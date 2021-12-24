向「蕾神之槌」輿論交鋒取經，分析認知作戰的10個攻防關鍵

文：戰略風格

解放軍對台灣的武力威脅，除了以實體軍事武力為基礎的「武力統一」，也重視從心理戰、輿論戰、法律戰方面下手的「新三戰」，以爭奪話語權，改變我方民眾「認知」的方式，不戰而屈人之兵，故近年被稱為「認知戰」（Cognitive Warfare）。

認知戰的概念包羅萬象，執行的方式也五花八門，只講理論，並不容易形成完整概念。但正好可藉由近期發生，人盡皆知的王力宏李靚蕾離婚爭產風波，由較淺顯易懂的角度，一窺認知戰的戰法。

認知戰能對台灣造成什麼威脅？

認知戰包含傳統軍事領域的心理戰，加上透過新興社群媒體發動的訊息戰、宣傳戰、輿論戰⋯⋯等方式，透過各種媒體，例如網路社群的操作，型塑我方群眾對政治、經濟、軍事⋯⋯等重要事項的看法。

敵方若奪取我方一般民眾，對於資訊的認知，即取得對事件的詮釋的「話語權」。最終導向對敵方有利的認知，進而達到「改變行為」，即做出對敵方有利的行為，例如不抵抗即投降（換成敵方的角度，就是完成了不戰而屈人之兵，善之善者也）。

認知戰在軍事上屬於「灰色地帶衝突」，難以區分平時或戰時，隨時都可以發動。並可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台。

當前新型態的戰爭發展迅速，敵對國家也已逐漸避免武裝衝突的熱戰，轉而在網絡世界進行無聲的交鋒。其中「認知戰」則是中共對台新型的戰略之一。很多專家認為網路世界的認知戰，是兩岸間「已開打」的戰爭領域。

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為何能從「蕾神之槌」案例取經認識「認知戰」

知名歌手王力宏宣告離婚後，遭到妻子李靚蕾以長文爆料其婚後不忠，劈腿約炮召妓等行為，以及家庭歧視的冷暴力。王力宏與家人也出面撰文回擊。

雙方於61小時內，在網路上以長文交火，最後以王力宏認輸，發文全面同意李靚蕾的要求告終。

雖然此事件很多人只會當作藝人八卦來看，但也被網友戲稱是「蕾神之槌」，顯見其威力。也可以藉由此案例，從實務層面看出認知戰為何能輕易地摧毀民主政治。

這是因為藝人之所以有地位，能夠獲得靠名氣帶來的工作機會與收入，實際上是獲得廣大粉絲的支持，即眾人「認知」他的偶像地位。但是「水能載舟、亦能覆舟」，若群眾認知轉向，例如優質偶像變成十惡不赦的渣男，也能輕易毀掉藝人，縱使這個「惡」可能根本與演藝無關。

若把認知戰打擊對象由藝人換成「政治人物」，能發現操控群眾的認知，就能事半功倍搞垮政治人物，進而影響選舉的走向，操控民主制度。

打擊藝人與打擊政治人物的認知戰如此相似？沒錯，這是因為網路與新媒體越來越發達的今日，想要贏得選舉，營造候選人的正確人設與支持輿論、網路風向…累積下，形成群眾的「良性認知」是非常重要的選前作業，其實與塑造藝人的流程，基本上沒有不同。

換言之，摧毀民主政治下政治人物的人設，流程與摧毀藝人大同小異。因此「認知戰」已經被列為解放軍攻台的正式戰法之一，很多專家認為網路世界的認知戰，是兩岸間「已開打」的戰爭領域。

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由「蕾神之錘」手法取經，解析認知戰可能的操作細節

任何作戰都不會只是理論，認知戰也必須落實到操作面。認知戰之所以難以對付，甚至無法形成具體印象，即因為其操作面非常隱蔽，但藉由這次大部分讀者非常熟悉的「蕾神之槌」事件，可以借鏡取經，讓一般人了解，認知戰的戰場，其實並不遙遠。

【A. 勝兵先勝而後求戰】

以「蕾神之錘」的首次交鋒為例，營造認知不只文筆好，實際上已經布局多年，並以掌握了各種有利的「形勢」才出擊，已經做到了孫子兵法的「勝兵先勝而後求戰」（能打勝仗的軍隊，總是先創造出足以取勝條件後，才投入戰鬥）。例如：

1. 捧殺

王力宏出道26年，除了長相斯文清秀，還是少見的名校畢業，被媒體捧為「有才華還會念書」，其後面對媒體一向恭謙有禮，再加上經紀公司的營造，早已被高高捧為「少見的優質偶像」。

但正因為有這個「捧」，所以當李靚蕾發文指出其實是「壞到透徹的渣男」，與之前的形象反差過大，立刻成為一個人人都會關注，非常吸引人的議題。

雖然王力宏的形象並非李靚蕾親自捧出來的，但很明顯如果王力宏原本的形象就很差，其爆料的威力將會相差甚大，甚至引不起社會注意。

2. 拉高訴求

就此事的本質觀之，如果李靚蕾撰文的方向，只是「離婚爭產」，那引起的社會輿論未必能這麼全面。畢竟大家都看慣了豪門恩怨，甚至很多人原本就認為嫁入豪門就是想爭產，夫家才是「受害者」。

因此李靚蕾敘述的角度，讓很多人理解，原本有著不錯學歷，高薪工作的女孩，為了丈夫希望很多孩子的期待，人生最精華的20出頭到30幾歲，就在備孕、懷孕、生產、哺育孩子間循環….還因為丈夫各種理由不在，而必須單獨面對。

李靚蕾的發文角度，立刻由「豪門恩怨」昇華到女性的家庭與事業的抉擇，以及付出之後可能的代價，他以個人經驗分享，希望能給這些女性啟示。

「家庭與事業」的衝突，正好是網路的主流讀者之一，受過良好教育、有主見與自我，希望事業上有所成就，但大部分也希望兼顧家庭與傳統期望的女性讀者，最有共鳴的議題。激發許多正困於「家務勞動」、「假性單親」的女性與其家庭，認為李靚蕾不是個豪門媳婦，而是「自己人」。