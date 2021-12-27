心臟衰竭患者冬天不要亂進補，以免鹽分攝取過多造成體液累積

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎辛和宗醫師來到照護線上。

辛和宗醫師：大家好，我是亞東醫院辛和宗主任。

劉育志醫師：請問辛醫師，冬天對於心衰竭的患者有什麼影響？

辛和宗醫師：冬天到了、天氣冷，我們身體為了保持體熱讓身體不要過度寒冷，所以周邊的血管會收縮，收縮的結果造成血管的阻抗整個上升之後，對一個有心臟衰竭的病人，他的心臟功能已經不好了，這個時候心臟的壓力跟負擔就更大。

劉育志醫師：心衰竭惡化的時候，患者會有什麼症狀？

辛和宗醫師：病人很容易水腫，水腫最常見是看到腳的水腫，腫到其他地方。譬如腫到肺部裡面，我們叫肺水腫、肺鬱血，這時候病人就很容易喘，可能原來走個三層樓沒有問題但是症狀開始嚴重的時候，其實可能爬一層樓就覺得很喘，原來可以做的事情，運動等等就沒有辦法做了，這叫運動耐受力下降。甚至還有更嚴重的是連躺平都會喘，所以很多病人心臟衰竭變差時，他晚上睡到一半會爬起來，說他晚上會非常喘、沒有辦法睡著，枕頭越疊越高，就會有這種很特殊的表現。

劉育志醫師：在冬天的環境，患者應該要如何保養他的心臟？

辛和宗醫師：按時服藥是最重要的，心臟病病人有三分之一以上有共同疾病，像糖尿病、高血壓或高血脂，這些藥物要按時服用。我剛提到的在冬天到了，尤其我們的血壓的變化，甚至會明顯升高，這時候你就要跟你的醫師討論，需不需要在這個時候，血壓藥該做什麼調整；甚至血壓的量測要更加頻繁，最重要的是早上的血壓不要超過心臟的負荷，所以早上的血壓非常重要。

劉育志醫師：心臟衰竭的患者適合冬令進補嗎？

辛和宗醫師：我們發現其實在這些飲食的習慣裡，含有大量的鹽，鹽分很容易讓水分留在身體裡面，造成心臟的負擔，然後造成水腫。這些鹽分過多的狀況下，也會造成腎臟的負擔，所以心跟腎兩個負擔一加重的狀況下，在有些心臟衰竭的病人，就會造成症狀惡化很容易在這個階段，發生心臟衰竭、造成住院，或甚至發生不幸的事件都有可能。所以建議其實像這樣心臟衰竭的病人，或者剛提到的那些共病的病人，其實維持你原來的正常生活型態就可以了，不用特別強調進補，進補其實對你原來身體這些疾病，大吃大喝、高糖、高鹽、高油的飲食，其實都不是好事。

劉育志醫師：心臟衰竭患者在冬天或者寒流來襲的時候，飲食上有什麼限制？

辛和宗醫師：心臟衰竭最重要的是防止體液過度累積，所以要注意的是不要吃太多鹽分，鹽分過多就會造成體液累積，造成心臟的負擔。所以在飲食方面，鹽分不要過多以外，如果你的心臟衰竭是已經到一定嚴重程度，中等程度以上的心臟衰竭的話，水分的攝取要特別注意。因為冬天我們不太會排汗，如果又照著夏天習慣的喝水方式，可能會造成攝取太多水分，累積在裡面之後造成心臟衰竭變差，這是要特別注意的， 剛講的鹽還有水、其他蛋白質或是脂肪、熱量的攝取，維持平常就可以了。

劉育志醫師：規則服藥對心臟衰竭患者來說非常重要，有沒有什麼方法可以提高他們的遵醫囑性？

辛和宗醫師：這些患者很容易有相對的共病，剛講的糖尿病、高血壓等等⋯⋯這些共病的治療也都需要服藥，所以基本上他們吃的藥是一大把，所以在治療心臟衰竭，現在最重要的是提高服藥跟治療的服從性或遵醫囑性，可以讓病人的存活或者是治療結果都會變好。所以基本上我們現在都會非常強調，在藥物治療上面，有雙重機轉或多重機轉的藥物。

使用這樣的藥物會讓病人，吃藥的顆數，原來可能雙重機轉的藥物，他必須吃兩顆，但是有雙重機轉合併在一起的藥物，他就只要吃一顆，再加上其他高血壓藥物等等。也有三重機轉的，就把它合併在一起吃的話，他就可以從原來的三重、二重，加起來五顆藥物，變成兩顆藥物。所以基本上這樣可以大幅提升心臟衰竭病人吃藥的舒適度，或是他願意好好規則吃藥，這對他們治療跟後面的結果是非常重要的。

我記得一個老人家大概八十幾歲，其實那個病人我看很久了，都已經看了十來年了，就是剛講的到冬天的時候，老人家在家裡子女有孝心，就說要給他進補，弄的非常補的人蔘雞或是羊肉爐，一個禮拜之後他腳腫起來了，他說晚上睡覺會一直咳嗽，一躺下去就咳嗽，他就說不太對，果然一照X光，就發現他有肺水腫的狀況，腳當然是腫起來，小便也變少了。

所以他有好幾個原因，第一個他吃了進補，蛋白質的量大幅上升，鹽分又增加了，這些狀況下讓他的腎臟功能突然急劇惡化，水份上升造成他心臟衰竭也變差，後來趕快幫他調整一下水份、利尿劑，然後飲食恢復正常，甚至讓他先脫一點水，大概一個禮拜之後再回來門診，這些狀況就改善了。

冬天就是一個很嚴苛的考驗，我們很常見在冬天的時候，這些患者會有重症的表現跑出來，不得已插管，甚至發生一些不幸的事情。其實大家都不用擔心，只要維持你原來的生活習慣，不用刻意強調進補、大魚大肉、大吃大喝也盡量避免，原來該吃的藥物、該有的健康生活習慣，請大家維持，有問題、有其他的症狀跑出來，請趕快連絡您原來熟悉的醫生。

劉育志醫師：感謝辛醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

辛和宗醫師：掰掰。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航