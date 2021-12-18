【東南亞週報】星房價高漲政府祭增稅措施｜緬甸影子政府承認加密貨幣｜杜特蒂退出參議員選舉

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第149期，為讀者挑選2021年12月11日至12月17日期間，有關菲律賓、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、緬甸與越南的六則東協區域大事。

菲律賓｜杜特蒂宣布退出2022年參議員選舉

菲律賓總統杜特蒂日前宣布將在卸任後，投入2022年5月舉行的參議員選舉，然而本週杜特蒂卻申請退出參議員選舉。

菲國總統任期為6年，不得連任，現年76歲的杜特蒂將於2022年卸任。8月時杜特蒂曾接受執政黨民主菲人－國民力量黨（PDP-Laban）提名，參選副總統一職。而後他於10月退選，更拋下震撼彈宣布將在卸任後退出政壇。然民主菲人－國民力量黨內支持杜特蒂的派系期望他能投入明年國會選舉；杜特蒂也於11月表態參選。

12月14日菲國選舉委員會辦公室發言人希梅內斯（James Jimenez）指出，杜特蒂已申請退出參議員選舉，但府方或黨內並未對此做出官方聲明回應。杜特蒂於任內強力推動掃毒，違反人權的法外處決行動引發爭議。先前外界猜測杜特蒂是為了避免卸任後遭國際調查。

菲國政治學家康崔拉斯（Antonio Contreras）分析道，杜特蒂宣布退選，可能是與其他政要達成協議，內容是要求下任總統能在他卸任後，保證他不會遭到菲國法律或國際刑事法院起訴。政治分析師海理查（Richard Heydarian）則表示，近幾個月菲國政治風向變動快速，杜特蒂政府處於下風，他目前難在2022年選舉找到立足點。亦有智庫認為，其退選是希望將聲量轉移到女兒薩拉和其搭檔小馬可仕身上，以確保獲得總統大選勝利。

Photo Credit: 中央社 菲律賓總統杜特蒂

馬來西亞｜大馬下議院通過修憲案 提升沙巴和砂拉越地位

馬來西亞國會下議院於12月14日一致通過《1963年馬來西亞協議》（MA63）修憲案，朝向恢復沙巴和砂拉越與西馬半島享有平等地位，創下歷史性的一刻。

該修憲案在提呈二讀時獲得200名國會議員支持，並在三讀獲得199票支持，超過三分之二國會議員之門檻。在修改聯邦憲法後，政府將會詳細參考在1963年成立馬來西亞的契約中所做出的所有承諾，並在政府級委員會報告書（Inter-Governmental Committee, IGC）研究沙巴和砂拉越的要求。

更具體而言，該修憲案擬議修改聯邦憲法第1（2）條文，將聯邦州屬定義為馬來亞州（即馬來西亞半島）和婆羅洲州（即沙巴和砂拉越）。另也修改第160（2）條文，納入1963年9月16日的「馬來西亞日」，即馬來西亞成立之日。修正提議也包括根據聯邦憲法第161A條文對砂拉越「土著」定義的修正。

掌管國會與法律事務的首相署部長旺朱乃迪表示，擬議的修正案已獲得沙巴和砂拉越州政府的同意，並於10月獲得MA63特別理事會的通過，以及得到內閣的批准。他也指出此修正案將使1963年建國契約、1948年聯邦協議和1957年聯邦協議處於平等地位。

值得一提的是，砂拉越州即將在12月18日舉行第12屆砂拉越州選舉投票，而此次修憲案也是大馬朝野簽署「政治穩定及轉型諒解備忘錄」的內容之一。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為2011年砂拉越州選舉時，慕尤丁（現任馬國首相）與時任砂州首長泰益為勝選舉起雙手歡呼。

新加坡｜房價持續高漲 星祭增稅措施降溫房市

新加坡自2020年首季以來，私人住宅價格上漲約9%，公共住宅（組屋）轉售價上漲約15%。為控制居高不下的住宅市場交易量，新加坡財政部、國家發展部及金融管理局於12月15日深夜宣布新一輪房市降溫措施，其中包括調漲額外買家印花稅5%至15%，以及調降組屋房貸貸款成數（LTV）及總償債率（TDSR）各5個百分點。

根據新措施，新加坡公民和永久居民首購住宅須支付的額外買家印花稅，分別維持在0%到5%之間，但購買第二項及以上的房產時，額外買家印花稅的稅率將增加5%至15%。另外，外國人在新加坡購買任何住宅房產須支付的額外買家印花稅從20%增至30%。企業買房須負擔的額外買家印花稅，則是從25%調升至35%。

