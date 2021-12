【書評】塔雷伯《隨機漫步的傻瓜》：讓無限多的猴子亂敲打字機，其中一隻必會打出《伊利亞德》

納西姆・尼可拉斯・塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb),出生於1960年,一個特立獨行的學者兼交易員。

就是這麼一個不按牌理出牌的神仙,寫出了那本著名的《隨機漫步的傻瓜》。他的其他著作還有《反脆弱》和《黑天鵝》等等,基本上是塗上投資守則偽裝迷彩的哲學思考。

至於塔雷伯在《隨機漫步的傻瓜》裡到底想要表達什麼呢?他其實就一個思想核心:重新檢視因果關係。

這個世界中有許多「理所當然」的因果關係,我們甚至都不曾細想其中的邏輯矛盾。調皮的塔雷伯拿著一把大榔頭,朝著人類根深蒂固的思考偏誤敲下去。

宗教團體常常這樣鼓勵信徒:「往生咒來自《拔一切業障根本得生淨土陀羅尼經》。焚香跪拜佛像,合掌念誦此咒,日夜各二十一遍,能滅五逆、十惡、謗法等重罪。」至於我們是怎麼知道的呢?不知道,塔羅牌占卜吧。而且為什麼念咒要念二十一遍?十九遍行不行?三十一遍行不行?

為什麼我焚香跪拜的因,可以導向消滅罪孽的果?我們怎麼去檢驗,到底是因為發生了什麼事情,才造成了什麼樣的結果?

我們怎麼能夠確定只要焚香跪拜佛像,就可以消滅自身的罪孽?這個因果關係是怎麼建立起來的?有實驗組和對照組嗎?斯金納(Burrhus Skinner)的鴿子還知道搖頭晃腦一下就會有食物可以吃,巴普洛夫(Ivan Petrovich Pavlov)的狗也會對鈴聲流口水。

事實上,心誠則靈的原因通常是因為那些沒有最終「天道酬勤」的倒楣鬼根本沒有機會發表意見,去證明菩薩的慈悲或是讚美上帝的恩典。倖存者偏差是一個很有趣的概念,只有還活著的人知道自己因為信仰虔誠才躲過了一次血光之災,因為躺在殯儀館裡的人已經沒有辦法找耶穌客訴了。

但是,塔雷伯也承認:「我們可以說,由於這種做法,導致宗教信仰滑落。突然之間,宗教被人以知識和科學標準加以評判,而不用美學的標準去評判」(塔雷伯 2012,p. 66)。尼采在《悲劇的誕生》裡就把宗教當成一種審美體驗,事實上從某個角度來說,宗教就是一種美學的延伸。

我們還是要感謝宗教對神性的崇拜,為我們貢獻了卡拉瓦喬和波提且利。

倖存者偏差取決於母體的大小。如果今天樣本數只有十隻猴子,那麼能夠寫出「醉後不知天在水,滿船清夢壓星河」的那隻猴子絕對是一隻才高八斗的猴官人;問題是,如果今天研究人員把樣本數無限放大,再加上時間這個變量後,情況就會變得很不一樣。從統計學的角度來說,未來的某時某刻肯定會有某隻猴子寫出一首《長恨歌》。

但是這隻猴子自己知道《長恨歌》在寫什麼嗎?大概率不知道。

《九歌・河伯》裡說:「靈何為兮水中,乘白黿兮逐文魚。與女遊兮河之渚,流澌紛兮將來下。」大家都聽過西門豹治水的故事。古人一邊吟唱神秘的楚辭,一邊磕頭如搗蒜的祭拜河神。他們如此的迷信,說來不過也就只是因為某次在這些村民把漂亮少女「噗通」下水之後,泛濫的水患便成功簌簌退去。

人類總覺得住在斯金納實驗室裡的那群鴿子很蠢,但我們也只不過住在一間更大的實驗室裡而已。各種風俗與禁忌、宗教與神靈、教條與主義、結構與規律,其實都是一場大型的打字機比賽。如果某次運氣特別好,那麼那次的儀式就會變成真理,並被總結為至高無上的成功秘訣。

