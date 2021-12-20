「腦動脈瘤」很致命：爆炸性頭痛合併肩頸僵硬、噁心，請盡快就醫檢查

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎蘇亦昌醫師來到照護線上。

蘇亦昌醫師：大家好，我是蘇亦昌醫師。

劉育志醫師：請問蘇醫師，什麼是腦動脈瘤？

蘇亦昌醫師：腦動脈瘤就是在我們腦部裡面的動脈，它有時候在邊緣的牆壁上，會有一個脆弱點而膨出來的那個膨出物，我們就會說是動脈瘤。

劉育志醫師：哪些原因可能導致腦動脈瘤形成？

蘇亦昌醫師：大部分的動脈瘤形成原因其實是不清楚，但是少數人會跟家族遺傳，或者一些特殊的疾病有關。

劉育志醫師：還沒破裂的腦動脈瘤可能出現哪些症狀？

蘇亦昌醫師：目前因為健檢的發達，大部分沒有破裂的動脈瘤，都是沒有症狀意外被發現。但少數的是會有頭痛、眼睛睜不開，或者是其他一些跟腦部壓迫有關的症狀。

劉育志醫師：當腦動脈瘤破裂的時候，可能有哪些症狀？

蘇亦昌醫師：最常見的當然就是腦出血，學名叫做「蜘蛛膜下腔出血」，這種出血可輕可重，輕者大概只有頭痛、脖子僵硬、脖子痠痛、想吐或者真的嘔吐，但嚴重者是有可能昏迷甚至死亡，是由救護車緊急送來醫院治療。

劉育志醫師：它破裂的時候的死亡率大概是多少？

蘇亦昌醫師：有的人統計大概，這種病人如果破裂以後到醫院，大概有快三分之一的人出不了醫院，意思就是其實有20-30％的死亡率。

劉育志醫師：要如何確認是否有腦動脈瘤？

蘇亦昌醫師：目前最常見的方法有兩種，第一種是因為健檢去做，大部分是做所謂的核磁共振的腦血管檢查，因為核磁共振是一個沒有輻射線的檢查，適合健檢。但有些人是因為有一些症狀來到急診，大部分是做電腦斷層，但不管是核磁共振或電腦斷層，這兩種都是屬於非侵入性的檢查，是現在診斷動脈瘤還蠻好的一個工具。

劉育志醫師：什麼時候需要做血管攝影？

蘇亦昌醫師：傳統的血管攝影大概因為是侵入性的，所以我們現在比較少當作第一線的檢查。但如果如剛剛所說，如果是非侵入性的檢查，不管是核磁共振或電腦斷層，我們看到有動脈瘤的時候，有時候就會考慮做這種傳統的血管攝影，去確認這個動脈瘤，二方面除了確認，更是要看看我們之後，如果要治療的計劃的一個設計，會依據血管攝影的結果。

劉育志醫師：腦動脈瘤能夠用藥物治療嗎？

蘇亦昌醫師：目前沒有辦法用藥物來治療動脈瘤，可是動脈瘤可能會變大，或破裂的一些原因，包括抽菸、高血壓等等…這個倒是可以用藥物來幫忙，減少動脈瘤再復發或破裂的一個原因。

劉育志醫師：腦動脈瘤到什麼程度會建議接受介入治療？

蘇亦昌醫師：動脈瘤是這樣，目前文獻上有一些打分數的方法，這打分數意思是說根據不同的面向，比方說性別、動脈瘤的位置、動脈瘤的形狀、動脈瘤的大小等等……會打一個分數，分數越高破裂機會越高，破裂機會越高，當然就越建議要治療，所以目前我們大概會抓在，如果破裂的機會打分數完，大概在1%到2%的破裂機會以上的這種我們都會建議要積極的治療。

劉育志醫師：腦動脈瘤的介入治療要如何進行？

蘇亦昌醫師：目前動脈瘤治療有手術跟栓塞兩大類，手術當然就是傳統開腦的手術。至於栓塞的話，我們大概可以分成一種是只放所謂的血管導流裝置，這種就是比較不用放線圈就可以治療動脈瘤，還有另外一種也是比較傳統的，就是我們會塞一些線圈到這個動脈瘤裡面來，讓血液進不了動脈瘤動脈瘤就不會破裂，通常我們就是從鼠蹊部穿刺這個動脈，把導管送到腦部以後，就開始把更小的導管放到動脈瘤裡。

從這個最小的導管就會放一些線圈把這個動脈瘤給填塞住，這個就是我們所謂的傳統的拴塞，另外還有一種是我們剛說的血流導向裝置，這種就是我們幾乎不用進到動脈瘤，直接到含有動脈瘤這個血管，把一個剛剛講的這種特殊的支架，從血管放到經過這個動脈瘤的出口，然後再到近端比較正常的血管，然後就可以把這個支架釋放完畢。

劉育志醫師：整個手術的時間大概多長？

蘇亦昌醫師：如果以剛剛講的這兩種的話，我估計大部分應該是一到三個小時之內就可以完成，當然是看動脈瘤的困難度來決定。我們有治療過一位五十幾歲的女性，他就是產生劇烈的頭痛，他其實本來是清醒的，但是到醫院的時候她就剛好昏迷了。所以我們就是經過緊急的檢查，就發現說他有一個非常大，大概快要到一公分大小的一個動脈瘤破裂，造成嚴重的腦出血。

所以當場我們除了安排可能動脈瘤的治療以外，當時更重要的就是我們會做一些生命支持的一些緊急手術跟治療，這些最基本的支持跟緊急治療完成以後，我們就來對付這個動脈瘤。我都會跟病人家屬解釋說，治療動脈瘤特別是破裂那好像是在拆炸彈，這個炸彈已經破裂過一次，所以我們必須要在它破第二次之前，趕快再幫他把這個炸彈給拆掉。

所以當時我們就是用栓塞的方式，這個病人剛好栓塞方式很適合，因為第一個她的手術比較困難，第二個她的病情比較危急，栓塞因為是不用開腦的，它是一個比較低侵入性的一種治療方式，所以對她的恢復會比較有成效。所以後來我們就是用栓塞，也就是剛剛講的放線圈放支架的方式，來幫她把這個動脈瘤保護住，那保護住以後她不會有產生第二次的出血，之後就靠我們後來持續的內科藥物的一些治療，讓她慢慢地恢復正常。

劉育志醫師：什麼樣的頭痛建議要盡快就醫檢查？

蘇亦昌醫師：只要是劇烈性的，有些人是形容說好像爆炸，這一輩子從來沒有這麼嚴重的頭痛，第二個常常合併肩頸會僵硬，第三個當然就是噁心，或者是有明顯的嘔吐，只要有這三個症狀就建議盡快到醫院做檢查。

劉育志醫師：有哪些族群會建議去做腦動脈瘤的篩檢？

蘇亦昌醫師：第一個大概就是家裡面有曾經不明原因腦出血，或者是實際上知道有動脈瘤的一個家庭。我們一般都會說，如果直系血親有一個人有，或者是旁系血親有兩個人有動脈瘤的話，會建議這個跟他有血緣關係的直系跟旁系血親可以去做個檢查。

劉育志醫師：感謝蘇醫師來到照護線上，我們下次再見！

蘇亦昌醫師：掰掰！謝謝！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航