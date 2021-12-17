2021/12/17,
健康

美國軍隊疫苗強制令來真的：海軍陸戰隊解僱103名拒絕接種隊員、空軍開除27名飛行員

美國軍隊疫苗強制令來真的：海軍陸戰隊解僱103名拒絕接種隊員、空軍開除27名飛行員
示意圖，圖為美國海軍陸戰隊在印太地區的聯合部隊。｜Photo Credit:U.S. Marine Corps

我們想讓你知道的是

昨（16）日，美國海軍陸戰隊就宣布解僱103名拒絕接種的隊員，陸軍則解除6名現職領導人員的職務。另外，美國空軍在本週稍早也開除27名飛行員。這證明了美國陸戰隊司令伯格所言：「我們不是虛張聲勢」。

美國國防部在8月就下令，要所有美國軍事人員接種COVID-19疫苗，因此，目前美國各軍種的疫苗覆蓋率皆達到至少95％。然而，目前仍有將近3萬名美軍沒有接種疫苗，這些人可能會被和其他軍人隔開、難以升遷，嚴重者甚至可能被解僱。

昨（16）日，美國海軍陸戰隊就宣布解僱103名拒絕接種的隊員，陸軍則解除6名現職領導人員的職務。另外，美國空軍在本週稍早也開除27名飛行員。這證明了美國陸戰隊司令伯格（David Berger）所言：「我們不是虛張聲勢」。

各軍種都有未接種軍人遭隔開、甚至開除，但可榮退

美國海軍陸戰隊16日宣布，已經解雇了103名拒絕接種COVID-19疫苗的隊員。

《POLITICO》的報導指出，在本次海軍陸戰隊解僱103名隊員之前，美國陸戰隊司令伯格（David Berger）就曾在本月就向記者直言，在開除拒絕接種的隊員上，「我們不是虛張聲勢」。

伯格認為，大部分的海軍陸戰隊隊員還是會在期限前接種，但當他們看到某人真的被開除了，才會發現：「OK，他們是認真的。」

美國陸軍在16日基於同樣原因，解除6名領導人員的職務，其中還包含兩名指揮官。此外，陸軍還打算從1月開始隔開拒絕接種的軍人，至今更是已經對此發出2767次書面訓誡。雖然收到訓誡的軍人多半還能繼續服役，但這被視為會阻礙升遷。

美國陸軍的聲明還指出，未來西點軍校（U.S. Military Academy）和美國陸軍預官訓練團的成員，都必須完全接種疫苗或拿到永久豁免證明，才能被任命為軍官。若在畢業後未完整接種也沒被豁免，則會在陸軍政策下採休假處理。

根據《POLITICO》的報導，在本週稍早，美國空軍也開除了27名飛行員。海軍方面則在15日宣布，已經開始隔開5731名未接種疫苗的現役軍人。

根據《POLITICO》的報導，美國共和黨參議員威克（Roger Wicker）針對27名空軍的解僱批評，美國總統拜登（Joe Biden）「很少考慮到這項命令會對我們的軍隊戰備，帶來怎樣的影響」，他在週二指出：「我們的軍隊現在最不需要的，就是因為霸道且不必要的疫苗命令失去隊員。」

不過，美國國會在本週通過的法案，保證因拒絕接種而被開除的軍人，能在榮退的條件下退伍，以免他們失去退伍後的福利。

美國陸軍發言人凱利中校（Terence Kelley）告訴《ABC》，拒絕接種疫苗的軍人，若是固定在同一個地方工作，就必須要進行每週例行的採檢，遠距辦公的軍人，則要在前往工作地點開會或辦公的前72小時做採檢。

各軍種疫苗覆蓋率至少95％，但仍有3萬人未接種

《ABC》的報導指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在8月下旬，就已經下令要所有美國的軍事人員接種COVID-19疫苗。當時，軍方訂下了必須完成接種的期限，並警告所有軍人，若不接種就可能得面臨退役的處分。

因此，在疫苗覆蓋率約為72％的美國，目前陸軍和海軍的覆蓋率都達到98％，另外空軍為97.5％、海軍陸戰隊為95%。不過，覆蓋率並未達到100％，這意味著美國軍中還有近3萬人沒有接種疫苗。

其中，空軍和海軍分別有7365人及5472人還沒接種，這些人不是拒絕接種、就是在等待處理行政、醫療或宗教豁免的批准。

海軍陸戰隊已經批准了1007項醫療和行政豁免請求，並正在處理3144項宗教豁免的其中2863案。陸軍的部分，就有將近1萬名軍人還沒接種，其中有3864名是完全拒絕，另外6263名正在等待豁免的批准。根據《ABC》的報導，多數還沒接種的軍人都正在尋求宗教豁免，但目前沒有一個單位因為宗教原因批准。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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