公投後面對黨內外究責「抓戰犯」，侯友宜：願意接受與承擔指責

（中央社）4項全國性公民投票案都不通過，中國國民黨主席朱立倫雖言明不找戰犯，但投票前不表態的新北市長侯友宜儼然成為黨內箭靶，未來走向考驗侯友宜的政治智慧。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案都不通過，其中新北部分，除重啟核四公投案不同意票大於同意票，反萊豬、公投綁大選及三接遷移公投案都是同意票大於不同意票。

面對投票結果，朱立倫雖表明「不要去找戰犯」，但部分黨內人士歸咎黨內不團結，南投縣長林明溱表示，如果國民黨縣市長都團結，像他勇敢站出來就會贏；此外，重啟核四公投案領銜人黃士修也說，侯友宜對所有公投案異常消極。

不少黨內人士希望侯友宜在公投案發揮最大百里侯影響力，東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社記者，大家會認為2024年總統選舉，藍營很可能是侯友宜或朱立倫出馬角逐，國民黨會希望侯友宜表態，凝聚全國性能量。

不過，侯友宜在投票前於社群網站臉書（Facebook）發文指「凡事國家、人民利益擺最前面，爾後才有黨、才有派」；同黨籍新北市議會議長蔣根煌稱侯友宜支持4項公投案，也遭侯友宜否認。

公投結果出爐後，許多網友湧入侯友宜臉書表達不滿，有網友形容是大型「抓戰犯」現場，更有人喊「請滾出國民黨」；國民黨籍新北市議員葉元之不諱言，侯友宜有行政中立的堅持，但藍營內部確實有人對侯友宜不表態的態度有點感冒。

不只黨內不諒解，民主進步黨新北市黨部主任委員何博文說，新北大家長對公投不表態，讓市民失望。4項公投中有三接遷離及核四與新北息息相關，八里區和貢寮區居民難道不擔心？攸關環境保護和安全等層面就是市政議題，市長本來就應清楚表態。

面對黨內外究責壓力，侯友宜幕僚表示，侯友宜刑警出身，常須攻堅及在槍口下救人命，個性遇事謹慎，否則稍有不慎就可能命喪槍下，為同僚安全，侯友宜往往會多方考量，甚至想得比幕僚還深，就算面臨藍綠槍林彈雨的批評，侯友宜仍會持續堅守大半輩子的價值理念。

此外，侯友宜幕僚說，雖然黨內有意見，但如果從已表態的縣市首長及投票結果觀察，新北投票結果是「3好1壞」，從這數據，無論如何都談不上誰是戰犯。

國民黨中央常務委員林金結也說，黨中央推動公投的策略值得檢討，特別投票前夕讓若干地方首長被聚焦是錯誤戰術，造成黨內批判聲量大於推動公投聲量而失焦，且這次公投如同政黨對決，失去直接民權意義，侯友宜過去就是執法者，保持行政中立態度正確。

沈有忠分析，侯友宜及台中市長盧秀燕對公投案都採較溫和或冷處理方式，從結果看正確，但也要看國民黨支持者甚至是深藍選民，反過頭檢討盧秀燕與侯友宜時，要怎麼回應。

從學者分析不難看出，公投案紛擾結束後，侯友宜的考驗或許正要開始。

Photo Credit: 中央社 4大公投18日投票，新北市長侯友宜（前右）上午前往板橋區板橋國小投票所投票。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

黃士修指控侯友宜「異常消極」

重啟核四案領銜人黃士修18日在臉書貼文表示：重啟核四公投案未通過，新北市長侯友宜對所有公投案異常消極，造就核廢料永遠放在新北的政治現實，將在歷史留下紀錄。你的歲月靜好，是有人為你負重前行。

侯友宜對黨內外評論的回應

《中央社》報導，面對18日4項全國性公投案的結果，侯友宜先是在18日晚間稱「對於這次的公投結果，我願意承擔！」公民投票案是人民意志表達，尊重公投結果，呼籲大家團結，一起向前走。

而在19日上午，《中央社》報導侯友宜在接受媒體聯訪時，記者詢問外界批評侯友宜是藍營公投失敗的戰犯，以及藍營公投有如徐蚌會戰，侯友宜必須告別「藍皮綠骨」等批評的看法。

侯友宜表示，他尊重全民意志的展現與公投結果，過程中的批評與指責、指教，都願意虛心傾聽各方聲音，並接受與承擔指責。

至於核廢料的議題，他說，這是中央的權責，核廢料的處理歷經很多任政府，但卻無法實現以往的承諾，中央應該積極面對並展現魄力處理核廢料，才是守護國家，全心為國家能源努力。

Photo Credit: 中央社

侯、朱不同調，結果對2022、2024大選的影響

《中央社》分析，從這次公投的過程中可以發現，像是在重啟核四公投案的選擇上，包括侯友宜等部分縣市長選擇與朱立倫不同調，讓朱立倫在整合上遭遇挫折，受到黨內質疑。

侯友宜挾著自己是藍營民調最高的地方諸侯氣勢，堅持走自己的路，不願隨著黨中央對公投的態度起舞，確實也為自己爭取到更多中間選民的支持，但如此等同挑戰黨中央，不利未來黨內整合。

朱、侯若都有意爭取2024年國民黨的總統提名，雖然在民調上侯友宜占有優勢，但在這次公投態度不明，引起黨內不滿，是否會影響他更上一層樓，明年的連任之役將是檢驗。

《蘋果日報》則分析，侯友宜現階段擁有高支持度，是因為不用對意識形態與公共政策議題表態。若要爭奪總統大位，能源、國際、兩岸、轉型正義這些爭議政策，侯友宜一個都跑不掉，不可能再用「我思故我在」輕易迴避。屆時在總統大選高度政治對決的狀況下，得不到藍軍支持者擁戴的侯友宜，還能穩固綠營與中間選民的支持度嗎？

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航