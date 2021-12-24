零距離科學：不靠蠻力！科莫多龍「放毒」獵殺水牛？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

來到《巨獸系列》最後一集，這次節目介紹的是世上體型最龐大的蜥蜴——科莫多龍（Komodo dragon）。科莫多龍在印尼群島中的小島上生活——其中最廣為人知的島嶼當然就是科莫多島，科莫多龍也是由此而得名。

科莫多龍屬巨蜥科，是蜥蜴的一種。一想起蜥蜴，我們或許會想起小小的壁虎，或者想到那些能放在手上或身上爬行的寵物蜥蜴。科莫多龍跟牠們是兩碼子事，牠身長可長達三米，體重可高達七十公斤，跟我們理解中的蜥蜴模樣不大相近。其實當地人本來也稱科莫多龍為「陸上鱷魚」。牠佈滿鱗片的巨大身軀看起來的確跟鱷魚有幾分相似。

科莫多龍體型巨大，看起來有點像鱷魚。

科莫多龍在其身處的棲息地是頂級獵食者，牠的獵物包括其他蜥蜴、鳥類及野豬等。不過最厲害的是，科莫多龍能吃掉比牠大上數倍而且強壯非常的水牛（water buffalo），究竟是怎麼做到的呢？

假如你想象科莫多龍勇猛的衝過去跟水牛搏鬥較勁，然後以力爭勝擊潰對手的話，那麼真相會令你有點失望。科莫多龍看起來雖像鱷魚，但牠的顎「中看不中用」，根本無法產生像鱷魚一樣的咬合力。換句話說，牠的攻擊力只是一般。但科莫多龍靠的並不是蠻力，而是耐力。

科莫多龍是頂級捕獵者，牠甚至能殺死比牠大上數倍的水牛。

科莫多龍未必能將龐大的獵物一擊斃命，但牠的牙齒呈鋸齒狀，能迅速將獵物身上的一部份肉扯咬出來。被襲擊的獵物會流血不止，逐漸變得虛弱，而科莫多龍則會緊隨其後，靜待時機，再發出致命一擊。科學家稱這捕獵方式為「抓、扯、放（血）」（grip, rip and drip），它的好處是在於捕食者無需跟獵物搏鬥而浪費寶貴的氣力，此外也減低打鬥時受傷的風險。這並非勇猛的生活方式，但對生存來說卻非常有效。

科莫多龍的口部也有特殊機關讓牠在捕獵時更得心應手。有一段長時間人們以為科莫多龍的唾液含大量細菌，當獵物被科莫多龍咬出一大傷口時，細菌會立即感染該傷口，從而令獵物加快倒下。然而近年科學家卻發現科莫多龍的口腔並非如想象中「骯髒」。牠們的唾液裡頭的細菌也並沒有甚麼特別。

另一邊廂，有些團隊於2009年發現科莫多龍下顎中存在兩個毒腺，當中分泌的毒液能產生抑制血液凝結、降低血壓、肌肉麻痺及令體溫降低等效果。這些毒效配合上「抓、扯、放」的策略，令科莫多龍成為不可小覷的捕獵者。

科莫多龍不單會主動捕獵，牠們也會以動物的腐屍為食糧。科莫多龍的嗅覺非常靈敏，能夠在遠處嗅到腐屍的氣味。

不過即使如科莫多龍這般的強者，到了今天牠們也遇上了勁敵，這勁敵甚至叫牠們數量銳減，成為瀕危物種——這強敵就是人類。自從人類跟科莫多龍打交道以來，科莫多龍的棲息環境便受到巨大影響，這或許是令牠們無法如以往一樣維持物種數量的原因。

科莫多龍是冷血動物，體溫會受周遭環境影響。若天氣炎熱，牠們會到樹蔭下乘涼。

紀錄片中以另一種已滅絕的巨蜥品種來突顯這個危機。古巨蜥（Megalania）是曾經在南澳洲生活的巨型蜥蜴。牠們跟科莫多龍相似，無論在形態及居住的生態環境上，兩者均有不少相通之處。

古巨蜥在五萬多年前於地球上消失，當時正值早期人類進駐澳洲。古巨蜥的滅絕會否是由人類所引致的？——有些學者提出這種可能性。這說法也著實不足為奇，因為人類的出現早已令不少其他物種滅絕。

古巨蜥是已滅絕的巨蜥品種，身體比科莫多龍更巨大。牠們於五萬多年前滅絕，滅絕原因或許跟人類有關。

今天科莫多龍正處於瀕臨滅絕的狀態，人類會否重蹈覆轍，還是會以另一種方法與這巨獸共存呢？

紀錄片中除了談科莫多龍，也有討論另一巨獸——綠森蚺 （green anaconda）。牠是世上最重、最龐大的蛇。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚10時在港台電視31播映。本集於12月24日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！