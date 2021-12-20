沒有冬天的印尼，當地華人仍會過冬至吃湯圓嗎？

冬至將至，華人即使在沒有冬天的印尼，依然過此節日。移居南洋的華人多來自中國大陸南方地區，以福建、廣東兩地為主，因此冬至也有搓湯圓習俗。

兒時在印尼，冬至前幾天，華人家庭全家總動員，忙著搓湯圓。早年，做法較繁雜，需將糯米浸泡數小時，研磨成漿，裝入棉布袋，瀝除水分後，方可製作湯圓。記憶中，有幾次幫大人搬糯米漿，又重又沉。現在就方便多了，只要買現成的糯米粉，加適量水即可搓湯圓。

印尼文的冬至稱為「Perayaan Onde」。吃湯圓，印尼人常說「makan onde-onde」，另一說法則是「makan ronde」。「Onde」或「Ronde」從荷蘭文「Ronde」得來，意思為圓形的。

在印尼，紅白湯圓之外，華人還喜歡吃三色湯圓，即白湯圓、紅湯圓和加上斑蘭汁的綠湯圓。食用時習搭配椰糖、生薑及添加斑蘭葉熬煮的糖水，味道融合生薑辛辣味，椰糖焦糖香，以及芋頭香氣，香甜不膩口。

Photo Credit：劉明芳 三色湯圓，有白色、紅色及添加斑蘭汁的綠湯圓。

冬至華人家庭吃湯圓通常在傍晚，家族團圓聚會，拜拜完畢，或餐後分食湯圓，藉此凝聚家族情感，享受天倫之樂！有趣的是，冬至這天同時是印尼的「母親節」，所以印尼華人吃湯圓，第一碗須先盛給媽媽，並由媽媽開動，以示答謝母親養育之恩。

印尼華人喜歡全家圍坐在圓桌，用瓷碗、瓷湯匙吃湯圓，印尼及南洋等地華人常用的瓷器風格多保留濃濃中國風，色彩明亮、喜氣、大方、別緻，和台灣人普遍喜日式，或素雅風格的瓷器風格不同。

趁著吃湯圓，有些華人家庭長輩會訴說中國民間故事，同時向小朋友強調吃了湯圓就長一歲，長大了，要更懂事乖巧！我小時候跟家族裡的小孩，都希望快快長大，聽到吃完湯圓長一歲，樂不可支，吵著要多吃點。

至於湯圓口味，印尼早期的湯圓很少包餡，近代湯圓口味多樣，變化多，不僅有綠色斑蘭葉湯圓，還有黃色南瓜、紫地瓜、藍色蝶豆花湯圓等，同時也有包餡的湯圓，例如椰糖椰絲、花生、芝麻湯圓，口味多元，任君選擇。

Photo Credit：劉明芳 印尼六色湯圓，採用紫地瓜、黃地瓜或南瓜、斑蘭葉、蝶豆花及仙人掌汁製作而成，天然成分，色彩繽紛。

印尼華人和台灣人一樣喜歡吃湯圓配紅豆湯、桂花甜酒釀等，一些人亦喜歡搭配椰奶。近代，隨著工商文化快速發展，部分印尼華人家庭和多數台灣人一樣，不再自行搓湯圓，而是到賣場購買冷凍湯圓。雖然方便，卻少了過節氣氛。

近年，印尼政府廢除排華法案，倡導族群融合，開放華社團體集會，並准許華人公開慶祝傳統節慶、華校復校，有些地方政府還大力推動華人民俗活動結合觀光，增加財政收入。

Photo Credit：劉明芳 湯圓也成為印尼中爪哇代表性的甜點美食之一，印尼人稱之為「Wedang Ronde」。

現在許多印尼華人積極學中文，努力追回一度斷層的中文教育，學習中文成了印尼華人的全民運動。不少家長送年幼子女到到華文學校讀書，連部分印尼本地菁英也讓子女到華校就學。現在的印尼，從蘇卡諾哈達國際機場到街頭商場處處可見中文。

每年華人大小節慶，印尼百貨公司、各地商場大肆慶祝，熱鬧華麗程度，超越台灣。這幾年昔日僅在華人家庭默默慶祝，鮮少公開的冬至慶典，轉而公開化，不少中文補習班傳送電子賀卡，分享冬至文化。印尼大小媒體，同樣熱中報導冬至吃湯圓習俗，使廣大的印尼人更加認識中華文化。

Photo Credit：AP/ 達志影像 農曆新年到雅加達廟裡的印尼華人

其實湯圓很早之前就跨出華人族群，成為印尼中爪哇代表性的甜點美食之一，印尼人稱之為「Wedang Ronde」。

爪哇中部約從明朝陸續有華人經商移居，長期交流，甚至通婚，飲食風味融合中式佳餚，表現在日常小吃、點心、麵食等。

中爪哇三寶瓏、日惹、梭羅、沙拉迪加等地，不少攤販以販售湯圓為生，他們開著小店，或以推車、騎著摩托車四處販賣，成了在地特色甜點。當地人吃湯圓，喜灑花生碎，部分商販提供加上吐司、果凍、海底椰、亞達子等，一碗湯圓，混合中國、印尼食材、西式吐司，呈現多元有趣的飲食風貌。

Photo Credit：劉明芳 印尼穆斯林齋戒月後的開齋飯，甜點選項中也出現湯圓

印尼穆斯林齋戒月後的開齋飯，除食用椰棗、豐盛的餐點以外，當中必有甜點，不少印尼人選擇吃湯圓。對印尼人來說，湯圓潤滑Q彈，加上椰糖薑汁，暖胃暖身，尤其遇到雨季，天氣較涼，更適合品嚐一碗熱騰騰的湯圓。

一碗小小湯圓，華人和印尼人有更多連結，暖身暖胃又暖心。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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