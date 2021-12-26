《學會戰略性思考》：當你面對「該怎麼做」沒有頭緒時，「金字塔原理」能幫助你快速想出絕佳構想

文：弗瑞德．佩拉德（Fred Pelard）

【金字塔原理】

於專案開端運用金字塔原理

金字塔原理（Pyramid Principle）是一種十分出色的技巧，能夠在專案或問題解決活動週期的兩個階段，將人的思維抓出條理結構。換言之，這種技巧可於專案結尾，也就是你已經找到解答之後，用來為簡報建立架構，以說服觀眾相信你所提出的建議方案確實有效，就此達到「信服」位置，本書稍後會探討這個部分。另外在問題解決活動的初期，也就是尚未找到解答之前，你可以利用金字塔原理來挖掘「質化問題」的潛在結構，快速匯聚成一條通往成功的路徑。

Photo Credit: 寶鼎出版

首先，何謂「質化問題」？在商業背景或私人領域裡，像「我們應該要做X專案嗎」、「該怎麼做才能讓Y專案更成功」、「我們應當給予Z 專案多少支援」等等的問題就屬於質化問題。這些問題在商業界十分常見，答案通常是文字描述，而非以數據來表示（或至少你期待的是以文字構成的解答，不是數字答案）。如果以文字來回答以上三個問題的話，答案大概會是「當然，執行X專案吧」或「不妥，別做X專案比較好」，又或者「可以對Y專案多投資一點」或「乾脆取消Z專案」。

或許你已經意識到，在職場上由於無法輕鬆回答某些以「該怎麼做」為開頭的問題，往往讓人倍感焦慮。碰到「該怎麼做」的問題時，心中若是有解答，那麼這些問題就問得太棒了，也恰恰鞏固了你的專家地位。但如果不知道解答，「該怎麼做」的問題就會製造很多壓力，利害關係者（老闆、上司、顧客等等）的期望通常會讓你覺得緊迫盯人。當你面對「該怎麼做」或「應不應該做」的問題而對解答沒有頭緒時，「金字塔原理」是一種十分有效的做法，能幫助你快速想出絕佳構想。

於專案開端使用金字塔原理的七個訣竅

以下是我在問題解決活動初期使用金字塔原理的七個訣竅。

1. 找個可作業的區域，在最頂端寫下最渴望的結果，或最難達成的結果。

2. 用便利貼針對下列兩個簡單問題寫上答案，然後貼在頂端便利貼的下方，做出金字塔的結構：

往下鑽探：「必須符合哪些條件，這個結果才會成真？」

回推上層：「我們可否想出底下三個條件皆已符合，但上層的便利貼內容卻還是無法自動成真的狀況？」

3. 建構金字塔時應當設法把握MECE原則。

4. 寫條件時用完整的句子逐步取代技術性詞語。

5. 用正面陳述來寫句子，別用否定句或疑問句。

6. 重新調整條件的優先順序，把故事說出最大效果。

7. 繼續建構下一層。

這些訣竅用久了之後就會習慣成自然。接下來，我們稍微深入瞭解一下這七個訣竅。

1. 寫下最渴望的結果

第一個訣竅是在作業區域（比方說空白頁面或掛圖）寫下最渴望的結果，也可以是最難達成的結果。請用「我們要把X專案做得非常成功」、「我們應該做Y專案才對」或「我們明年把Z專案做成功」這樣的表達方式，別寫「我們該怎麼做X專案」。接下來就以一個會出現在一般人實際生活、想必也有不少人都挺熟悉的質化問題來做示範。

假想一下，再過半年你就要結婚了，你的另一半真的很緊張。有一天半夜她（或他）渾身是汗地醒了過來，她問你：「我們的婚禮會辦得很成功嗎？」或「該怎麼做才能讓婚禮圓滿順利？」你可以設法安撫她，對她說：「別擔心，婚禮一定會很順利。」儘管是六個月以後才會出現的成果，你必須抱著很大的信心才行。

換言之，你的回答雖然堅決又篤定，但其實不是那麼可靠，畢竟你沒有關於未來的任何實質資料可參考，對「婚禮」這件事也沒有專業可言。假設你和另一半都有戰略思維，現在你們決定馬上利用金字塔原理達到「清晰」狀態。

根據我提供的訣竅，首先你要用大張的便利貼寫上「我們的婚禮會圓滿成功」，然後把它貼在牆上或窗戶上。別用「該怎麼做到X」的句型來寫，而是改成「X已經圓滿達成」的說法，如此就能馬上讓緊繃感消散一點，你會覺得自己彷彿看到婚禮圓滿成功的畫面。

2. 填入內容並理出結構

接著要做的是，問自己兩個問題，然後將答案寫下來貼在上述第一張便利貼的下一層。

第一個問題是：「必須符合哪些條件，這個結果才會成真？」一般會在第二層寫出三張便利貼。比方說，你可以寫假如「兩位伴侶都開心出席婚禮」，加上假如「所有賓客都開心出席婚禮」，加上假如「物資準備妥當且天公作美」，那麼「我們的婚禮會圓滿成功」。現在，你已經填好金字塔的下一層了。之所以稱此結構為金字塔，是因為只要在其中多加二、三個層次，整個畫面看起來就跟金字塔一樣。

接下來用第二個問題把你的初稿金字塔修得更嚴謹一點：「我們可否想出底下的A、B和C條件皆已符合，但最上層的D結果卻還是無法自動成真的狀況？」也就是說，我們能不能想出一個雖然具備了「兩位伴侶都開心出席婚禮」、「所有賓客都開心出席婚禮」和「物資準備妥當且天公作美」等條件，但婚禮沒有因此圓滿成功的情境？譬如也許有人會說假如「攝影師沒來」、假如「主持人沒來」、假如「飲料不夠喝」或假如「場地太熱」等等。

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接下來該怎麼做？你已經找出不少更棘手的成功條件，現在只要用這些條件為原來的便利貼做補充更新即可。比方說，原先的「兩位伴侶都開心出席婚禮」可補充為「兩位伴侶都開心出席婚禮，還有其他重要人士（主持人、攝影師、伴郎、伴娘等等）也都到場準備就緒」。第二個條件則可以改成「所有賓客都開心出席婚禮，也備妥足量又精緻的飲料、餐點和音樂」。我們已經寫出比較難達成的新版A條件與B條件，如果符合這些更棘手的新條件，頂端的結果就會離自動成真更接近了。