《超級粉絲》：你要是希望受眾有參與感而且與你長長久久，那你就得派他們上場表演

文：帕特．弗林（Pat Flynn）

因為母親的關係而有一半菲律賓血統的我，長年浸淫在菲律賓文化中。家鄉菜如菲律賓春捲、菲律賓式炒麵還有菲律賓醬燒雞飯，都是我從小餐桌上的定番。任何場合由各家帶菜來開趴都不奇怪，而用卡拉OK高歌一曲更是這些派對上的必然。但如果一定要這個流著菲律賓血統的我，說一件在菲律賓鄉親的圍繞下長大最難忘的事情，那只能是菲律賓人是一支非常驕傲的民族——驕傲到任何時候有哪個菲律賓之光在媒體聚光燈下稍微發光發熱，菲律賓全國都會集合起來當他們最強力的後盾。

《美國偶像》（American Idol）第三季裡有一名菲美混血的參賽者雅思敏．特里亞斯（Jasmine Trias），生於夏威夷的檀香山，是菲律賓移民家庭中的大姊，而她最終也因為這個節目而成為家喻戶曉的明星。當時我母親跟社區裡每一個菲律賓的叔伯阿姨，都三句不離雅思敏這個人跟每星期表演的歌曲。這些婆媽分析起雅思敏戰略與勝算之投入，你會以為這些人是她流落民間的歌唱教練。菲律賓鄉親會彼此動員參與電話票選，好把雅思敏不斷送進下一輪的比賽。她每晉級一遍，我們都與有榮焉。最後她打進了前三。

說起菲律賓之光，當然要提到曼尼．帕奎奧（Manny Pacquiao）這名在分量級的拳賽中，史上數一數二強大的菲籍拳手。他每次出擊，整個菲律賓社區都會放下所有事情，一起黏在電視前面幫他隔空吶喊。

在菲律賓國內，店家會拉下鐵門，街上會空盪盪的一片，因為所有人都在看轉播，為了代表他們國家的拳手加油，包括很多一日拳擊迷，只因為曼尼所代表的不只是他個人。他的勝利，就是菲律賓的勝利，就是所有菲律賓人的勝利。他輸了，我們全都會如喪考妣。

這就有點像是奧運。多數人平日也不從事田徑、游泳或冰球競技，甚至我們身邊也不認識有人投入相關領域，但只要一有國際賽，我們就會自動歸建成為國手的啦啦隊。我們會激動地在錯失金牌時痛苦地哀嚎，或是在金牌到手時振奮地吶喊。我們樂見來自同一群體的子弟兵揚眉吐氣，那會讓我們獲得啟發，獲得感動。

這就是何以若你擁有一個社群，你就應該不遺餘力地凸顯你的成員。

二年前，我兒子奇歐尼曾經超迷《當個創世神》遊戲，他有個很愛的YouTuber就非常有人氣，暱稱是Stampy Cat的遊戲玩家。這位YouTuber如今已有超過900萬人訂閱，也出了書，甚至還用他在《當個創世神》裡的分身製作填充玩具的周邊。奇歐尼每天都要看好幾支他的影片，而在某些影片中，他會點名一些粉絲，甚至在遊戲畫面中一個他稱為「愛心花園」的數位小看板上標註粉絲的大名。粉絲會為他創作一些藝術作品，他則會拿來與廣大的社群分享，包括他會做出評論並幫作者宣傳一下名字。我相信被點到名的人都不是一個爽字而已！

我想各位起碼看過一次現場（或電視上）的運動比賽吧，當比賽暫停時，你應該看過觀眾席上的人被投影到現場的大螢幕上。螢幕上的人會很興奮，會尖叫或指著螢幕上的自己，跟一起來的人擊掌慶祝。現場如果有音樂，螢幕上的人會跳起舞來（已經在跳舞的會火力全開）。整體而言，沒有人不喜歡成為矚目的焦點，尤其是當身處於同好之間時。而不論你是美國職籃球隊的大老闆，或是自行創業的小咖，這觀念都可以在網路社群的建立與茁壯上助你一臂之力。

你要養成習慣，三不五時宣傳一下你的社群會員做了什麼大事。在這個階段，特別是在你與受眾溝通過，也看到了社群成員間的互動後，你多半會發現某些鶴立雞群，上得了檯面的小粉絲。我在「聰明被動所得」社群中試過這麼做，效果非常好，因為我介紹的粉絲證明了跟他們一樣的平凡人，也有機會從零開始成功。有時候要讓追隨者動起來，你說上100句還抵不過你的社群成員的一句，這就是現身說法的力量。

我覺得很酷的一個範例，是Chubbies這個零售品牌的社群。Chubbies專做男性短褲，其品牌主打的消費者人設是喜歡在炎熱週末的湖邊烤肉開趴的度假者。在《聰明被動所得》Podcast第269集上訪問過Chubbies創始人湯姆．蒙哥馬利（Tom Montgomery）後，我得知他們培養了一個規模浩大，而且向心力在零售業中最強的粉絲群。每次公司推出新產品，這個粉絲群就會陷入瘋狂的境地。不過我真正覺得印象深刻的，倒還不是他們粉絲多，而是他們建立粉絲群的手法。Chubbies能養出一個忠實社群，單純靠的是讓他們的社群成員擔綱主角。關於這點，湯姆在受訪時是這麼說的：

在IG的世界裡，我們從一開始就注意到的其中一件事是人一拿到產品，就會開始傳他們試裝的照片給我們。那真的是太有趣了，而他們也真的是一群五湖四海、超不按牌理出牌的粉絲。而那也正是我們IG的活力來源。你去看我們的IG，十張照片有九張半是粉絲的貢獻。

2015年，Chubbies把讓社群成員當主角的概念拉到了一個全新的高度：

不論是通過電郵或IG，我們都會希望把社群放在最顯眼的位置。我們把這種做法發揮到淋漓盡致，是在2015年，當時我們從社群中聘用了男性顧客或品牌粉絲當產品模特兒，亦即我們的模特兒都是素人。

我也嘗試在自己的領域上，常態性地複製這種做法。OK，素人模特兒的部分我是用不上啦，但讓社群成員當主角我做得到。Podcast是讓「聰明被動所得」社群有機會露臉一個很好的舞臺，我們不時會邀請他們上節目分享自己的成功經驗。如果你有客戶，也有產品，那你就可以把這兩者組合在一起，但就是別忘了重點不是你的產品，而是客戶的使用經驗：使用前的他們過得怎麼樣，使用後的他們有沒有過得比較好。