「強森，派對結束了！」國會補選保守黨意外輸掉，耶誕趴醜聞燒到內閣秘書退出調查團

英國首相強森(Boris Johnson)去(2020)年的耶誕派對醜聞一波未平一波又起。內閣秘書凱斯(Simon Case)的部門傳出也有類似聚會後,凱斯昨(17)天辭去負責調查前述醜聞的工作。

強森所屬的保守黨昨日輸掉了在北施洛普夏郡(North Shropshire)的國會席次補選,此郡是支持脫歐,堅定的保守黨地盤。面對此一結果,強森自家議員加強施壓,要求改革首相辦公室運作。

傳凱斯辦公室去年12月曾舉辦2活動,保守黨主席對調查結果有信心

(中央社)英國政府辦公室爆出去年違反防疫封鎖規定開耶誕派對的醜聞,內閣秘書凱斯(Simon Case)的部門傳出也有類似聚會後,凱斯昨天辭去負責調查上述醜聞的工作。

英國首相強森(Boris Johnson)辦公室發言人說:「為確保公眾對當前的調查工作仍有信心,內閣秘書已自行迴避,不參與剩餘的調查程序。」

聲明說,調查工作將由英國住房社區暨振興地方部(Department for Levelling Up, Housing and Communities)官員葛瑞(Sue Gray)完成,「她將查明事實並將調查結果呈交首相」。

Photo Credit:Reuters / 達志影像 圖為強森內閣秘書凱斯(Simon Case)。

《路透社》報導,本月稍早曝光的一段影片顯示,強森幕僚曾開玩笑地談論去年封鎖期間在唐寧街舉辦的一場耶誕派對,引發政敵和民眾譴責聲浪。

強森隨後下令凱斯調查此事。強森先前表示,屬下向他保證沒有違反防疫規定,並未舉行派對。

然而這起醜聞仍讓不少選民感到沮喪,認為政府去年要他們犧牲耶誕活動,唐寧街卻偷開派對,讓人有「只許州官放火,不許百姓點燈」之感。

強森所屬的保守黨昨天意外輸掉了一個先前穩當的國會席次後,強森自家議員加強施壓,要求改革首相辦公室運作。

《路透社》稍早報導,中間派自由民主黨(Liberal Democrats)候選人摩根(Helen Morgan)昨天以近6000票的差距贏得北施洛普夏郡(North Shropshire)席次,顛覆保守黨2019年以2萬3000票拿下的席次。

摩根表示,選民已高聲表明:「強森,派對結束了(the party is over)。」此話帶有雙關含意,也可翻作「政黨完蛋了」,party在英文中,有派對和政黨的意思。

Photo Credit:Reuters / 達志影像 17日在英過北施洛普夏郡國會席次補選中勝出的自由民主黨(Liberal Democrats)候選人摩根(Helen Morgan)。

專門報導政治消息的網站Guido Fawkes指出,凱斯的私人辦公室去年12月曾舉辦2個活動,凱斯隨後退出調查團。《英國廣播公司》(BBC)報導,當時其中一個活動的邀請函上寫著「耶誕派對」。

據《BBC》報導,政府發言人說,辦公室職員曾參與一場線上問答比賽,少數人在各自辦公桌上連線參與。

發言人還說,凱斯沒有參與這個活動,但到他個人辦公室途中,曾路過團隊辦公室。

堅定的保守黨鐵票地區竟意外輸掉,強森如今飽受批評

(中央社)英國首相強森的保守黨昨天意外輸掉了一個先前穩當的國會席次,被外界解讀為選民向這名飽受危機和醜聞困擾的英國領導人展現強烈反對。

《路透社》報導,中間派自由民主黨(Liberal Democrats)候選人摩根(Helen Morgan)今天以近6000票之差贏得北施洛普夏郡席次,顛覆保守黨2019年以2萬3000票拿下的席次。

摩根在勝選演說中表示:「今晚(意指17日晚上),北施洛普夏郡民眾代表英國人民發聲了。他們清楚而響亮地表示:波瑞斯.強森,你的黨已經玩完了。」

「我們國家迫切需要領導力。強森先生,你並非領導者。」

英國選區自1983年以目前形式創設以來,保守黨在英格蘭中部多數鄉下地區每戰必勝。

強森在各方面正面臨批評,包括傳出他的職員在去年耶誕節期間舉辦派對,當時英國正處於防疫封鎖狀態。

經歷保守黨議員在企業中兼職遭受撻伐、強森對他的公寓進行奢華翻修遭致批評,以及COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)病例激增後,全國民調顯示,保守黨支持度已落後主要對手工黨。

北施洛普夏郡是支持脫歐,堅定的保守黨地盤。分析人士指出,昨天的重大挫敗可能會進一步破壞強森對國會議員的權威,這些議員已經公開反對推行COVID-19疫苗護照的計畫。

英國下次全國選舉預計於2024年登場。

