音與通透高頻

從機體設計到聲學技術都具備特點的 ATH-HL7BT，針對操作方面，除了耳機的按鍵外，也能透過獨家「Control」APP 進行更深入的設定，包括檢視剩餘電力，目前藍牙無線傳輸的編碼格式，以及更細膩的音量調整，與提升音效變化的等化器功能等等，並且能 APP 連結到使用說明，輕鬆掌握操作 ATH-HL7BT 的各種功能，充分享受耳機所帶來的聲音美感。

▲左圖為開啟 APP 後的主頁，可以看到耳機型號以及外型，下方則顯示剩餘電力，以及目前藍牙無線傳輸的編碼格式，與等化器、低延遲模式功能，底部則是快速音量調節和播放歌曲資訊；右圖的進階子選單，可以看到增加音量調整等級、左右平衡調整與 360 Reality Audio 等，其中音量調整等級最細可達 64 階，讓你精確控制音量大小，而 360 Reality Audio 則是 ATH-HL7BT 搭載的新技術，透過支援 360 Reality Audio 音樂的網站，可以聆聽擁有 360 度環繞技術的音樂，加上 ATH-HL7BT 開放式設計的聲音表現，讓人真正感受到身歷其境的音樂享受。

▲APP 中提供的等化器設置，共有五組原廠預設值，另外還提供用家自訂功能，其中五組預設分別是 Original 原音、Bass Boost 低音強化、Clear Voice 純淨人聲、V-shaped 以及 Treble Enhanced 高音強化，可因應聆聽的音樂類型選擇，提升聽感。

▲APP 內也提供功能按鍵操作說明（左圖），另外可以看到右圖的資訊欄目下方，包含尋找連線產品與使用說明書等等選項，其中使用說明書則可在點擊後，連結到 ATH-HL7BT 使用說明 PDF 檔案，透過更詳細的內容，徹底了解這款耳機的操作方式與功能特點。

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▲ATH-HL7BT 支援藍牙無線傳輸 SBC 以及 AAC 高音質編碼格式，能傳送清晰且音質優異的音效。

實測過程中，小編也特別挑選多首歌曲，與不同檔案格式的音樂比對，其中包括 MP3、無損壓縮 Flac 等等，音樂部分則包含近期熱門流行歌曲如 Glass Animal 「Heat Waves」、韋禮安「如果可以」，爵士樂經典「當鋪爵士」等等，聆聽方式則含括藍牙無線傳輸與有線連接，綜合聆聽感受，ATH-HL7BT 最大特點就是聲音自然開闊，此處所謂的開闊並非聲音散漫，而是就如同你在音樂演奏現場聆聽般，所有人聲、樂器聲自然在空間中蔓延、包圍環繞，但仍保有精確的定位感，且高、中、低各頻段的聲音均衡且清晰度極佳，其中低頻的量感與衝擊力更充分表現出 53mm 驅動單元的威力，十分強悍。

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▲ATH-HL7BT 開放式設計的另一優點，就是在與人通話過程中，可以輕鬆地聽見自己說話的聲音，就像與對方身處在同一空間談天般自然。

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▲ATH-HL7BT 自然輕鬆談話的感受，同樣適用於視訊會議中，且這款耳機支援雙設備自動切換功能，所以能同時連線兩種不同裝置，自然且迅捷的切換與對應使用。

美聲與放鬆兼具，居家生活最好的聲音搭檔：Audio-Technica ATH-HL7BT 藍牙耳機

擁有一款可以輕鬆聽到高音質的耳機，且同時對應休閒與工作所需，相信是不少人在疫情期間的需求，當然，對於愛樂者來說，一副好耳機所帶來的聆聽享受，超越一切，Audio-Technica 推出的這款 ATH-HL7BT 開放式頭戴耳罩耳機，以其 220g 輕量機體，加上開放式設計帶來的自然聲音體驗，53mm 大口徑驅動單元，同時滿足了輕鬆佩戴與高音質效果雙重夢想。

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不僅如此，ATH-HL7BT 最長 20小時的續航力，以及充電 10 分鐘聆聽 150 分鐘的快充技術，再加上透過 APP 進一步擴張耳機的音色與音效風格變化，以及即時掌握電力與藍牙無線傳輸編碼規格資訊，讓用戶不僅有足夠的使用時間，還能進一步掌握耳機表現細節；除此之外，開放式設計，還讓視訊會議或是觀賞線上演唱會時，宛若置身現場的感受。滿足時間、品質以及舒適度外，多設備自動切換的功能，讓 ATH-HL7BT 確實滿足現代人休閒、工作各種情境需求，成為有類似需求的愛樂者不能錯過的優質耳機。

Audio-Technica 全新頭戴藍牙耳機 ATH-HL7BT，兼具輕量化與 Hi-Res 高解析音質，開放式設計創造與環境融為一體的通透聽感，加上低延遲技術、支援 360Reality Audio 音效，帶來居家生活最佳聆樂體驗。