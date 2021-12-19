外媒看四大公投結果：這是對蔡英文政府的信任投票，顯示台灣人民願意積極參與國際

文：劉學源、李佩珊（中央社編譯）

四大公投案結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離案不同意票都高於同意票，全都未通過，外媒認為這是對總統蔡英文政府的信任投票，也是明年縣市長選舉前的一大勝利。

《法新社》以「台灣投票反對重禁美豬」為標題，報導這場公投考驗著台灣與美國間的貿易關係，說台灣尋求擴張國際能見度之際，在激烈的公投中就恢復對美國豬肉實施禁令投下了反對票。

《法新社》並引述蔡英文在公投結果出爐後的話說，公投結果顯示「台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際」。

《彭博》報導的標題寫著「台灣選民在公投四大議題上與蔡政府一致」，說公投結果對蔡英文來說是明年九合一縣市長選舉前的一大勝利。

《彭博》報導指出，反美萊豬公投議題上，若選民投出「同意」結果將讓蔡英文陷入兩難：順應民意，可能會惹惱台灣最重要的政治和軍事支持者美國；但持續對美豬敞開大門，又可能會在明年縣市長選舉前蒙受國內政治反彈風險。

《路透社》也對這次公投做出報導，標題寫著「台灣4大公投未過，在野黨遭遇重大挫折」。內文指出，台灣舉行公投之際，北京正加強對台施壓，兩岸緊張局勢也持續升高。對於將本次公投視為對政府不信任投票的在野黨來說，這個結果是個重大挫折。

《華爾街日報》刊出「台灣選民力挺執政黨，移除了與美貿易協議的障礙」一文，說台灣執政黨在備受關注的公投中拿下決定性勝利，還說這場公投移除了美國與台灣之間貿易協議的障礙。

《華爾街日報》還說，公投提出的4大問題上由民進黨力催的4個不同意勝出，不過最值得關注的，或許是台灣選民否決反對萊豬進口的提案，因為這項議題是台灣與美自由貿易的一大障礙。

《華爾街日報》引述澳洲國立大學中華全球研究中心（CIW）研究員宋文笛的話說，反萊豬案未通過，有可能加速台美之間的貿易協定，「華府可能會更有意願尋求推動美台貿易談判」。

Photo Credit: 中央社

在日本主要媒體方面，《朝日新聞》報導，4大公投案18日投票，反萊豬、重啟核四、公投綁大選、三接遷離等4案全都沒通過。透過這次公投，蔡政府的政策獲得民意支持，蔡政府期盼這樣能加強台美關係並有助於台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

《讀賣新聞》報導，4大公投案全遭否決，這對期待開放市場、與加強台美關係、推動加盟CPTPP的蔡政府而言獲得實質勝利。《讀賣》指出，公投案遭否決，就有可能解除對福島等5縣食品的進口管制。

《產經新聞》報導，台灣在福島第一核電廠發生核災後，禁止福島等5縣食品進口，日本持續要求台灣解禁。台灣的執政黨民進黨相關人士透露，期盼這次公投結果有助於福島等5縣食品解禁。

《每日新聞》報導，台灣18日舉行的四大公投案，全都因反對占多數而未過關，公投結果具法律拘束力。蔡英文政權於1月才解禁美豬進口、倘若再祭禁令勢必會打擊台美關係。蔡政府渡過難關，將繼續致力與美國強化關係。

《日本經濟新聞》報導，在四大公投案當中，最大焦點顯然是反萊豬案，結果不同意約413萬票，贏過同意的約393萬票。除了反萊豬以外，重啟核四、三接遷離等公投議題全都未通過，代表國民黨所支持的4個提案全敗北，形成民進黨勝利局勢。

《日本放送協會》（NHK）報導，最大在野黨國民黨把此番公投定位為對蔡英文政權的不信任投票，結果卻變成了對蔡政府的信任投票，推動公投案未能成為恢復國民黨氣勢的契機。

新聞來源：外媒看台灣公投：移除與美貿易協議障礙（中央社）

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航