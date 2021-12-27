普亭接連與印度、美國、中國領袖進行峰會，俄羅斯這場外交大戲有何目的？

普亭半年來首度外國訪問，「普莫會」強化俄印關係

12月6日，《紐約時報》報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）與印度總理莫迪（Narendra Modi）於印度舉行第21屆峰會，雙方重申印俄「特殊且具特權的戰略夥伴關係」，並共同見證28項協議和備忘錄的簽署。

上述的國防協議，是同（6）日稍早由俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、國防部長蕭依古（Sergey Shoigu），與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及國防部長辛赫（Rajnath Singh），在外長、防長「2+2」會議後共同簽署。

報導指出，這新國防協議，內容包含具有潛在被美制裁風險的「S-400地對空飛彈防衛系統」，金額達54億美元。2020年時，川普政府（Donald Trump）曾因土耳其向俄國採購此項武器，對土國施加制裁。

印度外交部次長席林格拉（Harsh Shringla）在峰會後舉行記者會表示：「S-400飛彈防禦系統已開始交貨，並將持續下去。值得注意的是，無論我們還是俄羅斯，都施行獨立自主的外交政策。」

《聯合報》報導指出，上述提到的28項協議和備忘錄內容涵蓋貿易、能源、科技、智慧財產權、太空、地質探勘、文化交流及教育等。

根據外交部公布的清單，簽署的協議和備忘錄中有9項為官方性質，包括：2021-2031軍事技術合作協議、科技暨創新合作路線圖、太空技術保護協定等；其餘則為產業、公司或學術機構之間的備忘錄。

兩人會後聯合聲明提到，印度、俄羅斯訂下目標，希望2025年把雙邊貿易提升至300億美元，也希望在俄羅斯遠東地區及印度各省之間進行更廣泛的跨區合作。

這次俄國與印度深化關係，很重要是要抗衡美國於印太地區積極的佈局。其中包含拉攏拜登（Joe Biden）印太外交政策核心之一的四方安全對話成員：印度。俄國此舉不僅能拉住印度這重要夥伴，也使俄國在目前與多數西方國家緊張、被國際孤立時，證明俄國除了中國外，在國際社會還有其他「好朋友」。

此外，印度頂著美方壓力，仍向俄國購買軍武，一方面是展現其外交政策自主性以及多元化，印度在採購武器的選擇外，也是試圖在美、印、俄三角關係下取得平衡。畢竟，自去（2020）年中印邊界衝突爆發後，印度與美國有越走越近的趨勢。其中，也包含逐步深化的「四方安全對話」。

在協調中印間邊境衝突方面，俄國有比美國更大的影響力。舉例來說：中印外長今（2021）年9月就曾在俄國莫斯科協商邊境問題，並發表共同聲明。此外，據《俄羅斯通訊社》於12月15日的報導，俄國總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示：「普亭和習近平同意繼續對『俄、印、中合作模式』交換意見，以便未來嘗試在此模式框架內舉行下一次三邊峰會。」

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美俄視訊峰會：拜登、普亭共商「烏克蘭問題」

12月7日，美國總統拜登與俄國總統普亭舉行視訊峰會，此次峰會也是繼今年6月於瑞士日內瓦會面後，兩人再度碰面。據美國白宮新聞稿稱，視訊中雙方討論多個美俄議題。

會談中，拜登向俄國表達，美國和歐洲盟友對其在烏克蘭的行為表示強烈擔憂。他明確告訴普亭，美國和其盟邦會以經濟或其他手段，回應軍事情勢的升高。並且，他也重申美國對烏克蘭主權和領土完整的支持，呼籲降溫緊張情勢、雙方應重回外交互動。

另外，雙方也針對「美俄戰略穩定對話」（U.S.-Russia Dialogue on Strategic Stability）、網路勒索軟體的攻擊，以及區域問題合作（如：伊朗）進行討論。

克里姆林宮則在會後聲明稱，普亭在會中強調不應將責任轉移到俄國身上，一切都源自北約的危險意圖，試圖征服烏克蘭領土並在烏俄邊界建立軍事潛在據點。普亭要求拜登提出有法律約束力的安全保證，反對北約東擴，及在俄國鄰國部署攻擊性武器系統。

不過，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴記者，對普亭提出的要求，包括不讓烏克蘭加入北約，與削減駐該地區美軍，拜登沒有承諾、也沒有讓步。蘇利文於12月17日參與智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）活動，針對普亭的要求表示：「美國準備與俄國展開對話，我們將提出、討論我們關切的議題。」

除此之外，據《霧谷晶策》了解，綜合近期《CNN》和《華爾街日報》的報導，拜登政府除了一邊與俄國在談判桌上周旋外，另一方面也考慮加大對烏克蘭在軍事上的支援。目前考慮的軍事支援項目包含了「M-17直升機」（Mi-17 helicopters）、「刺針地對空飛彈」（Stinger surface-to-air missiles）等。不過，白宮國安會發言人拒絕討論給予烏克蘭軍事支援的細節。

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普亭、習近平視訊峰會，強化雙邊關係共抗西方

緊隨12月7日的美俄視訊峰會後，12月15日中國國家主席習近平與俄國總統普亭，舉行時間長達一小時辦的視訊峰會，就中俄雙方多項議題進行廣泛討論。據《BBC》報導，此次視訊峰會是自2013年以來，第37次中俄領導人會晤，而這頻繁的會晤，體現出中俄非比尋常的關係。