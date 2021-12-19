《上一堂有趣的戲劇課》：田納西威廉斯的《慾望街車》為何令觀眾瘋狂？

文：卡塔玲娜．馬倫霍茲（Katharina Mahrenholtz）、朵恩．帕里西（Dawn Parisi）

劇作：《慾望街車》（A Streetcar Named Desire）

情節

布蘭琪．杜布瓦出身好世家，她和妹妹史黛拉在美國南方農莊成長，但是農莊必須被拍賣，而布蘭琪後來也失去教師工作，於是她動身前往紐奧良，史黛拉和丈夫史丹利．寇瓦斯基就住在那裡。為了抵達他們的住處，布蘭琪要搭「慾望號」街車（注意：象徵符號！）。

布蘭琪裝得高貴又有修養，毫不掩飾她覺得妹妹的生活狀況屬於小市民階級而且原始。史黛拉這時正努力改善生活，擺脫失敗家庭的樣貌，她的丈夫雖然有點肥胖（而且有時揍她），但是床笫之事順利，兩人都滿意。直到布蘭琪出現，對一切指指點點，這讓史丹利很火大，就打探布蘭琪的往事。看啊：布蘭琪有酗酒的問題，而且情史不斷，甚至包括一名學生，她因此被開除。

史丹利把這些訊息告訴他的朋友米契，他正和布蘭琪打得火熱，兩人的婚事於是告吹。史丹利強暴大姨子，他的妻子正懷著孩子。布蘭琪告訴史黛拉強暴的事，她卻不相信布蘭琪（家族已遠離現實）。最後布蘭琪崩潰——精神危機！於是被送進精神病院。終點站。

小道消息

馬龍．白蘭度是最初運用「方法演技」的演員之一，在當時是種創新而且受到關注的方式：比較少劇場式的姿態，更自然——演員應感受他的角色。白蘭度的演出非常成功，伊力．卡山也就讓他擔任《慾望街車》電影的男主角，這部電影於1951年上映，使得馬龍．白蘭度（和T恤）一舉世界聞名。

迴響

這部戲在百老匯首演是由伊力．卡山導演，他啟用二十四歲的演員擔任史丹利．寇瓦斯基的角色：馬龍．白蘭度。觀眾（尤其是女性）非常興奮，在舞台上少見這麼強烈的男性吸引力。特別是服裝師的大膽點子：白蘭度穿著牛仔褲和T恤。現今雖不足為奇，T恤在當時卻只被穿在襯衫底下，牛仔褲也不貼身。白蘭度因此佔盡女主角的鋒頭。

不過這部戲依舊相當成功，甚至獲頒普立茲獎。偉大的桑頓．懷爾德（得到三座普立茲獎！），滿懷興致地關注年輕一輩的威廉斯的工作，對《慾望街車》卻不是那麼滿意，他覺得史黛拉本是個體面的小姐，卻嫁給了「史丹利這種底層工人」，使得這部戲毫不真實。

Photo Credit: 遠流出版

劇作家：田納西．威廉斯（Tennessee Williams）

1911年生於美國哥倫布

1983年死於美國紐約市

「工作是看起來像藥品的毒品。」

田納西．威廉斯是美國最重要的戲劇家之一，他的情節劇充滿象徵符號，他的主角都絕望地尋找生命中的一席之地。

田納西——不會取這種名字吧？的確：田納西．威廉斯原名湯瑪斯．蘭尼爾．威廉斯（Thomas Lanier Williams），但是他經常到田納西州探望祖父母，連講話都有當地口音，他在大學的朋友都叫他田納西，之後就成為他的筆名。

威廉斯的真實生活和他心靈破碎的主角有許多共通點：他在拮据的環境中成長，父親毆打小孩，他的姊妹羅絲罹患心理疾病，田納西．威廉斯本身也一直幾乎墜入深淵。他的劇作經常帶有自傳色彩（好比《玻璃動物園》裡的羅拉就和羅絲有許多共同點），寫作對田納西．威廉斯而言就像種治療。

他在大學主修新聞學和戲劇學，參加著名的爾文．皮斯卡托開設的劇作家課程，在好萊塢當編劇。《玻璃動物園》起初也是電影劇本，但是被拒絕了。之後當作舞台劇本而在百老匯大獲成功，讓威廉斯在美國有所突破。但是他在國際間的名聲則是因為《慾望街車》而建立，從沒任何劇作家像田納西．威廉斯那麼受歡迎，二十年間的聲名都如日中天。他的許多劇本都被拍成電影，好比《朱門巧婦》被作者認定是自己最好的作品。

四十年後，當他和演員法蘭克．梅洛的關係破裂，威廉斯開始走下坡：焦慮狀態，憂鬱，酒精，毒品。他繼續寫作，但是作品平庸，他再也無法接續之前的成就，而且從不曾確實克服他的精神危機。

1983年2月25日，田納西．威廉斯在紐約旅館房間裡被發現死亡，被藥瓶蓋子噎死。至少正式死亡證明上是這麼寫的。

也許他的咽反射功能已經失常（太多毒品和酒精），也許他其實死於毒品過量，也可能是完全不同的原因。沒有人知道。

書籍介紹

本文摘錄自《上一堂有趣的戲劇課：下自漁夫上至女王，跨越2500年的經典劇作》，遠流出版

作者：卡塔玲娜．馬倫霍茲（Katharina Mahrenholtz）、朵恩．帕里西（Dawn Parisi）

譯者：麥德文

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Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