用塔雷伯自己的原話來說:「如果把無限多的猴子放在打字機前面,讓它們去亂敲,那麼其中一隻肯定會打出一字不差的《伊利亞德》敘事詩。進一步探討,這個觀念可能不像乍看之下那麼有趣,因為這種概率非常低。但且讓我們把這個推理往前推進一步:猴子中的大文豪既已誕生,讀者願意拿畢生的積蓄去賭這隻猴子下一次會打出《奧德賽》敘事詩嗎?」

這就是成功學的阿基里斯腱。

成功人士總是會想辦法歸納出自己成功的本領,但是他們總會忽略統計母體的大小以及隨機性的存在。於是當我們訪問這位猴詩人是什麼樣的靈感讓他寫出這首《香蕉長恨歌》的時候,他只能絞盡腦汁的回想過去的每一個細節,最後也許會歸納出:「我的詩之所以寫得這麼好,主要是因為我下筆前曾經繞著香蕉順時針走三圈,對它呵氣五次,再轉過身來跳一支極樂淨土。」等,非常科學而理所當然的結論。

過不久,滿書店就會堆滿這些暢銷書:《我用極樂淨土寫出了諾貝爾文學獎》、《頂尖存股專家教你30歲月入百萬》、或是《聰明投資ETF,基金達人的投資秘技50則》之類的。

一個在隨機漫步的猴子臉上可不會寫著:「我是隨機漫步的猴子」。而是會穿著西裝,雄姿英發,羽扇綸巾,春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花。

白居易說:「周公恐懼流言日,王莽謙恭未篡時。向使當初身便死,一生真偽復誰知?」

如果我們拿蒙地卡羅模擬器(Monte Carlo Simulation)出來做一個思想實驗(一種使用統計概率學來做計算的方法),便會得出一些有趣的結論。在書中塔雷伯舉了一個例子,我們可以順便體驗一下他那幽默又欠打的寫作風格:

怎麼樣?塔雷伯在這裡補了一句惡毒地評論:「我相信西方世界一定有某種證券,它的價格和蒙古首都烏蘭巴托的溫度變化百分之百相關。」

人類很擅長於不同的事件之間建立相關性,美其名曰「歸納」。

一如古老的懷疑主義學派的名言:現象永遠是失效的。辛棄疾在那邊「生子當如孫仲謀」孫個半天,其實就是一種歸納。因為曹魏和蜀漢倒楣的早,於是東吳的苟延殘喘就被歸功於孫權。但如果歷史在這裡選擇幽默一把,讓東吳最早完蛋,最好赤壁的時候就完蛋了,那麼歷史學家就會換個口氣來評價孫權。

原本「年少萬兜鍪,坐斷東南戰未休」是一項正面特質,但要是赤壁之戰強擄灰飛煙滅的,是我們周瑜周大都督的艦隊呢?

這個時候人們對這段歷史的歸納總結就會變成:「昏君孫權,罔顧赤壁兩岸人民同胞的福祉,率領他的東吳反動政權持續與正義的曹魏正朔展開螳臂擋車的絕望抵抗。烽火連三月,自是士林憤痛,民怨彌重;一夫奮臂,舉州同聲。萬幸,歷史不會給予獨夫民賊孫仲謀分裂赤壁兩岸同胞的機會,在朝廷百萬精甲的奮勇作戰與江東士族顧全大局的棄暗投明下,這個邪惡的政權終於被掃進了歷史的垃圾堆。」

孫權其實做的是一樣的事:反抗曹操。但是因為結果的不同,人類會爲之賦予相對應的意義。

2013年經典賽,九局下半兩人出局,日本落後中華隊一分。試想鳥谷敬如果盜壘失敗,高志綱成功抓到跑者,日本隊可能全隊都要去切腹謝罪。

一樣的盜壘,兩種版本的解釋。同樣50倍的槓桿,玩的好叫做英明神武,玩不好就是精神病人。

那些後來接受訪問暢談成功經驗的投資大神們,究竟是天縱奇才還是精神病患呢?塔雷伯感到很懷疑。

歸納法的問題,早就已經是英國哲學家伯特蘭・羅素(Bertrand Russell)調侃過的思考陷阱了。

這就不能不提「羅素的火雞」(Russells' Turkey)。羅素曾經打趣的說:

