2021/12/17,
財經

英國央行率先宣布升息，專家：未來觀察美國聯準會動向，將影響台灣股市、房市震盪

英國央行率先宣布升息，專家：未來觀察美國聯準會動向，將影響台灣股市、房市震盪
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

英國央行於12月16日率先升息，但歐洲國家考量國內情勢不一並未跟進，專家強調，未來端視美國聯準會的縮表、升息，將造成台灣股、房市的震盪。

英國央行於12月16日為抑制通貨膨脹，宣布上調基準利率（benchmark interest rate），成為首位升息的主要國家。而其他歐洲國家則在經濟成長和通膨考量下，升息腳步不一致。專家強調，未來還以美國聯準會動向為主要觀察對象，到時候將造成台灣房、股市震盪。

英國率先升息，歐洲央行態度不一

由於全球通膨日益嚴峻，各國央行紛以貨幣政策來面對挑戰。12月16日英國宣布上調基準利率，這是疫情爆發以來首家宣布升息的主要國家央行。

英國央行貨幣政策委員會以8票贊成、1票反對的投票結果，決定將利率由史上最低點0.1%上調至0.25%。會中委員告訴《華爾街日報》，強勁的勞動力市場是代表應該要提高「借貸成本」，來抑制物價上漲。

過去美國聯準會不斷地對外宣稱這陣子的通膨是因為供應鏈瓶頸造成，隨著物料齊全，產品生產進入軌道後自然會趨緩。

不過，在最近幾週美國聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）卻不斷暗示，對此種「暫時性通膨」的看法，抱持著擔憂的態度。巴克萊（Barclays）美國經濟學家Michael Gapen直言，從聯準會加快縮表的跡象來看，代表升息的日期已經不遠。

在經濟成長和抑制通膨的抉擇下，歐洲主要央行並未跟進英國央行的政策，反而是各自採取了不同方針對面對挑戰。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）12月16日對此強調，美國、英國和歐元區處於不同經濟周期階段，且在疫情間得到政府支持程度也不同。

穆迪分析（Moody's Analytics）經濟學家Mark Zandi表示：「確實感覺各央行正在不同的時間點上開啟貨幣政策正常化進程。」他說，各地勞動力市場情況，會影響著它們的政策選擇。

「升息」仍以美國為主要觀察對象，將造成台灣房、股市震盪

《關鍵評論網》訪談定方財務顧問公司創辦人暨理財規劃顧問邱茂恒表示，全球主要國家，為了要讓經濟能夠持續向上，近年來除了利用貨幣政策，調整利率讓資金能流向市場，還加上購買美國公債，意即量化寬鬆（QE），促使經濟再度活絡。

他強調美國購買公債，是短期快速提振經濟的做法，並無法對實體經濟有正向幫助，而這類的經濟活動，更無法推動產業、商品以及勞動力等更進一步發展，僅僅是「印鈔票」，讓在些資金流入房、股市，堆高各類金融產品的價格。

升息終將會緩慢結束。邱茂恒將「升息」譬喻為運動員吃類固醇，一開始使用效果極佳，體能快速上升，但隨著時間越長，效果會日益衰退，直到身體受不了（過量）後，必須緩慢地減少使用類固醇。他說這就像是金融市場，不斷受各國央行刺激，總有落幕的時候。

面對由英國率先升息一事，邱茂恒強調目前仍以美國聯準會為主要觀察對象，其量化寬鬆政策，是否也跟進英國升息，也將考量美國國內經濟狀況而定，屆時將造成台灣股、房市的震盪。

他分析，未來美國減少購入公債規模跟升息都有可能互相搭配。邱茂恒說：「目的是為了恢復到正常的經濟狀態，達到的2%通膨（世界銀行標準），」邱茂恒指出，為避免手段過於激烈，各國央行也會不斷丟出訊號，端視市場反應再決定升息與否。

12月16日英國央行宣布升息後，英鎊兌美元上漲0.4%；英國國債遭拋售，基準10年期英國國債收益率，從12月15日的0.727%一度升至0.825%，後收於0.760%。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。