英國央行率先宣布升息，專家：未來觀察美國聯準會動向，將影響台灣股市、房市震盪

英國央行於12月16日為抑制通貨膨脹，宣布上調基準利率（benchmark interest rate），成為首位升息的主要國家。而其他歐洲國家則在經濟成長和通膨考量下，升息腳步不一致。專家強調，未來還以美國聯準會動向為主要觀察對象，到時候將造成台灣房、股市震盪。

英國率先升息，歐洲央行態度不一

由於全球通膨日益嚴峻，各國央行紛以貨幣政策來面對挑戰。12月16日英國宣布上調基準利率，這是疫情爆發以來首家宣布升息的主要國家央行。

英國央行貨幣政策委員會以8票贊成、1票反對的投票結果，決定將利率由史上最低點0.1%上調至0.25%。會中委員告訴《華爾街日報》，強勁的勞動力市場是代表應該要提高「借貸成本」，來抑制物價上漲。

過去美國聯準會不斷地對外宣稱這陣子的通膨是因為供應鏈瓶頸造成，隨著物料齊全，產品生產進入軌道後自然會趨緩。

不過，在最近幾週美國聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）卻不斷暗示，對此種「暫時性通膨」的看法，抱持著擔憂的態度。巴克萊（Barclays）美國經濟學家Michael Gapen直言，從聯準會加快縮表的跡象來看，代表升息的日期已經不遠。

在經濟成長和抑制通膨的抉擇下，歐洲主要央行並未跟進英國央行的政策，反而是各自採取了不同方針對面對挑戰。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）12月16日對此強調，美國、英國和歐元區處於不同經濟周期階段，且在疫情間得到政府支持程度也不同。

穆迪分析（Moody's Analytics）經濟學家Mark Zandi表示：「確實感覺各央行正在不同的時間點上開啟貨幣政策正常化進程。」他說，各地勞動力市場情況，會影響著它們的政策選擇。

「升息」仍以美國為主要觀察對象，將造成台灣房、股市震盪

《關鍵評論網》訪談定方財務顧問公司創辦人暨理財規劃顧問邱茂恒表示，全球主要國家，為了要讓經濟能夠持續向上，近年來除了利用貨幣政策，調整利率讓資金能流向市場，還加上購買美國公債，意即量化寬鬆（QE），促使經濟再度活絡。

他強調美國購買公債，是短期快速提振經濟的做法，並無法對實體經濟有正向幫助，而這類的經濟活動，更無法推動產業、商品以及勞動力等更進一步發展，僅僅是「印鈔票」，讓在些資金流入房、股市，堆高各類金融產品的價格。

升息終將會緩慢結束。邱茂恒將「升息」譬喻為運動員吃類固醇，一開始使用效果極佳，體能快速上升，但隨著時間越長，效果會日益衰退，直到身體受不了（過量）後，必須緩慢地減少使用類固醇。他說這就像是金融市場，不斷受各國央行刺激，總有落幕的時候。

面對由英國率先升息一事，邱茂恒強調目前仍以美國聯準會為主要觀察對象，其量化寬鬆政策，是否也跟進英國升息，也將考量美國國內經濟狀況而定，屆時將造成台灣股、房市的震盪。

他分析，未來美國減少購入公債規模跟升息都有可能互相搭配。邱茂恒說：「目的是為了恢復到正常的經濟狀態，達到的2%通膨（世界銀行標準），」邱茂恒指出，為避免手段過於激烈，各國央行也會不斷丟出訊號，端視市場反應再決定升息與否。

12月16日英國央行宣布升息後，英鎊兌美元上漲0.4%；英國國債遭拋售，基準10年期英國國債收益率，從12月15日的0.727%一度升至0.825%，後收於0.760%。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：翁世航