網傳「多吃堅果、奶酪會導致骨折」，完全是假借美國腎臟基金會名義編織出來的危言聳聽
我們想讓你知道的是
堅果和奶酪是有益骨頭健康的食物。所以，元氣網那篇文章所說的「多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒」，完全是假借美國腎臟基金會的名義而編織出來的危言聳聽。
讀者Kathy於今（2021）年12月9日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：「雖然知道此篇文章可能又是斷章取義、危言聳聽，但是還是想問問林教授？」。連結導向是一篇發表於元氣網的文章，此文轉載自國家網路醫藥。請先注意，國家網路醫藥是一個營利性的網路平台，而非國家層級的政府機構。
這篇文章的標題是「多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒：高血磷是元凶！」，而它的引言是：「牛奶、奶酪、堅果⋯⋯是大家心目中的『健康食物』，但攝取過多，恐造成血中『磷』過高，美國腎臟基金會 （AKF）提醒，高血磷恐導致民眾陷入骨折的高風險中。」在這篇文章的最下面有註明參考資料來源是美國腎臟基金會（AKF），可是卻沒有提供可供點擊的網路連結。也就是說，所謂的參考資料來源，也只不過就是個看起來很權威的名字。
不管如何，我到美國腎臟基金會的網站用nuts和cheese做搜索，搜到一篇“High Phosphorus (hyperphosphatemia)（譯：高磷——高磷血症）”。這篇文章說高磷食物和飲料是：牛奶和奶酪、魚、紅肉、乾的豆類、堅果和堅果醬、全麥麵包、麩、可可、深色蘇打水、啤酒。但是，這篇文章從頭到尾都沒有說吃這些食物會導致骨折。
我也搜到一篇“Your Kidney Disease Diet: Managing Phosphorus（譯：您的腎臟疾病飲食——管理磷）”。這篇文章有說要限制或避免乳製品和堅果等高磷食物，但這是針對腎臟病患而寫的，而且它也完全沒說吃這些高磷食物會導致骨折。
我到公共醫學圖書館PubMed用 fracture和nuts做搜索，搜到下面這兩篇論文：
- 2016年：”Nutrition and bone health: What is the evidence?（譯：營養與骨骼健康——證據是什麼？）“。它說：「骨骼保護飲食的特點是富含水果和蔬菜、乳製品、種子和堅果、全麥和豆製品以及適量的魚、蛋和瘦肉。 這種飲食提供足量的蛋白質、鈣、鎂和維他命（例如K、C、葉酸、B6和 B12），這些對骨骼發育很重要。」
- 2017年：“Current Evidence on the Association of Dietary Patterns and Bone Health: A Scoping Review（譯：飲食模式與骨骼健康關聯的最新證據——審視性回顧）”。它說全穀物、魚、堅果、豆類以及低脂乳製品都是對骨骼健康有益的食物。
我也用fracture和cheese做搜索，搜到下面這四篇最新的論文：
- 2018年：“Dairy product consumption and risk of hip fracture: a systematic review and meta-analysis（譯：乳製品攝取和髖部骨折風險——系統評價和薈萃分析）”。它的結論之一是：食用酸奶和奶酪與較低的髖部骨折風險相關。
- 2019年：“Effects of Milk and Dairy Products on the Prevention of Osteoporosis and Osteoporotic Fractures in Europeans and Non-Hispanic Whites from North America: A Systematic Review and Updated Meta-Analysis（譯：牛奶和乳製品對歐洲人和北美非西班牙裔白人骨質疏鬆症和骨質疏鬆性骨折的預防作用——系統評價和更新的薈萃分析）”。它的結論是：乳製品（包括奶酪）攝入量最高的人群與骨質疏鬆性骨折或髖部骨折的風險沒有明顯的相關性； 然而，椎骨骨折的風險降低。
- 2019年：“Association between dairy intake and fracture in an Australian-based cohort of women: a prospective study（譯：澳州女性隊列中乳製品攝入與骨折之間的關聯——一項前瞻性研究）”。它的結論之一是：較高的乳製品（包括奶酪）攝入量並未增加年長女性發生嚴重骨質疏鬆性骨折的風險。
- 2020年：“Systematic review and meta-analysis of the association between dairy consumption and the risk of hip fracture: critical interpretation of the currently available evidence（譯：乳製品消費與髖部骨折風險之間關聯的系統評價和薈萃分析——對現有證據的批判性解釋）”。它的結論是：前瞻性隊列研究的累積證據令人欣慰地表明，飲用牛奶、酸奶和奶酪的人髖部骨折的風險可能不會增加，而且牛奶或酸奶的攝入量增加甚至可能與髖部骨折的風險降低有關。
從以上這六篇論文就可看出，堅果和奶酪是有益骨頭健康的食物。所以，元氣網那篇文章所說的「多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒」，完全是假借美國腎臟基金會的名義而編織出來的危言聳聽。
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航