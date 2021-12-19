民主派消極港立法會選舉投票率創新低，林鄭赴京述職引關注

中國人大三月拍板全面修改香港選舉制度後，立法會選舉今日首次舉行，投票率創新低。有傳媒報導，特首林鄭明（20）日將赴京述職，政壇傳出消息原先被看好可連任的她，明年特首選舉或有暗湧。

（中央社）香港立法會換屆選舉仍未結束，截自今晚8時30分，地方選區投票率只有27.92%；如此低的投票率反映出泛民主派支持者杯葛選舉，只有建制派支持者投票。

在香港新的立法會選舉制度下，今屆立法會換屆選舉涉及90席，其中20席全港市民分地區直選，民主成份較高，因此地方選區的投票率備受關注。

本屆選舉的選民人數為447萬2863人，根據香港選舉管理委員會的公布，截自晚上8時30分，地方選區的投票人數為124萬8648人，投票率為27.92%。

投票時間至10時30分結束，有部分投票站因不同因素略為延長投票時間。儘管投票人數應還會增加，但相信增加有限。翻查資料，在歷屆立法會選舉中，以1996年的投票率最低，只有35.8%。

而近3屆的投票率依次是45.2%（2008年）、53.05%（2012年）、58.28%（2016年）。

Photo Credit: AP/ 達志影像

從今天點票的進度看，本屆投票率很大機會創下歷屆新低。不過，有人認為，這也是意料中事。

在2019年「反送中」運動之後，香港2020年中實施了國安法，又「完善」選舉制度，規定所有公職人員必須遵守基本法和效忠特別行政區。

在各種政治壓力下，泛民陣營不派人參加本屆選舉。在泛民的杯葛下，外界早已預料其支持者不會出來投票，勢必令本屆投票人數大減。

在歷屆地方直選中，泛民的得票率一直高於建制派，據分析，如果扣除這次泛民支持者不投票，27.92%的投票率也許就是建制派的基本盤，而如果最終投票率有所增加，比如超過30%，相信已符合當局的預期。

如此低的投票率也反映出歷經「反送中」之後，香港社會持續撕裂，泛民和建制涇渭分明，前者對參政抱持「躺平」心態，後者則積極參與，香港正式踏入「愛國者治港」時代。

Photo Credit: AP/ 達志影像

官方落力催谷投票

香港立法會今（19）天舉行換屆選舉，行政長官林鄭月娥說，這是完善選舉制度後的首場立法會選舉，意義非常重大，呼籲市民投票。

林鄭月娥早上投票後向媒體說，630個投票站已於早上8時30分開放投票，沒有出現特別情況，而今天市民可以免費搭乘公共交通工具前往投票。

她說，希望本屆立法會選舉公平、公開、公正及廉潔，且是一個高效、具人性化的選舉安排。

對於外界預期這次選舉的投票率將會頗低，林鄭月娥說，政府沒有為投票率訂定目標，並說不擔心投票率低。

Photo Credit: AP/ 達志影像

另外，香港政務司司長李家超早上投票後說，今天是完善選舉制度後首場立法會換屆選舉，「會選出的議員，是為香港做實事，符合香港利益，不會背叛香港或甘心做外國代理人。」

他說，新的立法會既監察政府，也會與政府良性互動，共同解決香港問題，呼籲港人踴躍投票，選出一個為落實「一國兩制」及為香港長遠利益而服務的立法會。

這次選舉自早上8時30分到晚上10時30分。

本屆立法會應選議席由上屆的70席增加到90席，分別由地方直選（20席）、功能界別（30席）、選舉委員會界別（40席）選出，前者是一人一票選舉，後兩者是間接選舉，只有所屬界別選民有投票權。

在泛民主派缺選之下，本屆選舉大致上是建制派之爭，只有少數脫離泛民的溫和民主派在「愛國愛港」的旗幟下參選。

林鄭明赴京述職

據報導，香港行政長官林鄭月娥明（20）天將會到北京述職，外界關注她此行是否觸及連任議題。

Photo Credit: AP/ 達志影像

《無線》新聞台今天在報導相關消息時透露，林鄭月娥將於22日獲得中國國家主席習近平接見。

另據《香港01》的報導，特首辦公室主任陳國基將會隨行；林鄭月娥此行述職，除了向北京匯報立法會選舉結果之外，外界也會關注她與國家領導人會面時，是否會觸及競逐連任等敏感議題。

今年1月，林鄭月娥曾以視訊形式在港向中國國家主席習近平及國務院總理李克強述職。

據報導，根據過往慣例，行政長官多於每年12月到北京述職，但去年12月因香港疫情告急，林鄭月娥未能赴京，改於今年1月27日以視訊形式進行。

在這次視訊述職中，習近平指北京中央會全力支持香港抗疫，又讚揚林鄭月娥在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，充分肯定她和特區政府的表現。

香港立法會今天進行改選，明年3月是新一屆行政長官選舉，目前未知林鄭月娥是否會連任。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex