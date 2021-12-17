公投前最後衝刺：民眾黨柯文哲批民進黨「雙標」，時代力量黨中央西門町催票未見兩立委

民眾黨今（17）日晚間於立院旁的青島東路、高雄市議會旁，以北高連線方式舉辦公投之夜活動，全力宣傳「兩好」，贊成反萊豬進口、贊成三接遷離大潭藻礁海岸的主張。

黨主席柯文哲、秘書長謝立功、立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿皆出席，台下也聚集近千位支持者、各地黨職幹部參與。另外「反萊豬大將」蘇偉碩、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政等，也將輪番上台宣講。

民眾黨主張「兩好」，贊成反萊豬進口、贊成三接遷離大潭藻礁海岸，主張護藻礁、護食安就是護台灣。日前也透過民主戰車的方式，巡迴全台宣傳，預計在投票前最後一天、12月17日時回到位於立法院的青島東路舉辦選前之夜。

民眾黨指出，捍衛食安是每一個人都認同的價值，希望政府做到「源頭管理、明白標示」，讓民眾自己選擇，但政府始終辦不到，反而讓民眾對美國豬肉失去信心。

而守護藻礁則是為下一代留下美麗的海岸線，三接的棧橋就插在藻礁上，反對繼續傷害7600年歷史的藻礁，守護海洋生物的棲息地，因此認為三接遷址台北港更好。

柯文哲表示，萊豬本來是很容易就可以解決的問題，是個科學的問題，不需要搞成這樣。事實上，作為一個科學家，處理萊豬的問題就是源頭管理、明白標示。萊克多巴胺在所有瘦肉精裡面並不是最便宜的，而是因為代謝最快，一般來講，在血中4個小時，濃度就降了一半。

柯文哲指出，萊克多巴胺經過一天就是2分之1的6次方，3天的話是2分之1的18次方，因此只要在屠宰前3天把萊克多巴胺的飼料停掉，經過3天後相信在血中的濃度已經降到夠低了，「所以我當時就提出，源頭管理、明白標示。」柯文哲說，

「做為一個要購買豬肉的國家，有沒有權利要求生產豬肉的國家，在屠宰前3天把萊克多巴胺停掉，可不可以？廢話，當然可以，只要我們做到源頭管理，確保豬吃的萊克多巴胺在血中或肉中的濃度夠低，然後如果有些人真的就是不喜歡吃萊克多巴胺，那要標示這是含萊劑的豬或牛，這樣的話要買的人買、不買的人不買，問題通通解決掉。」

柯文哲說，當時還在台北市政府親自寫了說明稿，要去行政院對蘇貞昌院長說，要解決萊豬爭議其實用科學的態度就可以解決，也就是源頭管理、明白標示。結果發生什麼事？才一離開行政院，他們立刻辦記者會，後來就發生冠軍牛肉麵的事情。

柯文哲也批評，最近常在網路上看到，在2012年以前民進黨從蔡英文總統一直到這些檯面上的立委，當時他們是怎麼反萊豬的。柯文哲表示，對照他們今天的嘴臉，「他也可以說時空環境不一樣，可是要出來解釋，到底哪個時空環境不一樣？政策要改，就跟老百姓道歉就可以，我最痛恨的就是這種雙標黨、滿嘴謊言的政黨，然後他們都不會覺得不好意思，這才是我們今天要反對他們的。」

柯文哲談到三接案，也表示民進黨曾來找他，說深澳電廠一定要蓋，因北部發電機組不夠， 結果講完兩個禮拜，時任行政院長賴清德突然說台灣的電夠用，深澳電廠不用蓋，如今民進黨又說缺電要蓋三接，「到底台灣電是夠還是不夠？民進黨整天在說謊、雙標。」

柯文哲表示，民進黨推2025非核家園政策，2025年前核一、二、三都要停掉，但缺少的發電量要怎麼解決，卻從來不會解釋，柯文哲進一步說，「如果我是總統，核二核三延役，核四廠暫時不要蓋，多出的時間討論接下來能源、產業要怎麼做，但很遺憾，兩大黨一個要四圈、一個四叉，接下來何去何從沒人知道。」

柯文哲也強調，在「理性、科學、務實」才是台灣從今往後真正要走的路，互相包容、才能互相融合，最後才能共同邁向光榮之路，也希望台灣作為多元文化的社會，能夠理性面對往後的每一個問題，才能讓台灣成為更民主更自由的國家。

時代力量黨中央西門町街講，邱顯智和王婉諭未到場

時代力量中央黨部17日晚間6時30分在台北捷運西門站6號出口，舉辦「1218公投日，出門投票展現民意」記者會，重申時代力量公投立場，並呼籲民眾返鄉、出門投票，積極參與重大公共事務，展現民主政治。

Photo Credit:時代力量提供

黨主席陳椒華表示，明天就是公投投票日，時代力量要再次強調，四項公投的意義重大，不僅與民眾日常生活息息相關，更會對台灣的食安、能源、環境等發展造成重大影響。

其中，核四重啟的公投案，時代力量要再次重申，基於地質調查、核廢料處理及核四工安等問題，核四完全沒有重啟的條件，反對核四重啟是出於人民生命安全與風險考量。

陳椒華也呼籲大家手中的一票，都可以影響到公投的結果，因此希望大家保持理性態度，充分思考後審慎投票。最後，請大家回到家鄉、出門投票，一起為台灣更好的未來努力。

時代力量11月4日在立法院召開「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會，首度定調「3個同意、1個不同意」的基本立場，包括珍愛藻礁、公投綁大選、反萊豬進口等3案將投下「同意票」，核四運轉案則會投下「不同意票」，當天卻未見邱顯智及王婉諭2人出席。

王婉諭當天晚間表示，有關時代力量中央黨部召開公投記者會，她知情中央黨部的立場，但今天有其他行程不克出席，並認為公投的重點還是在促成雙方對話，回歸理性思辨，對於四大公投過度政治動員的現象感到十分憂心。

時代力量中央黨部今天晚上出席西門町記者會的人員包括時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長暨發言人張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量台北黨部大安文山區主任林泓泰等人。王婉諭和邱顯智都未出席。

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核稿編輯：楊士範