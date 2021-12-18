【圖輯】秘密集訓對抗軍政府，緬甸武裝游擊隊青年：「讓我的死亡可以被感到驕傲」

在緬甸東部克倫邦的叢林中，有一個秘密營地，其中一位健身教練和其他平民，正在與少數民族的武裝游擊隊員一起訓練，以對抗緬甸軍方。

這些士兵擠在靠近泰國邊境的偏遠山區，並搭起臨時的帳篷，在此學習如何上膛步槍、自製炸彈並設置雷管。他們正準備與今（2021）年2月1日策動政變的緬甸軍隊作戰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

營地裡的一些年輕男女說，他們辭去原本在都市裡的工作，轉而成為游擊隊員，把名牌T恤或色彩鮮豔的連身洋裝，換成了迷彩軍衣。

緬甸軍政府的發言人，沒有對這類秘密組織和全國其他民間武裝部隊發表任何回應。

一些新兵說，他們拿起武器是因為政變後的大規模示威，未能阻止緬甸的新政府對抗議活動進行暴力鎮壓。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「拿起武器是我們唯一的選擇。」一位不願透露姓名的34歲前健身教練說。

在他的背上紋著「自由領導」的字樣，和被趕下臺的緬甸文職領導人翁山蘇姬的臉。翁山蘇姬在政變期間被拘留，最近被判煽動罪和違反防疫限制罪。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

全國各地出現了數百個類似的反抗組織，這是一個由反政變武裝叛亂分子組成的鬆散聯盟，自稱為「人民防衛軍」。

一位曾參與學運的新士兵說，在他參與的團體培訓中有100多名年輕平民參加戰鬥，新兵定期會從各地到來。

一到晚上，這些戰士們會圍坐在火堆旁，彈著吉他和小提琴——這些都是政變前的「遺物」。這位學運出身的新兵，到達訓練營時剪短了自己的頭髮，他說他害怕與30多萬人的緬甸軍隊作戰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但是他補充道，反擊是唯一的辦法。

「我想讓我的死亡可以被感到驕傲，因為我是為了保護我的同胞。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航