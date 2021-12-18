2021/12/18,
健康

英國最新研究：Omicron再感染率比Delta高逾5倍，症狀嚴重度看來「不會」比較輕

英國最新研究：Omicron再感染率比Delta高逾5倍，症狀嚴重度看來「不會」比較輕
Photo Credit: AP / 達志影像

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倫敦帝國學院研究人員發現，對於接種第2劑或追加劑疫苗兩週以上的人來說，比起Delta，感染Omicron出現症狀的風險明顯增加。研究中提到的疫苗，是阿斯特捷利康（AstraZeneca）和輝瑞（Pfizer）BNT疫苗。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Omicron變異株已開始在歐洲和美國造成病例激增，英國倫敦帝國學院最新的研究指出，Omicron的再感染率比Delta高逾5倍，且症狀看來不會比較輕。

另外美國華盛頓大學昨（17）天發布最新研究結果，COVID-19確診痊癒並完整接種2劑輝瑞BNT疫苗者，遇到Omicron時抗體下滑最少；另一份研究更指出，完整接種疫苗後確診「能取得超級免疫」。

研究估Omicron基本傳染數在3以上，完整接種後染上Omicron出現症狀風險高

（中央社）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株造成歐洲各地病例激增，正威脅年終慶祝活動。英國一項研究顯示，Omicron的再感染率比Delta高逾5倍，且症狀看來不會比較輕。

這項研究結果是倫敦帝國學院（Imperial College）根據英國衛生安全局（UK Health Security Agency）與國民保健署（National Health Service）的資料做成；這些資料屬於今年11月29日到12月11日在英格蘭接受PCR核酸檢測結果呈陽性反應者。

針對Omicron在英國的疫情，研究結果指出，Omicron在研究期間佔所有COVID-19患者的比例，幾乎以每兩天翻倍的速度成長。基於此結果，他們預估Omicron的基本傳染數（reproduction number ）在研究期間超過3以上。

Omicron確診者的人口學特質也有別於Delta，以18-29歲、居住在倫敦地區、具有非洲族裔這幾項特質，有較高的風險感染Omicron。倫敦目前面臨Omicron威脅的風險也較其他地區來得高。

研究結果提到：「我們沒有證據顯示，感染Omicron的人在嚴重程度上（包括住院風險和症狀型態）會與感染Delta的人有所不同。」但研究也補充，有關住院的資料仍非常有限。

這項完成日期標註為昨天的研究報告還表示：「在控制疫苗（接種）狀況、年齡、性別、種族、無症狀狀態、地區、採樣日期的情況下，Omicron與Delta相比，再感染的風險高5.4倍。」

倫敦帝國學院在聲明中表示，一度染疫之後能避免再感染Omicron的保護力可能低到只有19%；但聲明也提到，這份研究尚未經同儕審查。

研究人員發現，對於接種第2劑或追加劑疫苗兩週以上的人來說，比起Delta，感染Omicron出現症狀的風險明顯增加。研究中提到的疫苗，是阿斯特捷利康（AstraZeneca）和輝瑞（Pfizer）BNT疫苗。

研究結果指出，預估完整接種2劑疫苗後，面對Omicron感染風險的有效性介在0和20％之間，接種追加劑後的有效性則落在55％和80%之間。

領導執行這項研究的教授佛格森（Neil Ferguson）在倫敦帝國學院聲明中說：「此研究提供的進一步證據顯示，不論是一度感染過或已接種疫苗所產生的保護力，都很有可能被Omicron躲過。」

他說：「這種程度的免疫逃脫，意味著Omicron對公眾健康構成重大且迫在眉睫的威脅。」

倫敦帝國學院另一位教授甘尼（Azra Ghani）則表示，將再感染風險以及疫苗有效性加以量化相當重要，有助於模擬Omicron未來的軌跡以及對疫苗和其他公衛措施的衝擊。

美最新研究：完整接種後「突破性感染」，有望取得「超級免疫」

（中央社）美國一份研究發現，COVID-19確診痊癒並完整接種2劑輝瑞BNT疫苗者，遇到Omicron時抗體下滑最少；另一份研究更指出，完整接種疫苗後確診「能取得超級免疫」。

外媒陸續報導，現有各款COVID-19疫苗似乎都對Omicron無招架之力。早先美國杜克大學（Duke University）協助研究30名打完莫德納（Moderna）疫苗者的血液樣本，發現中和抗體遇到Omicron降低至少約50倍。

南非14日發布的大型研究顯示，在預防感染Omicron方面，2劑輝瑞BNT疫苗僅能提供33%保護力；牛津大學研究人員13日發現，2劑阿斯特捷利康疫苗對Omicron幾無防護力。

美國華盛頓大學（University of Washington）與瑞士製藥商Humabs Biomed SA昨天一份尚待同儕審查的研究指出，相較打完2劑輝瑞BNT而沒確診過者遇到Omicron時抗體水平驟減44倍，確診痊癒並接種2劑輝瑞BNT的人，抗體水平只會減少5倍。

這份研究另發現，中國國藥（Sinopharm）、嬌生及俄羅斯的衛星-V（Sputnik-V）COVID-19疫苗，幾乎都對付不了高傳染性與高突變的Omicron。

研究指出，接種2劑國藥疫苗的13人中，只有3人體內產生應對Omicron的中和抗體；接種單劑型嬌生的12人中僅1人產生抗體；接種2劑Sputnik疫苗的11人中，沒人產生中和抗體。研究人員認為打加強針確有必要。

研製Sputnik疫苗的俄國加馬利亞研究所（Gamaleya Center）發聲明強調，不能根據前述研究裡的血清樣本論斷Sputnik疫苗對Omicron的效力。

除華盛頓大學的研究外，俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University,OHSU）一份研究也得出類似發現，即接種完2劑輝瑞BNT疫苗再確診痊癒，可望取得「超級免疫」。

OHSU這份透過線上預發於美國醫學會（JAMA）的實驗發現，接種過疫苗後又確診的「突破性感染」，痊癒後可對Delta株誘發強勁免疫反應，研究人員認為這對其他變種很可能也奏效，但關鍵是人們要先完整接種疫苗才行。

研究人員從血清樣本發現，突破性感染者的中和抗體效力，是只打過2劑輝瑞BNT而沒染疫過者的1000%。

研究作者之一、OHSU分子與微生物學助理教授塔菲瑟（Fikadu Tafesse）說：「沒有比這更好的免疫反應了。現有各款疫苗仍對預防重症很有效，我們的研究則顯示，完整接種後再確診，可擁有超級免疫（super immunity）。」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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