2021/12/17,
藝文

《悲情城市》金馬影帝陳松勇病逝享壽80歲，演藝圈弔念深感不捨

《悲情城市》金馬影帝陳松勇病逝享壽80歲，演藝圈弔念深感不捨
Photo Credit: 中央社

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陳松勇1941年出生，1970年出道，先從電視小螢幕起家，而後跨足電影大銀幕，最知名的電影作品當屬1989年由侯孝賢執導的《悲情城市》，如今因病逝世後，也引起演藝圈的不捨。

曾以《悲情城市》拿下金馬獎最佳男主角的陳松勇，被證實今（17）日下午病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲。根據《聯合新聞網》指出，陳松勇一個多月前身體就出現狀況，緊急住院治療。醫生評估洗腎仍可維持生命，但據他好友表示，陳松勇決定讓自己好好地走，臨走前神智仍相當清楚。

鄭麗君出席資深藝人春節餐會（1）
Photo Credit: 中央社
前文化部長鄭麗君（右2），和資深藝人陳松勇（右）、康凱（前左）等寒暄致意。

根據《中央社》報導，演藝工會理事長康凱表示，兩人最後一次見面是1年前的演藝工會聚餐，當時彼此坐隔壁，「我們40、50年的交情了。」可惜因為COVID-19疫情，這一年便減少互相拜訪。

康凱進一步回憶，陳松勇私下海派大方，年輕時把家裡布置的和宮殿一樣，甚至會準備許多高粱酒和酒杯，熱情招待藝人好友。陳松勇一生未婚，康凱最後表示，工會就像個家，一定會幫忙處理後事，「他是愛熱鬧的人，不辦講不過去。」

而桃園長庚紀念醫院也向《中央社》表示，由於陳松勇生前有特別交代，因此無法向外界透露相關病情，感謝外界關心。陳松勇的離世也引起演藝圈老友的不捨，例如在《悲情城市》和陳松勇飾演夫妻的陳淑芳，就大感遺憾。

陳松勇1941年出生，1970年出道，先從電視小螢幕起家，而後跨足電影大銀幕，最知名的電影作品當屬1989年由侯孝賢執導的《悲情城市》。該片在台灣解嚴後兩年推出，碰觸了「228事件」的敏感議題，一舉拿下歐洲三大影展之一威尼斯影展最高榮譽金獅獎，成為台灣第一部獲得大型一級國際影展的首獎電影。

《悲情城市》除了在威尼斯揚威之外，回到台灣的金馬獎也大放異彩，一舉入圍最佳劇情片、導演、男主角、原著劇本、攝影、剪輯、錄音等7項大獎，而陳松勇也順利擊退《奇蹟》成龍、《香蕉天堂》鈕承澤拿下金馬影帝，是他生涯唯一一座金馬獎。

除了名留影史的《悲情城市》之外，陳松勇也出演過《魯冰花》、《少年吔，安啦！》等許多膾炙人口的戲劇、電影，以台灣草根性十足的鄉土小人物、或有情有義的道上兄弟形象活躍於千禧年前的台灣影視圈。

不過2000年之後，陳松勇逐漸淡出演藝圈，後期也因爲身體狀況欠佳，電影作品較少、也偏向屬於客串角色，僅有如《逆轉勝》、《我們全家不太熟》等作品；至於電視連續劇的部分，則有《廉政英雄》、《風水世家》等作品。

因此，對於多數1990後的年輕世代來說，應該是從《全民大悶鍋》的單元劇《幹譙語出 林北阿勇》之中進一步認識陳松勇，此單元劇由郭子乾模仿陳松勇，惟妙惟肖的模仿，在當時也掀起一陣熱潮。

新聞來源

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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