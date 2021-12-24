側記 2021 TCCF「創意內容大會」內容交易市場 （上）：後疫情與串流時代劇集的「白努利原理」

文／沈怡昕

文化內容策進院 2021「TCCF 創意內容大會」在松菸四號、五號倉庫舉辦「內容交易市場」，在緊鄰的台北文創大樓六樓舉辦了七場不同類型、不同目的的「媒合推介會」。身為長期關心台灣影視產業的影迷、影評，這次有幸親自參與其中，趕緊報名，全程參與，看到不少有趣的企劃，近距離觀察不同團隊在尋求合製、合資的過程。

七場媒合推介會：持續精準媒合資金與作品

這是文策院第二年舉辦 TCCF 創意內容大會，作為活動一環的「媒合推介會」，讓製作公司、導演、編劇等主創團隊，提案予國內外買家。除了有「Project to Screen」的劇集、長片、動畫媒合推介會，也接續去年與金馬影展的合作，再次合作「金馬創投會議入選 Series-TCCF 國際媒合會專場」，提早為參與的買家呈現 11 月下旬才會在「金馬創投會議」正式亮相的提案。另外，文策院也和富邦文教基金會合作「兒童節目孵育計劃」專場、與 GagaOOLala 合作「LGBTQ + BL Show Case」；同時舉辦「國際買家願望清單」創投媒合會，讓香港電視 ViuTV 總經理魯庭暉、CJ ENM 總經理鄭星勳，暢談韓國與香港經驗。期待透過不同類型的專場設定，精準導引投資方與被投資方找到彼此。

在「內容交易市場」的現場，疫情逐漸趨緩的 11 月上旬，主要以國內買家實體參與的現場發表及媒合活動熱絡，而考量海外買家入出國都會耗費將近一個月的隔離檢疫，相關媒合會談仍以線上居多。而文策院今年推出名為「IP Meetup」的媒合系統，協助不同參展方在線上平台呈現 IP 與丟訊約談，為國內各類交易活動中前所未見的創新，此外這個系統於活動結束後，也能繼續運作，有助各類合作及投資繼續發展！

文策院的 TCCF 創意內容大會去年已是搶先還未解封的世界影視市場，實體舉辦；而今年受限於疫情造成室內活動人數的限制，無法舉辦大規模的晚會，順勢改變一種作法，以閉門「早餐茶敘」促成出版業、電影、電視機構的與會代表、買家、賣家，有機會進行交流。

「兒童節目孵育計畫」媒合推介會。（文策院提供）

後疫情時代的安全網：「這是最好的時代，也是最壞的時代」嗎？

狄更斯在《雙城記》寫道：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」當疫情讓影視業由下至上游都倍感壓力，許多劇集面臨從產製到通路的重重挑戰。以二戰時代劇《聽海湧》為例，這齣以南洋為舞台，描繪台籍日本「俘監員」面對戰爭本質的故事，原打算大手筆重建二戰俘虜營，因為疫情耽擱製作進度，在疫情和緩的當下有打算抓準時間點準備開拍，但卻缺乏啟動資金。這樣的例子正是媒合推介會的最大功能之一，也就是在「劇集」蓬勃的年代，為前所未見、卻可能面臨高製作風險的「新類型」台劇提供「安全網」。

近年各類型「台劇」紛紛以類型劇、時代劇、穿越劇、職人劇的不同型態，吸引大眾目光，例如《荼蘼》、《花甲男孩轉大人》、《我們與惡的距離》、《想見你》、《俗女養成記》、《做工的人》、《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《斯卡羅》、《茶金》、《華燈初上》，台灣影集已經宛如在「大串流時代」進行了全新一次的演化分枝。

隨著「台劇」演化出多元樣貌，製作上也與過往有別，採用更複雜的合製模式，不能只依賴單一的獲利模式。尤其當串流平台加入戰局，台灣本土 OTT 公司更是絞盡腦汁，和各個從電視台分家出來的製作公司合作，合縱連橫，就是為了在更加分眾化的市場，集中腦力抓住觀眾的眼睛。疫情不散，追劇正夯的當下，這樣的媒合推介會，為這些新的演化新枝，帶來了什麼？

毋可否認，無論是近年所謂的「旗艦型」台劇，又或是異軍突起的「迷你劇集」，在這個百家爭鳴又異軍突起的戰國時代能兵分天下，都是因為各類機制，如政府資源、民間企業的贊助與投資以及各類平台的採購資金，才能確保不論在本國還是國際市場，這些原創且帶有「台灣元素」的內容接棒發光。透過參與這次媒合推介會，感覺作品在後疫情時代，雖然面對更多的變動的風險與挑戰，但因為媒合推介會的「安全網」特質而獲得保護，讓更多作品有機會跟更多投資者，再一次講述創作理念與市場的想像。會場主播口中的「進行了一個提案的動作」，其實蘊含的是多少創作者與資方的內心戲與小劇場。

「Project to Screen: Series 劇集提案」推介會邀請製作人鄭凱駿主持。（文策院提供）

大串流時代的內心戲：賣、買家心底真正的「底價」在哪？

例如首場推介會「Project to Screen: Series 劇集提案」，除了「大方影像製作」的 BL 劇《正負之間》已經開拍、希望尋找國外買家、行銷資源；「霹靂」劇集《包拯》已有過半資金外。幾乎都可以預見，這些提案劇集必須透過這個舞台向海內外平台與投資方招手，但無論是提案者、或者買家，大家的內心小劇場應該都不少：劇集買家在找什麼？他們能出多少？能接受什麼樣的開價？

在「國際買家願望清單」創投媒合會中，ViuTV 總經理魯庭暉深刻表示，最想找的還是：「創作者自己最想做的案子。希望能放多一點預算在製作上，少一點在明星的費用。」

然而，對製作公司來說，緊要的問題會是：「平台簽約費可以收支平衡嗎？」能不能「做」，是一個問題，「獲益率」又是一個問題。IP 強不強、TA 吃什麼、卡司吸引人嗎、類型還有沒有效，這些都可以討論。的確感人的故事絕對是基本要素，能做出「自己最想做的作品」的劇組，才是能用真誠的能量打動觀眾的創作者。