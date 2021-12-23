美俄外交高層在印尼「不期而遇」，普亭將如何挑戰拜登的東南亞布局？

布林肯首趟東南亞行，後因疫情取消訪泰

據美國國務院新聞稿，國務卿布林肯（Antony Blinken）結束於英國利物浦舉行的七大工業國（G7）外長會議，立即展開自1月底上任後首次的東南亞行。原訂行程在12月13日至12月16日，依序訪問印尼、馬來西亞和泰國。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在12月15日表示，此行的最後一站泰國，由於訪團隨行人士有人確診，考慮疫情擴散的風險，取消最後一站訪泰。隨後，布林肯也與泰國外長外交部長董恩（Don Pramudwinai）通話，向泰方表達美方深切遺憾，並邀請他盡快訪問華府。

在布林肯此趟出訪，其實已有多位美國外交和國防高官訪問過東南亞。5月底，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）曾出訪印尼、泰國和柬埔寨。其後，7月和8月時，國防部長奧斯丁（Loyld Austin）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）分別先後造訪星、菲、越。

再者，11月底至12月初時，剛結束東北亞訪問的國務院東亞助卿康達（Daniel Kritenbrink），也曾訪印尼、馬來西亞、新加坡及泰國。防長奧斯丁不久前又表示，他預計在明（2022）年初時再訪東南亞。美國外交和國防高官頻繁到問此地，顯現出美國對東協的重視。

外界多認為，布林肯此行除了向東協國家證明拜登（Joe Biden）政府對其重視之外，也有拉攏盟友、強化與東南亞國家之雙邊關係，以及向此區域傳達中國威脅。即便布林肯否認此行意義與中國有關，但多數外媒仍認為，布林肯此行，背後有美、中於東南亞外交角力的意味。

印尼發表印太政策演說、馬來西亞強調南海問題

12月13日，布林肯抵印尼雅加達，與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會晤。據美國國務院發言人普萊斯表示，布林肯對印尼任20國集團（G20）輪值主席國表示祝賀，並支持其作為亞太領導角色，堅定維護基於規則的國際秩序。

此外，在與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）會談後，雙方簽署合作備忘錄。勒特諾會後指出，美國是印尼的安全夥伴，雙方將建立外長和防長「2+2」的對話機制，強化雙邊在安全領域上的合作。

布林肯此次訪問印尼，除了美印雙邊合作外，另一大重點是他在印尼大學（University of Indonesia），以美國印太策略（U.S. approach to Indo-Pacific region）發表專題演說。

演講開頭，他呼籲中國停止「激進作為，如宣稱擁有公海（指南海）；補貼國營企業進而破壞開放市場；針對政策不同的國家禁止出口商品和撤銷交易。他指出，美國將與本地區的盟友合作，捍衛基於規則的秩序，目的並非壓制任何國家，而是保障所有國家皆有權選擇自身道路，確保他們免受脅迫和恐嚇。

布林肯表示：「我們承諾確保南海的航行自由，這也是為何台灣海峽的和平與穩定，對於我們有著持久的利益。」布林肯指出，北京在南海的行為，對該海域每年價值超過三兆美元的商業運輸構成威脅。他又強調：「美國絕不讓美中競爭升級為可能的衝突，否則只會對各方帶來『災難性』後果。」

他針對美國在印太地區政策提出「五大核心要素」，分別是「強化自由和開放的印太地區」、「建立與印太區域內、外更緊密的連結」、「提倡廣泛的繁榮」、「協助建立更堅韌的印太地區」、「建立更堅韌的印太地區」以及「強化印太安全」。

另外在「提倡廣泛的繁榮」中，布林肯稱將提倡廣泛繁榮、公平和堅韌的貿易。美國已向印太區域提供超過一兆美元的外國直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）。而美國也將應此地區國家的需求，投資更多金額。

目前拜登政府正籌劃「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework），追求雙方的共同利益。此架構將聚焦在貿易、數位經濟、技術、供應鏈和乾淨能源等其他共享利益的領域。另外，美國於六月發起「重建美好世界」（Build Back Better World, B3W），承諾將運用數十億美元，在未來幾年提供東南亞基礎建設發展。

美國也支持此區域的商業活動。2021年10月由美、印共同舉辦的印太商業論壇（Indo-Pacific Business Forum）就聚集了2300個商業和政府領導人，除了提倡經濟交往外，也發起了總額將近70億美元新的私人企業企劃。

值得注意的是，在「強化印太安全」，布林肯指出，美國將採取「綜合威懾戰略」，綜合應用外交、軍事、情報等國家實力工具與我們的夥伴和盟友密切合作。同時，確保美、中間的激烈競爭不會轉變成衝突，而美國也將以外交為第一手段確保任何潛在衝突能被控管。

12月15日，布林肯抵達馬來西亞吉隆坡，他先與馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）會面，後又見首相依斯邁・沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。與馬國外長塞福丁的會談中，雙方討論緬甸、民主及人權面臨的挑戰以及美國對南海和平、穩定的承諾等議題。