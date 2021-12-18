立陶宛將首度參加台北國際食品展，中國一連串經貿施壓連知名啤酒品牌也受害

立陶宛廠商將於22日首度參加台北國際食品展，農業部並透露明（2022）年疫情若是趨緩，部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）將有望率廠商組團訪問台灣。

至於立陶宛因為允許台灣設立代表處遭到中國「以商逼政」，該國知名啤酒品牌也因此遭取消訂單、損失約50萬歐元。歐盟執委會昨（17）天表示，立陶宛與中國的貿易爭端可能為訴諸世界貿易組織（WTO）尋求解決。

立陶宛食用穀物獲准進入台灣，禽畜肉品、乳製品准入問題仍迫在眉睫

（中央社）立陶宛25家廠商首度參加22日登場的台北國際食品展，其中包括5家啤酒商。立陶宛農業部表示，若明年疫情趨緩，期待可由部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）率廠商組團訪問台灣。

2021台北國際食品展將在南港展覽2館舉行。根據立陶宛農業部提供的資料，以實體及虛擬形式參展的立國產品包括啤酒、糕餅、各式甜食零嘴、巧克力、果乾、佐料醬汁、醃製品、香料、穀類製品、乳製品、有機食品、蜂蜜、礦泉水。另外還有富含礦物質、在台灣相對罕見的樺樹汁以及草本蒸餾酒。

啤酒方面，除了已進入台灣市場、立陶宛歷史最悠久大廠Volfas Engelman，還有其他各具特色的品牌。

立陶宛農業部國際事務與出口行銷部門主管凡庫斯（Antanas Venckus）告訴《中央社》，許多廠商熱切希望到台灣親自介紹自家產品、與企業代表會談，但礙於防疫規定，只能期待有機會在明年上半年訪台。

凡庫斯十分感謝台灣政府相關單位協助立陶宛開拓新市場及應對北京的經貿脅迫。除了9月有立陶宛線上採購洽談會、10月有中東歐經貿考察團，凡庫斯說，近兩週前，立陶宛小麥、大麥等食用穀物獲准進入台灣，為業界注入強心針。不過，禽畜肉品、乳製品、蛋及蛋製品准入問題迫在眉睫，他期待能儘快聽到來自台灣的好消息。

他透露，立陶宛產品在中國遭「卡關」、政治抵制，台灣的政府單位試圖協助、讓還在運途中或在中國無法清關的貨品轉運至台灣。不過，凡庫斯提到，若缺乏台灣法規要求的進口許可、沒有企業下訂單，問題依然無法解決。

他說，目前已進入台灣市場的立陶宛食品飲料多屬不需另外取得動植物防檢疫等核可證明的商品。立陶宛期待與台灣發展長遠、穩健的經貿合作，亟需取得可用以長期出口農牧產品至台灣的許可文件。

立陶宛業界不斷催促政府採取行動，但凡庫斯說，「球已在台灣手上」，國家食品獸醫局（SFVS）10月底已向台灣相關單位遞交必要資料，也願意配合台灣方面的要求。

中國已開始向法、德企業施壓，立陶宛損失恐將十分龐大

至於立陶宛與中國的貿易爭議，凡庫斯指出，立國損失恐怕將十分龐大，因為北京已開始對法國、德國等各國企業施壓，若貨品含有立陶宛零組件、原物料或經立陶宛加工、製造，恐無法輸入中國。中國的進口商、經銷商也告訴外國夥伴，若供應鏈有立陶宛涉入，恐影響合作。

據凡庫斯所知，在出口方面，受害的立陶宛企業橫跨農牧業、食品飲料、紡織、家具製造等領域，甚至雷射。

他說，作為「來源國」，立陶宛在中國海關系統消失，貨品無法清關，但部分立陶宛企業已接獲中國進口商告知，就算貨品可順利清關，他們也不要了。

外界質疑中國對立陶宛經貿脅迫、「以商逼政」；北京宣稱立陶宛指控不實、遭遇的不過是「技術問題」，更警告歐盟各國勿被立陶宛這個微不足道的麻煩製造者「綁架」。

一名立陶宛官員告訴《中央社》記者，情況隨時都在變化，立方提出的各項對中貿易問題可以反覆出現又消失，且並非所有企業都受害，不排除這是北京的策略，要刻意製造立陶宛造謠、偏執、為「刷存在感」不惜讓歐洲分裂的形象，並分化立國社會。

除了出口中國受阻，凡庫斯說，立陶宛自中國進口原物料和設備也遭遇困難，甚至已付清貨款的企業也面臨拿不到貨的難題，受影響的包括高科技業。

「我們了解這是政治決定」，凡庫斯說，而不是中國政府宣稱的「技術問題」。以農產品出口為例，凡庫斯指出，中方幾個月前突然在立陶宛小麥發現根本不存在於產地的病蟲害；此外，就在今年春天，已在中國市場站穩腳步的立陶宛小麥未獲輸中許可展延。