星國政府也規定，每月貸款的TDSR從不可超過收入的60%，收緊至55%。新加坡建屋發展局組屋房貸LTV則從90%降至85%。為滿足民眾購屋需求，建屋發展局表示，組屋未來兩年的供應將提升35%，預計2021至2025年間，將推出多達10萬個組屋單位。

Photo Credit：中央社 除了組屋，新加坡常見的房屋類型還有當地人稱「condo」的社區型住宅公寓，附有游泳池等設施。圖為新加坡實龍崗規劃區一處的condo。攝於3月15日。

柬埔寨｜柬任東協輪值主席國 委任外長為緬甸特使

柬埔寨是2022年東協輪值主席國，總理洪森（Hun Sen）12月15日宣布，委任副總理兼外交及國際合作部長布拉索昆（Prak Sokhonn）為新的東協緬甸特使，接替汶萊第二外長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）化解緬甸危機的職責。

柬埔寨總理洪森出席首都金邊一場落成典禮時表示，副總理兼外交及國際合作部長布拉索昆將接替汶萊第二外長艾瑞萬出任東協緬甸特使，負責推動落實今年4月東協與緬甸軍方達成的「五點共識」（Five-Point Consensus），包括終止暴力、展開建設性對話、指派特使、人道援助、出訪緬甸與各方會商等。

此外，洪森應緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）之邀，預計在明年1月7至8日出訪緬甸，將是軍方政變以來首位訪緬的外國領袖。洪森強調，柬埔寨作為2022年東協輪值主席國，將盡最大努力推動東協成為一個團結的大家庭，並稱緬甸領袖有權參與東協會議。

（柬埔寨副總理兼外交及國際合作部長布拉索昆。）

緬甸｜加密貨幣作官方貨幣 緬甸影子政府承認泰達幣

緬甸影子政府「全國團結政府」（NUG）宣布，將使用世界最大的穩定幣泰達幣（Tether）作為其官方貨幣，料有助籌募資金及款項支付。

由遭罷黜緬甸民選官員、反政變領袖與少數民族代表合組的全國團結政府，為實現其推翻軍方的目標，一直積極透過多元管道籌募「革命」資金，尤以向海外緬甸僑民出售「春季革命特別公債」最為關鍵。全國團結政府財政與投資規劃部長丁吞奈（Tin Tun Naing）12月11日在臉書貼文表示，該政府將正式承認泰達幣，料有助確保交易更便捷。

全國團結政府將泰達幣列為其官方貨幣的決定，有違緬甸中央銀行在去年5月頒布的加密貨幣禁令，因泰達幣的使用方式與包括比特幣（Bitcoin）在內的其他加密貨幣相同，政府難以追蹤或阻擋支付；然而最大的區別在於泰達幣緊盯美元，因此較能維持穩定，被視為穩定幣（stablecoin）。

（泰達幣官方臉書）

越南｜零售巨頭馬山集團旗下The CrownX將公開發行

越南零售業巨頭馬山集團（Masan Group）指出，考慮在2023到2024年間將旗下零售業務The CrownX公開發行（IPO）。

生活用品零售平台The CrownX成立於2019年，由Vingroup集團旗下的零售與農業部門與馬山集團旗下消費者控股合併而成。在最近一輪募資，獲得來自美國TPG資本和Platinum Orchid（阿布達比投資局、新加坡SeaTown Master Fund之子公司）35億美元的資金後，馬山集團宣布The CrownX預計在2023至2024年公開上市。

根據越南券商VDSC研究，目前越南線上購物滲透率僅2%，看準越南消費潛力與網路零售經濟發展前景。馬山集團執行長Danny Le指出，未來公司數項關鍵績效指標，包含擴展網絡增加市佔率與打造數位平台，獲利率來到兩位數。他表示，集團致力於發展「Point of Life平台」，提供消費者線上與線下的各項生活服務，包含金融、教育、健保與娛樂等。

今年5月時，阿里巴巴和霸菱亞洲投資基金（Baring Private Equity Asia）向The CrownX投資4億美元，獲得5.5%股權；11月時，韓國SK集團也向The CrownX投資3.4億美元，取得3.4%的股份，而目前馬山集團的持股約佔81%。自2020年起募資約15億元，而The CrownX在最近一次募資後估值約82億美元。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