2021/12/21,
政治

我改版故我在：身為一個優秀的軟體工程師，我非常能理解公投的必要性

我改版故我在：身為一個優秀的軟體工程師，我非常能理解公投的必要性
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

唯有改版，他們才會有升遷跟加薪的機會。

一、常年使用Microsoft Office軟體的人都知道，這套軟體每隔幾年就要改版一次。原本我們用的好好的功能，突然就會不見了，我們找了老半天之後，才發現哪些功能跑到另外一個角落去了，好像在玩捉迷藏一樣。

然後我們就會一邊罵髒話，一邊說：「靠！還是十年前舊版的Microsoft Office比較好用！」

二、為什麼Microsoft Office沒事要改版？其實是因為Microsoft賺了太多的錢，而一家公司如果賺了太多的錢，理所當然的就要多僱用一些頂級的工程師。

而一家軟體公司如果有一大堆頂級的工程師，這些工程師閒閒沒事幹，一定會去找些事情來做，即使原本的產品沒有問題、很好用，他們也會想辦法去做改版，藉著改版來證明他們存在的價值。

唯有改版，他們才會有升遷跟加薪的機會。

三、政治的道理也是一樣的。代議民主政治原本運作的好好的，大家每隔幾年選出一些行政首長跟民意代表，讓他們去幫我們搞定一些複雜的事情。而如果我們覺得他們做的不好，就在下一次的選舉中投票要他們下台換人做。

但是偏偏我們台灣有這麽多家頂尖的大學，有這麽多頂尖的政治學者，有這麽多優秀又有志於政治的年輕人，他們總不能每天閒閒沒事幹，所以他們就決定幫我們的政治制度進行改版。除了原本的選舉之外，加上了罷免的功能，加上了公投的功能。

藉著這些政治上的改版，頂尖的政治學者跟優秀的年輕政治家們證明了他們存在的價值。

四、然後有了公投之後，原本已經封存的核四議題可以再拿出來討論一番，看要不要改版重新使用？原本已經差不多搞定了的美豬跟美牛進口議題，也可以再拿出來討論一番，看要不要對台美貿易規則進行改版？然後原本已經差不多搞定了的燃煤改燃氣發電議題，更是可以拿出來熱炒一輪。

這麼一來，頂尖的政治學者、年輕的政治家、網紅、還有經常上電視政論節目的來賓們就不會閒閒沒事幹，就可以證明他們存在的價值了。

五、身為一個優秀的軟體工程師，我非常能理解公投的必要性。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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