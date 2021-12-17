美國放寬墮胎藥RU486重要限制：將來可以郵寄藥品、不用到診所親自拿藥

美國食品與藥物管理局（FDA）在16日永久放寬了對墮胎藥的一些重要限制，包含取消必須親自到醫療院所拿藥的規定，將來女性可以透過郵寄的方式取得墮胎藥。

根據《美聯社》的報導，此舉是美國藥物流產法律戰場的最新轉折，且無庸置疑會在共和黨所領導的州，引起對法律的挑戰。

事實上，包含美國醫學會（American Medical Association）在內的醫學協會，均長期反對親自拿藥的規定，並認為這項限制沒有替人們帶來顯見的好處。而美國FDA在今（2021）年稍早，已經因為COVID-19大流行，而暫時停止親自拿藥的規定。

美國FDA本次的審查結果，是源於美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）在2017年所提起的訴訟。該訴訟認為這項限制阻礙甚至延宕了醫療照護，特別是針對那些低收入戶或者住在鄉村區域的人們。

美國公民自由聯盟認為，偏遠地區或鄉村的女性所在地附近，可能沒有人能提供墮胎藥，因此，這項決定讓他們更能採取藥物流產。除此之外，因交通不便或難以請假而無法前往診所的低收入婦女也將受益。

仍有19週禁止郵寄墮胎藥，反對方：不能忽略副作用的可能性

本次放寬的墮胎藥，在台灣多半被稱為RU486（Mifepristone），會配合米索前列醇（Misoprostol）一起服用。根據台灣衛福部的說明，RU486這種黃體素拮抗劑會競爭母體內黃體素的接受器，使母體黃體素無法作用在應作用的接受器上，導致母體子宮肌收縮，胚胎隨著子宮內膜自然崩落，以達到人工流產目的。

美國從2000年就開始使用藥物流產，根據《美聯社》的報導，美國有大約40％的墮胎是透過藥物、而不是手術完成的，這在COVID-19大流行期間變得更加重要。

根據美國FDA的規定，這種墮胎藥僅被批准用於懷孕70天內的流產。《美聯社》指出，FDA的官員表示，開出這種墮胎藥的醫生必須證明他們可以提供緊急照護，以應對包含出血過度在內的潛在不良反應。不過，這不影響將來有更多美國女性能線上訂購RU486，並直接寄到家裡。

然而，根據《路透社》的報導，有19個州的法律仍禁止遠距醫療諮詢以及郵寄墮胎藥。其中包含通過「心跳法案」的德州。「心跳法案」是美國最嚴格的墮胎禁令，規定一但偵測到胚胎的心跳就不能墮胎，即使是被性侵懷孕也必須遵守。

因此，加州和紐約州等傾向增加墮胎機會的州，可能會向這些州的婦女提供RU486。

根據《路透社》報導，反對FDA放寬的組織Charlotte Lozier Institute和Susan B. Anthony List聲明，FDA的決定忽略了副作用的可能數據，讓女性處於危險之中，這些團體呼籲恢復親自拿藥的要求，並增加墮胎的限制。

March for Life Education and Defense Fund的主席曼奇尼（Jeanne Mancini）則表示，這項決定會導致更多人因墮胎而失去生命，並可能讓更多母親因化學墮胎而受到身心上的傷害。

美國FDA的紀錄顯示，從2000年9月到2018年12月，有370萬名婦女使用這種藥物終止懷孕，其中有24人死於副作用。RU486常見的藥物副作用包含痙攣、出血、噁心、頭痛或腹瀉，嚴重者可能需要動手術止血。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範