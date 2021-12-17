馬來西亞華人用筷子吃飯是認同中國為祖國？馬哈迪言論遭批種族主義

「打個比方，華人用筷子吃飯，我們用手吃飯，他們沒有融入我們吃東西的方式。」馬來西亞前首相敦馬哈迪（Tun Dr. Mahathir）12日在新書《抓住希望：為新馬來西亞奮鬥》發表會上發表上述言論，批評華人認同中國文化，而不是馬來西亞。馬哈迪這番爭議性言論，令各界人士批評他煽動種族主義的情緒。

馬哈迪在發表會受訪時表示，馬來西亞各族群之所以無法團結，是因為各族對馬來西亞沒有身分認同，「就算他們在這裡出生、成長，他們還是認同之前（祖籍）國家，所以他們才無法被同化。」他也比較馬來西亞與其他國家，「菲律賓、泰國華人已經認同他們的國家，他們說泰文、過著泰國人的生活方式，甚至宗教也與泰國人一樣，這不會在馬來西亞發生。」

馬哈迪也說，馬來西亞華人說華語是採用中國的國語，他認為華人應該使用廣東話、福建話等方言，使用與中國相同的語言同等於遵循他們的政策。 他表示，「印度人及阿拉伯人來馬時已經完全遺棄他們的語言，所以華人要融入馬來西亞社會，就要和印度人和阿拉伯人一樣，和土著有完全一樣的身分認同。」

執政黨馬來西亞華人公會（MCA）中委許金漢抨擊，「馬哈迪應邀把筷子吃飯的文化習俗給華人扣帽子，根本是莫須有的罪名，企圖挑起種族矛盾，居心不良。」他也覺得政治人物不應該迷信同化政策，質疑各族權益。在野黨民主行動黨（DAP）總秘書鄭鴻傑也表態，華人使用筷子與身分認同無關，反問馬來人用筷子吃壽司就會身分混淆，是否就會變成日本人或中國人。他更認為，馬哈迪說出這番言論才是沒有融入馬來西亞多元社會，並促他向國人道歉。

除了華人社會反彈，也有馬來人對馬哈迪的言論不苟認同。《陽光日報》蒐集推特上其他族群的網友留言，有人表示馬來文化有許多與華人文化的結合如絲綢編織、叻沙、陶瓷餐具等。也有人分享馬來西亞文化涵蓋馬來人、華人及印度人文化，使用筷子也是共同文化之一。前首相納吉（Najib Tun Razak）也在臉書發布馬哈迪曾使用筷子在華人農曆新年活動上「撈生」的照片，調侃他自打嘴巴。

不過，馬哈迪所創立的祖國鬥士黨（PTA）的發言人烏亞·胡沙姆丁（Ulya Husamuddin）卻為他反駁，說明馬哈迪的說法被斷章取義，並無意傷害任何種族。「馬哈迪利用筷子做比喻，是為了表示馬來西亞與印尼的不同，他只是回應馬來西亞是否應該效仿印尼採取極端同化政策。」胡沙姆丁認為，馬哈迪的言論應該被視作期待馬國擁有更美好的未來。

至今馬哈迪本人至今沒有做出任何回應。另一方面，在「筷子論」事件延燒數日後，馬哈迪因健康問題於16日傍晚入住馬來西亞國家心臟中心，醫院文告表示馬哈迪將留院做進一步檢查，馬哈迪發言人並沒有為他的狀況做更多解釋。馬哈迪曾在2006年因心臟病發入院，如今高齡96歲的馬哈迪仍是國會議員，在2018年5月至2020年2月在他領導希望聯盟政府時期，曾是全球最高齡的國家領導人。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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