「立陶宛無意與中國交惡，我們不將政治與經濟混為一談，但在集權國家顯然並非如此」，凡庫斯說，「立陶宛經驗對其他歐盟國家是警訊：若不照中國政府的規矩辦事、堅持捍衛自己的利益和價值觀，就會有這樣的後果」。

至於台灣市場，凡庫斯說，農牧業和食品工業是立陶宛重要收入來源，有悠久傳統、品質優良，且重視環境友善。此外，立陶宛企業對客戶需求反應靈敏、配合度高，儘管可觀成果尚需時間醞釀，「我們期待明年上半年對台出口就能增加」。

北京一連串外交、經貿施壓，立陶宛知名啤酒品牌陸續遭取消訂單

（中央社）立陶宛允許在首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京一連串外交、經貿施壓，立陶宛知名啤酒品牌Volfas Engelman也受害，10月底起陸續遭取消訂單，損失約50萬歐元。

立陶宛《國家廣播電視》（LRT）報導，Volfas Engelman總經理霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）說，今年夏天傳出台灣即將在維爾紐斯（Vilnius）設立代表處後，他在中國的合作夥伴即陸續表達關切，且關於立陶宛貨品的負面消息在中國也越來越多。

「立陶宛是小國，自然容易對其他小國有感情，對那些被壓迫的小國尤其如此」，霍巴巧斯卡斯說，「我們只能期待政治人物確實有十分明智、長遠的戰略」，若支持台灣只是短期政策，「這將令人非常遺憾」。

Volfas Engelman是立陶宛歷史最悠久的大型酒廠，創建於1853年，在蘇聯占領時期曾被改名為「紅色之光」（Raudonoji pasvaiste）、「第一酒廠」。公司總部位於立陶宛第二大城、2022年「歐洲文化之都」（European Capital of Culture）考納斯（Kaunas）。

立陶宛與中國今年因為維爾紐斯率先退出北京與中東歐國家的17+1互動機制、立陶宛國會通過決議認定北京當局對新疆維吾爾族實施種族滅絕、台灣代表處設立等議題交惡，中國持續透過外交、經貿脅迫等手段對立陶宛施壓。

立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）指出，立陶宛對中貿易在進、出口都遭遇障礙；他舉例，就連立陶宛已付款的貨物，運抵港口後也發生無法裝櫃、出不了中國的情況。

「沒人告知確切原因，我們只能猜測事情為什麼會這樣」，楊努列維丘斯說，目前已有約100家立陶宛企業面臨付了錢卻拿不到貨，或交期被迫延遲的困境。

瑞典銀行首席經濟學家馬丘里斯（Nerijus Mačiulis）說，已有生產中間產品的立陶宛企業被迫放棄訂單；雖然經貿脅迫的作為違反世界貿易組織（WTO）規範以及中國與歐盟的協定，但北京確實可以「暗著來」，拿立陶宛對其他國家「殺雞儆猴」。

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說，他在等歐盟執委會採取具體行動支援立陶宛應對中國未言明的限制措施；歐盟可用手段很多，但必須落實。

訴諸WTO解決爭端可行嗎？

《中央社》報導，歐盟執委會昨天表示，如果發現北京違反國際貿易法規的證據，中國與立陶宛的貿易爭端可能會訴諸世界貿易組織尋求解決。

歐盟執行委員會表示，正在蒐集資訊，了解施壓一事是否確實發生，接著會決定進一步行動。歐盟執委會發言人在布魯塞爾對記者表示，「我們正探索在WTO處置的步驟，並向WTO正式投訴。當然，理論上還有許多其他處置方式」。

《POLITICO》報導，現任歐洲議會議員、立陶宛前總理的庫比柳斯（Andrius Kubiliu）受訪表示，中國目前採取的是政治手段，目標非常明顯，就是要其他歐盟成員國不要跟隨立陶宛的腳步與台灣有所往來。庫比柳斯表示立陶宛確實收到了來自歐盟的支持，「但貿易爭議需要花時間（解決）」。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）則發聲支持立陶宛，並表示將發起調查了解中國的手段是否符合WTO的規範。

然而不論東布羅夫斯基多想協助，他所能做的其實相當有限。《POLITICO》指出，WTO常見的貿易救濟措施並不包含目前中國對立陶宛所做出的行為。其次，歐盟也並未與中國簽訂雙邊的貿易協定，因此無法藉此消緩立陶宛與中國正在升溫的緊張關係。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範