往小了說這叫做路徑依賴,往大了說這叫智商堪憂。

觀測其實是一件不怎麼可靠的事。「因為過去每天起床都發現自己是一個人類,所以未來不可能變成一隻甲蟲」,這就是歸納法,卡夫卡顯然不同意。

雖然《隨機漫步的傻瓜》似乎有點用藥過猛,把熱騰騰的雞湯打翻一地,但這並不代表人類必須在概率面前,齊刷刷的舉起手行法國軍禮。至少我們知道條件機率 (Conditional probability)的存在,五經勤向窗前讀的掙扎,總還是比兩眼開開準備投胎的豁達還要好。

羅素自己就曾說過:「一種哲學要有價值,應該建立在一個寬大堅實的知識基礎之上,這個知識基礎不單是關乎哲學的。」事實上,概率在每個人面前並不均值。對考前有讀書的學生來說,他們可以把選擇題答對機率放大到1;而選擇擁抱裸考,答題完全靠人品的制服行為藝術家們,則只有0.25的答對概率。

嚴格說來,假如兩個倒楣鬼被抓到荒島上,一群閒的發慌的有錢人在這裡舉辦當代羅馬角鬥士大賽,下注賭誰能笑到最後,並假設其中一個人知道貝瑞塔M9手槍的子彈數量是九發,有效射程是50米,而另外一個人是徹底的軍盲,那麼這個時候就有信息不對等的優勢存在了。

如果:

那麼,如果軍盲很緊張的在50米外就開始一邊往前衝一邊嗷嗷直叫的開槍,一路打光子彈,而另外一人憑自己對槍械的知識默默的躲在岩石後面數開槍次數,等軍盲距離自己只剩10米並打光子彈時忽然抬手一槍,那麼軍盲需要下輩子多注意的概率,就會是0.95x0.5,等於47.5%。而軍盲在50米外胡亂開槍要掃死對手的機率不過0.2x0.5,只有區區十分之一的機率。

雖然理論上來說,如果我們能夠找到無限隻猴子去清泉崗外面排隊,那麼我們確實有機會發現一隻猴子飛官可以在胡亂操弄的情況下讓幻象2000起飛。但即便如此,還是從岡山畢業的飛行員明顯更有可能把殲10C打下來。

什麼是專業?專業就是可預測性,一種品質的穩定性。一隻猴子和彭政閔比起來,彭政閔雖然也有被三振的時候,但是他能夠穩定的提供火力輸出。

用時間成本堆起來的專業能力可以改變條件機率。這也是大衛休謨(David Hume)的問題。

大衛休謨認為所有事件都是獨立的,就像撞球檯上的球相撞時不會融合在一起一樣,但事實可能恰好相反。有沒有參加過訓練,會決定一個人揮不揮得到140公里的快速球。每一次的練習,都可能讓揮空的機率降低一點。如果說隨機漫步可以解決一切,那我們也可以躺下來慢慢等,反正總有一天在一些妙不可言的緣分下,會自動獲頒醫生執照或律師執照,但那個機率有多小?

用塔雷伯的話來總結:「擁有一身好本事卻窮苦潦倒的人,最後一定會爬上來。幸運的傻瓜可能得助於生命中的某些好運氣,但是長期而言,他的處境會慢慢趨近於運氣沒那麼好的白痴。每個人都會向長期的性質靠攏。」

《隨機漫步的傻瓜》要告訴我們的事情,並不是我們每一個人都是傻瓜,也並不鼓勵所有人在了解了真相後全部開始自由漫步。這本書提醒我們跳出思考框架,去重估身邊的一切價值,對「因為...所以...」保持一定程度的警惕。

塔雷伯用他可惡又令人羡慕的幽默感向讀者傳遞了他多年來的思考。閱讀《隨機漫步的傻瓜》,可以體驗一下真正大神級的金融專業人士怎麼看待問題。

對人生有沒有助益不知道,但至少灑了一地的雞湯。

有時候思考是很冒犯人的,而塔雷伯就很盡情的在冒犯讀者。

真正的勇士,就是那群直面冒犯的人。

就讓我推薦這本《隨機漫步的傻瓜》給所有的勇士。

但願你們以後都能去冒犯別人(?)

珍愛生命,遠離雞湯。

Pay attention to probability everyday, keep the chicken soup away.