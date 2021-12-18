2021/12/18,
政治

這場公投成為藍綠的大型民調，間接證明了「國民黨有沒有朱立倫不重要」

這場公投成為藍綠的大型民調，間接證明了「國民黨有沒有朱立倫不重要」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

這場公投是民進黨與國民黨的大型民調，而人民「討厭國民黨」更勝「討厭民進黨」；趙少康沒有對抗民進黨的能力；侯友宜將與國民黨漸行漸遠。朱立倫辭不辭黨魁，國民黨都將群龍無首。

國民黨與民團提案的四公投遭民進黨完封。唯一有去留問題的，是國民黨主席朱立倫。

國民黨血流不止，很快推出林為洲請辭黨副秘書長止血。老朱在記者會上提三點政治控管，一表達歉意，二強調「身為黨主席必須承擔責任」，三呼籲把戰友找回來，不要再找戰犯。

有趣的是，採訪國民黨的媒體集體失憶，記者會上居然沒有人提問朱立倫是否請辭黨主席？該承擔什麼樣的責任？

朱立倫致詞通篇言不由衷。他感謝江啟臣，但如果不是江啟臣提出反萊豬、公投綁大選兩公投，朱立倫如今不用面對下台窘境；他感謝趙少康，但如果不是被「戰鬥藍」綁架，國民黨將此役定調為「倒閣公投」，結果不會從倒閣變成「倒朱」。

朱立倫怨不得人，是他拍板了「四個同意」，見獵心喜造就了敗績中的敗績。

政治跟科學很像，當兩個物體交互作用，彼此施加於對方的力，其大小相等、方向相反。朱立倫藉公投對綠營、對侯友宜施加的作用力，在攻擊失利後，很快成為反作用力。

朱立倫犯了最大的政治錯誤，是在協助民團的核四公投過程中，被操作或不自覺站在侯友宜的對立面。四公投潰敗，算不上致命失敗，「倒侯」卻是老朱挖洞進政治墳場的開始。

「不抓戰犯」是朱立倫檯面上的說法。

乘著「同舟計畫」回國民黨的傅崐萁開第一槍，主張「痛下決心的揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨方能重振士氣！」這就是要代朱清算鬥爭2024的頭號敵人侯友宜。

同時，黨內也有人打算檢討新北市的公投得票。這就是動手動腳，跟侯友宜對幹。

朱、傅和侯對做，結果可想而知。

人民藉由公投給了蔡政府繼續完全執政的力量，卻無法給朱立倫反省與國民黨改革的力量。

藍營民主守夜宣傳公投 民眾支持
Photo Credit: 中央社

藍營自認公投民調領先最終「逆轉敗」，政治操控能力與眼光，與韓國瑜選總統如出一轍。

朱立倫最荒腔走板的是，指責公投的不是，站在人民對立面。朱立倫沒有讀出來，人民無感的不是公投的題目，而是國民黨的溫度；公投不只反映藍綠的基本盤，更反映朱立倫的政治算盤。

而這場有如民進黨與國民黨大型民調的公投，結果證明：人民「討厭國民黨」更勝「討厭民進黨」。

現在，趙少康被證明完全沒有對抗民進黨的能力；侯友宜將與國民黨漸行漸遠。而朱立倫，徒具掌控國民黨的能力，卻沒有帶領國民黨前進的動力，更不能迴避請辭黨主席的政治責任。

試想一下，如果公投結果是四個過關，國民黨會不質問蘇貞昌下台嗎？而「倒閣」的反向就是「倒朱」，這是正常不過的政治邏輯跟政治籌碼，不能選輸了就暗示罪不及死、林為洲已經替我死了，侯友宜更該死。這就是選民最不願意聽到的政治語言。

經過多次選戰認證，朱立倫在黨主席的位置上已經有適任與否跟正當性的問題。但時至今日，朱辭不辭黨魁，國民黨都將群龍無首，這才是朱立倫之於國民黨最大的危機。

人民用公投告訴國民黨，有沒有朱立倫不重要。

沒有朱立倫，對國民黨很重要。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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