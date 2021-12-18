4大公投案皆未通過：林為洲辭去國民黨副秘書長，朱立倫向黨內喊話「找戰友，別抓戰犯」

2021年4大公投案結果今（18）晚出爐，重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選以及珍愛藻礁4案皆未通過，不僅有效同意票未達投票權人總額25%以上、且不同意票也多過同意票。

4案領銜人皆對結果表達遺憾，反萊豬一案領銜人林為洲也即刻宣布辭去國民黨副秘書長一職。黃士修則與國民黨主席朱立倫同聲表示「這是對民主最深的傷害」，朱立倫則呼籲同黨同志「找戰友，而非抓戰犯」。

黃士修稱藍綠終將面對核四問題，潘忠政提出5點未盡之事

重啟核四一案領銜人黃士修對結果表達遺憾，並表示依據公投結果核四將維持封存現況。黃士修表示，這樣的結果對擁、反核雙方都是懸而未決，公投與大選脫鉤、民進黨大規模動員、中間選民被蓋過無法參與國家政策形成，「這是對民主最深層的傷害，從此之後恐怕再無公投」。

黃士修直言，公投未過中央政府更不可能處理核廢料，表示新北市長侯友宜對公投案的異常消極，造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實，將在歷史留下紀錄。其次，佔比過半的天然氣有國安危機，民進黨後續的四五六接計畫，將徹底弱化國防安全，出賣台灣主權。

黃士修也表示，藍綠兩黨必須面對，核四終究必須決定啟用或報廢。待公投法之兩年效期解禁，2023年可再提起公投，然而民間已無心力發動第三次公投，是否會有政黨發起之核四公投？抑或2024年總統大選，就是第二次核四公投。國民黨和民進黨，仍然逃不過回答這一個問題。

反萊豬一案領銜人林為洲稍早也宣布辭去國民黨副秘書長一職，並表示國民黨當前的要務就是先檢討，才能咎責。林為洲提及，反萊豬公投從頭到尾民調沒有輸過，但為什麼選民無法將票投出來、投票率這麼低，但民進黨的票卻催出來了。

林為洲表示，現在不用急著找戰犯，這樣太武斷，會讓國民黨內失去真正檢討，將來可以記取教訓的機會。

公投綁大選一案領銜人江啟臣，依據《Newtalk新聞》報導，這次幾乎是政黨對決的結果，各案的投票狀況才會這麼相似，且投票率也沒有很高，這也代表在民進黨的政黨對決操作下，中間選民是無感或厭煩的，也再度凸顯公投綁大選的重要性。

江啟臣分析指出，大家回想2018年的公投，投票率平均在55％左右，當時縣市長的投票率在66％左右，因對當時公投有綁大選，政黨或候選人在面對這些議題時，就不會從單一政黨的意識形態來綁架選民，所以當時各案同意與不同意的比例都很不同，當時選民的投票意向與政黨屬性是脫鉤的，這也再次說明，公投綁大選才能凸顯直接民主，否則以這次目前開票的結果來看，要說投票意義在哪？唯一的意義就是凸顯政黨對決的結果而已。

珍愛藻礁一案領銜人潘忠政表示，藻礁公投推動聯盟很難受，但必須謙卑地接受這個結果。他表示支持藻礁的夥伴可以難過，但沒有氣餒的本錢，因為在藻礁保育這條路上，還有許多未盡之事。

潘忠政提出了5點需要持續關注之事，包含了外推方案環差程序以及法律訴訟都還在進行中、三接工程對於藻礁生態系究竟會造成何種負面影響、中油編列之藻礁保育經費，執行是否落實、中油編列的預算書已看到三接再擴建計畫與預算，是否代表「頭過身就過」，最後則是政府漠視法定程序的惡行，仍在持續。

潘忠政最後表示此次原本是一次公民討論公共政策的絕佳契機，但執政黨出於藍綠對決的興奮或恐慌的慣性，在最後一個月大內宣錯誤百出、漠視行政中立、操弄南北對立、挑動恐懼情緒、訴諸抗中保台、扭曲公投主文，極為離譜。他表示，如今新黨國的幽靈、新進化的威權，卻彷彿霧霾一般逐漸籠罩臺灣，這需要每一位公民的警覺。

朱立倫籲「找戰友，而非抓戰犯」，蔡英文：台灣人民傳達了4個明確訊息

國民黨朱立倫表示對於這次的結果，身為黨主席的他將會承擔責任，並呼籲國民黨同志將「戰友找回來，不要再找戰犯」。

朱立倫提及，這次是台灣有史以來首度公投沒有綁大選，結果似乎應證了藍綠都在召喚基本盤。從結果來看，即使民進黨未來要提公投案，也不可能通過，「這再次證明公投和大選分開，是把公投殺死、關進鳥籠的惡法」。

朱立倫也表示，這次的開票結果應證了「公投綁大選」此案的重要性，並且讓國民黨知道，面對民進黨龐大的行政與國家資源，作為在野黨必須要和所有在野力量團結站在一起，才有辦法對抗民主獨裁的政府。

總統蔡英文也在4案開票結果底定，晚間7點30分於總統府內發表談話。蔡英文首先感謝選務人員的付出，以及參與此次公投的台灣民眾。她表示公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走。

蔡英文表示這次的結果傳遞了4個明確的訊息，就是台灣人民希望走向世界、參與國際；其次，民眾支持能源轉型，期待穩定供電並且維持經濟成長的動能；第三，民眾重視生態環保，並期待環境保育與經濟發展能共存；最後是，公共政策資訊應該透明，且能夠理性辯論。

蔡英文表示，人民的各種想法在政府施政過程都會適當納入政策評估與規劃，藻礁保育、食安把關絕對不會打折。她也向這次參與公投發表會的專家學者表達感謝，讓專業問題能更清楚地向大眾說明。

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新聞來源：這樣的公投有什麼意義？ 江啟臣：這只是政黨對決的結果（Newtal新聞）

核稿編輯：楊士範