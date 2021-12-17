2021/12/17,
財經

美、日晶片荒未獲改善，業內人士：白宮可能擴大查供應鍊囤貨，矛頭指向中國

美、日晶片荒未獲改善，業內人士：白宮可能擴大查供應鍊囤貨，矛頭指向中國
Photo Credit: AP / 達志影像

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隨著日本、美國主要企業受到「晶片荒」影響，出貨量日益減少，供貨風險卻逐漸升高，半導體業內人士強調，不排除未來美國將大動作查晶片囤貨問題，並將矛頭指向中國。

晶片荒持續未獲得改善，由《日本經濟新聞》發布分析報告指出，美國、日本主要企業面臨缺晶片的風險已經是3年前的2倍，日前美國政府已經要求各大半導體商交出供應鍊資料，仍未無法解決問題，業內工程師強調，若晶片問題持續延燒助長通貨膨脹，白宮將會擴大調查供應鏈，並將矛頭指向中國。

晶片荒持續沒有得到解決

自從疫情擴大以來，供應鏈瓶頸一直是各產業遇到最大的困難。《日本經濟新聞》於12月初發布分析報告指出，去（2020）年財務報表發現，目前美國、日本主要企業，相較於3年前，「供給不足」的風險已經倍增2倍。

《日本經濟新聞》對日本2000家上市企業，以及美國標普500（S&P 500）中430家企業（不含金融業）進行文本分析，進一步披露他們的業務風險。

報導稱，「存在供給制約相關風險」的日本企業多達616家（佔整體27％），增加3倍；美國為310家（71％），增至近2倍，經過計算合計為2.3倍。

這其中關鍵的原因是「半導體供給」出現問題，日美兩國全部公司中的1成，約250家企業，買不到「晶片」。美國通用汽車（General Motors）曾表示，「正在對汽車生産造成影響，今後也將受到影響」。

而這些缺貨窘境，同樣也發生在日本汽車大廠日產（Nissan）和三菱（Mitsubishi）身上。《關鍵評論網》訪談苗栗超豐電子業內工程師說：「這種狀況就很像是你開飲料店，租金付了、杯子買了，甚至是員工都已經站好，準備好要服務，結果茶葉卻遲遲沒有送到」。

那個茶葉就是「晶片」。他進一步說明，現在狀況比較複雜的是「時間不確定」，舉例而言：上游供應商原本說晚一個禮拜會送來，昨天說可能要一個月，剛剛打電話強調半年內一定會出貨。

業內工程師強調，這樣不確定的時間，對設備、場地影響相較於人員來得小，而員工的安排則極為困擾，開工時間不穩定，薪水也沒辦法發。他說：「每個人都要生活，與其一直等待原料送來，不然轉行投身其他行業」。

他進一步指出，汽車業應該是最受到影響的產業，以日本來說汽車是重要產業。這意味著，汽車品牌商面臨困境外，上游鋼鐵、玻璃以及橡膠，還有大大小小零件商都跟著停擺，導致國內會有嚴重失業的問題。

到底是誰囤晶片，美國可能擴大調查

美國薩斯奎漢納金融集團（Susquehanna Financial Group）的調查顯示，在9月的時候，半導體下單到交貨需要的時間是21.7個禮拜，導致豐田和日産等不得不減産。

根據日本大和綜研的估計，單單是汽車相關行業受缺晶片影響，就把日本國內的國內生産總值（GDP）降低了1.2兆日圓（新台幣2880億元）。

英特爾（Intel）的執行長基辛格（Patrick Gelsinger）於12月8日向《華爾街日報》說明，晶片荒問題將持續到2023年，因為目前供給不順外，在供給面要建造一座晶圓工廠要3年。基辛格甚至還說：「我們認為當前正是最糟糕的階段。」

台積電（TSMC）董事長劉德音於今年10月強調：「車用晶片供應鏈中，肯定有人在囤積晶片」。

面對遭到質疑未盡力解決供應問題，劉德音說：「但我告訴他們，你是我客戶的客戶的客戶。我怎麼能（優先考慮其他人）而不給你晶片？」

為了找出供應鏈問題，美國總統拜登（Joe Biden）要求各大半導體製造商（包含台積電、三星等）能夠說明，目前晶片的供應狀況，並且要求在線上做問卷、傳資料，藉以釐清晶片荒的肇因，但依然無法解決問題。

業內工程師強調，隨著市場需求持續大過供給（例如汽車）的情況下，通膨問題越來越嚴重，美國將會以更激烈的手段解決供應鏈的問題，他進一步分析，例如將從中國晶圓通路商（代理商）進行大規模調查。

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核稿編輯：翁世航


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