蔡總統邀府院黨高層研商縣市合併升格修法，大新竹、彰化躍躍欲試

（中央社）民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地制法推動包括新竹縣市升格，兼任民進黨主席的總統蔡英文啟動黨內協調，12月19日邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀與桃園市長鄭文燦等人研商縣市合併修法等議題。

新竹市長林智堅在四大公投前拋出新竹縣市合併構想，同是新竹市選區的立委、民進黨立法院黨團總召柯建銘17日拋出《地方制度法》第4條修正草案，尋求黨內立委的支持。

總統19日上午在玉山官邸邀集賴清德、蘇貞昌、林錫耀、鄭文燦、柯建銘與英派立委陳明文等人討論公投之後縣市合併問題，媒體上午陸續拍到賴副總統、蘇揆、鄭文燦等人座車進入官邸。

柯建銘擬修正《地方制度法》第4條第1項規定，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

《中央社》報導，針對上午的會議結果，總統府發言人張惇涵下午表示，與會者有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機。支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。

總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

Photo Credit: 中央社 「大新竹當好協會」16日在新竹縣竹北市舉辦成立茶會，新竹市長林智堅（右）、擔任協會理事長的國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章（中）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）出席。 （新竹市政府提供） 中央社記者魯鋼駿傳真 110年10月16日

新竹市長林智堅推「大新竹」合併，因不符合《地方制度法》門檻觸礁

《中央社》報導，林智堅9月曾表示，中科在台中市，南科在台南市，都是在直轄市當中，竹科一直扮演台灣半導體產業最重要的戰略地位，面對全球供應鏈重組，大新竹也是該重組的時候，唯有大新竹重組才能夠讓竹科發展更加快速，更有國際競爭力。

林智堅指出，新竹市一年創稅1300億元，新竹縣創稅600億元，加起來高達1900億元，全國名列第5，基礎、硬體建設卻大大不如其他直轄市，大新竹合併確實有必要性，以台灣產業優先，新竹縣、新竹市的民眾福祉優先，大新竹合併升格直轄市是人民的期待。

《中央社》報導，新竹市長林智堅倡議「大新竹」合併案。但因新竹縣、市合併後人口未達《地方制度法》中規定升格直轄市的125萬人門檻，因此民進黨立法院黨團總召柯建銘主張修《地方制度法》，將門檻下修為100萬人。另外，苗栗縣長徐耀昌則爭取竹竹苗合併升格為「第七都」。

內政部長徐國勇在10月6日的立院質詢曾說，內政部沒有要修《地方制度法》，尊重立委意見，對於修法沒有態度，也沒有召開相關會議；這議題拋出來之前，內政部沒有這個政策；最主要是要符合法律規定，才有發動可能，不管由下而上或是由上而下，「竹竹併很顯然不合規定」。

Photo Credit: 中央社 由新竹縣長楊文科（左5）邀集舉行的「竹竹苗合併 升格為第7都（直轄市）研商會議」11日登場，苗栗 縣長徐耀昌（左4）及多名立委等人出席；縣府指 出，會議達成了多項共識。不過新竹市長林智堅未出 席。 （新竹縣政府提供） 中央社記者魯鋼駿傳真 110年9月11日

新竹縣長楊文科傾向「竹竹苗」合併

《中央社》報導，針對林智堅力推合併，新竹縣長楊文科9月也曾表示，竹竹苗是共同生活圈，無論從人口數、土地面積，還是竹科的完整性、情感面等，3縣市合併升格都是較好方式。但關鍵在於尊重民意和法制配套，及經過審慎嚴謹的討論，且國土規劃必須完善。至於新竹市長林智堅用行政障礙作為縣市合併的理由，楊文科認為有點牽強。

楊文科表示，從竹科的新竹園區、竹南園區、銅鑼園區，一直到中科，是科技產業走廊。若合併升格把苗栗斷掉，對產業發展不公平。

楊文科說，從人口數來看，3縣市人口約156.6萬人，若以竹竹苗合併，不需修法就可直接升格，不過，仍需從國土的整體規劃全盤檢討。合併升格不能急就章，趕在明年地方選舉前倉促定案。

Photo Credit: 中央社 民進黨籍的彰化縣立委黃秀芳（右6）等人27日在立法院舉行記者會，希望政府考量升格直轄市時，以彰化縣為第一優先，帶動中部起飛。 中央社記者鄭清元攝 110年10月27日

彰化縣議會通過升格提案，呼籲中央政府優先考量

《中央社》報導，針對府院高層研商縣市合併修法等議題，彰化縣長王惠美19日上午指出，縣府提出讓彰化縣升格的提案在縣議會通過，她要感謝議會支持。惠美說，許多縣市一起升格共榮發展，顯示中央也了解地方財政困難，如果透過升格能讓彰化縣有更好發展，她樂觀其成。

彰化縣議會日前召開臨時會，彰化縣政府提出彰化縣升格提案，送縣議會審議通過。但仍有議員指升格是大事，不分黨派都贊成，但升格後沒有鄉鎮市長以及鄉鎮市代表選舉，議員席次也減少，升格有利弊，縣府應說明清楚。

《中央社》報導，今年10月，民進黨籍彰化縣立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月與彰化縣升格直轄市促進會籌備會，曾在立法院舉辦「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會。會中指出彰化縣符合《地方制度法》中，125萬人的直轄市人口條件，且是中部重要都市，政府考量升格直轄市議題時，應將彰化為第一優先。

「雲嘉嘉」首長對合併升格語帶保留，強調應該先合理分配資源

《中央社》報導，雲林、嘉義縣、嘉義市三地首長，19日也針對「雲嘉嘉」是否合併升格議題發表看法。

嘉義縣長翁章梁認為，合併升格對區域治理、財政及公務人力都有正面助益，但這是重大議題，必然會產生衝擊，還是要多聽聽各方意見。嘉義市長黃敏惠指出，到目前為止，還沒有看到具體的做法，但任何決策都要多考慮人民的感受。

雲林縣長張麗善表示，與其談合併，不如實質深化區域合作、實質增加資源挹注、實質關心地方需求；中央做到合理分配資源，讓每個縣市均富、均強。只要中央有心，現在就可以做出改變。雲林縣期待的是公平，若因人設事，所有的討論只是表面功夫；縣市合併或升格，一定要從長計議，不能只是為了讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造。

柯文哲「再有第7都，是錯上加錯」

《中央社》報導，台北市長柯文哲19日下午，針對縣市升格議題表示，國土重規劃是一件嚴肅的事情，不要為選舉到了，就做一些亂七八糟的事情，台灣有6都已經很荒謬，未來還可能有第7都或第8都，不要為了選舉做一些奇奇怪怪的事情，國土重劃要怎麼劃分，還需要討論。

柯文哲說，6都已經很離譜了，再有第7都是錯上加錯，北市先前曾發函給行政院，建議成立1個北北基辦公室，針對區域內河域治理、軌道計畫及公宅等，可以整合的先整合，凡事要有第一步，這個不做直接跳到行政區域重劃，相當不合理。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航