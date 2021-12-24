COVID-19不僅篩檢確診者的身體，也一併「篩檢」了他們的社會人際網絡與情感關係

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）至今仍影響著人們的生活，各國媒體報導也不時更新著確診人數與確診者相關足跡或接觸者關係資訊。然而，COVID-19似乎不僅篩檢或劃分健康正常／不健康異常的身體，也同時篩檢或監控確診者的情感關係。

無論是今（2021）年五月初獅子會確診者和萬華茶館的關係，九月份確診機師曾和兩位空服員密切接觸的關係，或是十二月份中研院實驗員確診，而其男友篩檢為陰性結果，紛紛引起熱議，包括「空姐男友很綠」、「機師→空姐→獅子會長→阿公店，這樣路徑合理吧？」、「老鼠是無辜的，男友綠光罩頂」。

或許COVID-19傳染途徑的特性，導致密切接觸或互動者較容易被感染。但事實上，在病毒動態與不定的散播或傳染過程中，其實人人都可能成為確診者。那麼，何以社會呈現一種特別現象，即是透過確診者與其接觸者關係圖，特別是針對查看確診者的伴侶（或配偶）有無共同確診進行推論：若伴侶確診為合情合理，若伴侶篩檢陰性，但個案周遭異性篩檢結果為陽性，將可能被列入有情感問題的疑慮。

當COVID-19不僅篩檢確診者的身體，也一併「篩檢」了他們的社會人際關係網絡，甚或檢視與推論他們在情感關係的「案外案」．這可能反映了性／別情感關係互動什麼樣的特殊腳本機制？

或許性別研究視角的提供了思考此現象的面向。從Gayle Rubin（1979）提出的性階層（sexual hierarchy），主張社會對於性／別關係有所好與壞之劃分，即是那應該是在主流異性戀腳本裡發生，且是應在合法婚姻關係下，在房內一對一具以生殖為目標才是所謂「好」的性，在其之外的都被視為「壞」的性。

而若以性階層的好／壞性延伸思考，當COVID-19確診者的伴侶沒有「跟著」確診，他們的性／別關係與互動，可能被社會懷疑、預設或歸類到壞的性層面，而且不僅是壞的性，更不符合異性戀腳本性／別互動的機制，即是能夠和大眾解釋或持續證明這段關係的合理性。

就像Chung（2005）指出異性戀腳本塑造一種讓人們擁有男／女朋友或夫妻身分的歸屬感，但事實上，在這樣的歸屬感運作了性別不平等的規則，特別是當約會性別暴力在關係中發生時，在性別權力關係與配置影響下，女性往往承擔解釋或合理化男性暴力的責任，以便持續維持身分或向周遭的人證明關係合理性。

而或許，社會透過COVID-19確診者與接觸者篩檢結果，推論或討論當中有沒有人出軌等情感問題，除了透露了社會對於異性戀腳本的好性與壞性檢視外，其實亦呈現了社會對於異性戀必須時刻證明關係合理性的要求與焦慮；換言之，這種證明關係的合理性不僅是個人詮釋的，也是社會責任的。也在異性戀腳本特殊機制的影響下，有可能呈現複雜的社會效果。

例如在疫情案例裡，大眾力量藉由配偶確診與否，來檢討或「教導」疑似出軌個案對情感關係「負責」的重要，同時也將周遭可疑第三者拖出來進行關係篩檢，或深化對某些特定行業（如茶室）工作者的污名指責。

整體而言，從社會討論COVID-19確診者與接觸者篩檢結果，可見其中或許反映了三項有趣的社會與性別現象：（一）病毒如何可能成為證明個人性／別關係合理性的載體（二）同時反映了異性戀腳本具必須時刻證明關係合理性的特質（三）當有疑似偏離異性戀腳本關係合理性的戲碼時，社會可能放大與檢視並從中產生情感焦慮。而如同上述所提及，在COVID-19動態傳染的不定性影響下，人人也都有可能被感染，而當有人不幸被感染，他們的個人網絡關係也隨之攤開於公眾眼前。

而作為公眾閱聽人，在察覺運作於社會中的異性戀腳本特殊機制後，或許亦可避免太快對他人的人際網絡情感關係進行「獵巫」的可能，畢竟人們的感情關係亦為動態不定的，而在防疫時代下，如何共同給予確者診與其周遭接觸者多點空間，創造友善防疫環境，公眾閱聽人正扮演著重要角色。

參考文獻

Chung, D. (2005) Violence, control, romance and gender inequality: Young women and heterosexual relationships. Women’s Studies International Forum 28: 445–55.

Rubin, G. (1979). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. In Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. Edited by Carole S. Vance (1992). Pandora Press.

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航