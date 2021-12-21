2021/12/21,
健康

網傳「多吃堅果、奶酪會導致骨折」，完全是假借美國腎臟基金會名義編織出來的危言聳聽

網傳「多吃堅果、奶酪會導致骨折」，完全是假借美國腎臟基金會名義編織出來的危言聳聽
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

堅果和奶酪是有益骨頭健康的食物。所以，元氣網那篇文章所說的「多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒」，完全是假借美國腎臟基金會的名義而編織出來的危言聳聽。

讀者Kathy於今（2021）年12月9日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：「雖然知道此篇文章可能又是斷章取義、危言聳聽，但是還是想問問林教授？」。連結導向是一篇發表於元氣網的文章，此文轉載自國家網路醫藥。請先注意，國家網路醫藥是一個營利性的網路平台，而非國家層級的政府機構。

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Photo Credit: 林慶順教授部落格

這篇文章的標題是「多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒：高血磷是元凶！」，而它的引言是：「牛奶、奶酪、堅果⋯⋯是大家心目中的『健康食物』，但攝取過多，恐造成血中『磷』過高，美國腎臟基金會 （AKF）提醒，高血磷恐導致民眾陷入骨折的高風險中。」在這篇文章的最下面有註明參考資料來源是美國腎臟基金會（AKF），可是卻沒有提供可供點擊的網路連結。也就是說，所謂的參考資料來源，也只不過就是個看起來很權威的名字。

不管如何，我到美國腎臟基金會的網站用nuts和cheese做搜索，搜到一篇“High Phosphorus (hyperphosphatemia)（譯：高磷——高磷血症）”。這篇文章說高磷食物和飲料是：牛奶和奶酪、魚、紅肉、乾的豆類、堅果和堅果醬、全麥麵包、麩、可可、深色蘇打水、啤酒。但是，這篇文章從頭到尾都沒有說吃這些食物會導致骨折。

我也搜到一篇“Your Kidney Disease Diet: Managing Phosphorus（譯：您的腎臟疾病飲食——管理磷）”。這篇文章有說要限制或避免乳製品和堅果等高磷食物，但這是針對腎臟病患而寫的，而且它也完全沒說吃這些高磷食物會導致骨折。

我到公共醫學圖書館PubMed用 fracture和nuts做搜索，搜到下面這兩篇論文：

  • 2016年：”Nutrition and bone health: What is the evidence?（譯：營養與骨骼健康——證據是什麼？）“。它說：「骨骼保護飲食的特點是富含水果和蔬菜、乳製品、種子和堅果、全麥和豆製品以及適量的魚、蛋和瘦肉。 這種飲食提供足量的蛋白質、鈣、鎂和維他命（例如K、C、葉酸、B6和 B12），這些對骨骼發育很重要。」
  • 2017年：“Current Evidence on the Association of Dietary Patterns and Bone Health: A Scoping Review（譯：飲食模式與骨骼健康關聯的最新證據——審視性回顧）”。它說全穀物、魚、堅果、豆類以及低脂乳製品都是對骨骼健康有益的食物。

我也用fracture和cheese做搜索，搜到下面這四篇最新的論文：

從以上這六篇論文就可看出，堅果和奶酪是有益骨頭健康的食物。所以，元氣網那篇文章所說的「多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒」，完全是假借美國腎臟基金會的名義而編織出來的危言聳聽。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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