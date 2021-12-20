抽象藝術觀看指南：多數人望而生畏，其實是現今創作中最好懂的藝術表現形式

文：吳軍

觀者時常對於抽象藝術望而生畏，然而為何是如此呢？難道抽象藝術只是屬於一種形而上的東西？超出了人類經驗可感知的範圍？我們能從藝術史中，明顯地知道答案並非如此。

首先，要了解抽象藝術必須從歷史的角度看起，那是一段有趣但非常複雜的過程，多個藝術流派交融並進，最後都成為抽象藝術發展的一環。抽象繪畫能視為現代主義的最高峰，當然要攀登上去需要點勇氣，所以拿出勇氣！我們一起看看抽象背後的前世今生。

我們回顧歷史從那個讓整個藝術世界發生質變的點——攝影。在路易・達蓋爾（Louis Daguerre）所發明的銀版攝影法以來，隨著攝影術的進步，讓外在的世界得以幾近「真實」（reality）的被複製，鮮活的影像被印在平面的物件上。

文藝復興以來，藝術家們試圖在平面上再現的「真實」，一下子顯得不是那麼重要了，大量技法像是單點透視、空氣遠近法、暈塗法等等的研發，都是為了再現真實而生。但攝影破壞了一切古典技法，因為畫得再寫實也比不過攝影對於景物如此細膩的捕捉，此時開始有許多藝術家開始思索，如果不去再現真實，那繪畫應該以怎麼樣的形式呈現在世人面前？​

在20世紀初期，野獸派（Fauvism）脫離傳統繪畫的固有色，大膽得使用大量彩度高的顏色，省略掉畫面中大量細節，並將物件變形去處陰影。立體派（Cubism）利用多視角作畫，瓦解西方繪畫的理論，把繪畫的對象解體，並讓空間趨於平面。未來主義（Futurism）歌頌工業革命後的機械動能，表現出物體運動狀態，重複交疊的手法，讓整個畫面處於一種速度感之中。

在新舊世紀相交的時間點，我們能實際發現藝術家在畫面構圖上不具象了，雖然還無法說是完全的抽象。除了抽象化之外，藝術家也開始在畫面中加入屬於藝術家自身的表現方式，藝術家個人情感層面在作品上被體現出來。

這種來自於工業化或者科技演進，影響了藝術家的思考邏輯與我們觀者觀看的方式。但卻為藝術翻開嶄新的一頁，大量現今普羅大眾耳熟能詳的藝術家都在這時期發光發熱。

第一次世界大戰前後，有條很重要的抽象藝術發展脈絡開始發展，像是俄羅斯的抽象主義（Abstractionism）、構成主義（Constructivism）與至上主義（Suprematism）。

Photo Credit: Assily Kandinsky，構成第八號，1923 抽象主義

抽象主義康丁斯基的兩本著作《論藝術的精神》與《點、線、面》將抽象繪畫內容濃縮成「色彩」與「形式」兩點，其中以表現手法又大致分為兩類：第一是幾何抽象，從塞尚的理論出發，接續立體主義，帶有較為客觀情感的——「冷抽象」；第二是抒情抽象，受高更影響，接續野獸派，帶有主觀情感的——「熱抽象」。

構成主義受到拼貼技法影響，利用不同材質組成雕塑，並影響之後的包浩斯風格（Bauhaus），重要的是與同時期的至上主義相互影響。

至上主義由馬列維奇開創，與構成主義相反的是它反物質與實用性，為藝術而藝術，完全脫離立式架構，利用基本幾何形圖形排列，甚至是單一色塊。

與此同時德國表現主義（Expressionism）誕生，包含兩個重要的團體「橋社（Die Brücke）」與「藍騎士（Blaue Reiter）」，利用大量顏色與高對比度來表達情感，在造形上刻意扭曲與誇張化。

荷蘭則出現由蒙德里安所引領的新造型主義（Neo-Plasticism）利用垂直、水平線條和方形色塊創作，呈現高度理性與邏輯。我們能看到俄羅斯藝術對於亦藝術史所做出的挑戰，而不論是任何流派對於理性或感性的追求，都構成了我們現今所看到抽象藝術的大致結構，然而抽象藝術並沒有在此停下腳步。

第一次世界大戰之後讓我們快速略過達達主義（Dadaism）、巴黎畫派（Ecole de Paris）、超現實主義（Surrealism）等等一二戰之間的流派，來到第二次世界大戰結束，美國第一次在藝術史中取得重要的主導地位就是抽象表現主義（Abstract Expressionism）的出現，將現代主義繪畫推向最高點。

傑森．帕洛克（Jackson Pollock）承襲了超現實主義藝術家常用的自動性繪畫（Automatism）技巧發展成行動繪畫 （Action Painting），以一種無意識的狀態四處滴落顏料，繪畫不再是表現真實或是想像的某種空間，完全將所有精力聚焦於畫布之上，關注媒材與平面性。

而巴內特．紐曼（Barnett Newman）的色域繪畫（Color-Field Painting）創造出純粹的視覺經驗，利用大色塊去模糊主題與背景，也強化自身平面性，深深影響往後的極簡主義（Minimalism）。這種對於繪畫純粹性的追求在此達到高峰，改變整個藝術的樣貌，然而在此之後還剩下什麼？

我們能看到現代藝術（Modern art）所追求的形式主義（Formalism），對於繪畫本質的探求成為現代藝術最重要的標誌，意識形態底下強烈的排他性，讓現代藝術變得曲高和寡與精英化。

因此普普藝術（Pop art）的出現成為後現代藝術（Postmodernism）中大眾化的產物，主導整個藝術走向的大敘事正一點一滴地消失，脫離現代主義試圖建立的框架，藝術家開始關注各種議題，包括自身生命經驗或是社會現狀。

直至今日，我們進入當代藝術（Contemporary art）的時代，我們離開美感經驗轉向哲學思考，藝術家開始關注各式各樣的議題，什麼都有可能是藝術的時代來臨，藝術變得更加混濁不明。

所以當我們覺得藝術晦澀難懂的同時，不如先從抽象藝術開始，因為它可能現今創作中最好懂的藝術表現形式了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航