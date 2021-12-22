「2022 Meet 遇見桃園」跨年晚會　百秒煙火及豪華卡司迎接新的一年

一波一波襲來的疫情肆虐全球，因嚴峻疫情帶來的社交距離，人們只能短暫透過視訊或電話聊天與親朋好友一起度過美好時光，迎向新希望、新未來的 2022 桃園跨年晚會，邀請大家來到桃園 meet 朋友、meet 家人、meet 歌手，用最嗨的表演帶給全國民眾滿滿的正能量，趕走疫情陰霾，以嶄新的心情迎接新的一年的到來！

圖說：桃園市鄭文燦市長、主持人黃子佼、宇珊及歌手 Bii 畢書盡出席「2022 Meet 遇見桃園跨年晚會」記者會。Photo Credit：桃園市政府

超實力卡司 MEET 桃園 超嗨表演讓民眾尖叫到「燒聲」

主持人由三金主持人黃子佼與最漂亮的主持新星宇珊擔綱主持，黃子佼的妙語如珠搭配宇珊的美麗機靈，默契絕佳，保證絕無冷場！表演陣容祭出重磅卡司，由人氣歌手 Bii 畢書盡熱鬧開場、韋禮安、李玉璽、王識賢、羅文裕、李千娜、Faye 詹雯婷、熊仔、吳卓源以及「金曲歌后」艾怡良。倒數前壓軸由「千萬點擊天團」八三夭，帶來媲美專場演唱會規格的豪華演出；而倒數後壓軸則由「金曲歌王」李玖哲深情獻唱，以浪漫氛圍陪歌迷渡過 2022 年的第一天。

表演節目展現桃園多元獨特 璀璨煙火迎接新年來臨

節目內容集結不同桃園元素，安排三大橋段展現桃園的文化多樣性。首先由「追劇必聽神曲」為跨年晚會掀起第一波高潮，深獲大眾喜愛夯劇「神之鄉」，劇中父子檔王識賢與李玉壐合體再續父子情，演唱主題曲「毛玻璃」，帶民眾重溫感人劇情。接下來「大嘻哈饒舌」由深受年輕人喜愛，最有態度的饒舌歌手熊仔、吳卓源合體，展現屬於桃園青春活力的新氣象。越接近倒數時分，「最嗨 PARTY TIME」炒熱晚會氣氛，由天團「八三夭」直接帶來專場演唱會規格的豪華演出，用 Party 金曲嗨翻民眾，同時也將與「金曲歌后」艾怡良首次合作，邀民眾隨音樂盡情跳起來，嗨翻桃園！

在跨年的最後一刻，由在地社頭團體帶來精彩的表演，同時為桃園祈福，最後一同感謝過去一整年辛苦的防疫、醫護人員，以及積極配合防疫措施的民眾，有大家的努力，共同將疫情控制住，未來才能遇見更美好的桃園，市長將帶領民眾一同倒數，揮別充滿恐懼不安的 2021 年，在 100 秒璀璨煙火中，積極正向地迎接 2022 年，倒數後再由金曲歌王李玖哲帶來深情演唱，讓 2022 第一天就在浪漫的氛圍中度過。

桃園跨年晚會 easy go 全程直播共度新年

跨年晚會場內落實實聯制、全程戴口罩及手部消毐的防疫措施，設有洗手台，提醒民眾參加跨年仍需落實防疫。參加跨年晚會除了可搭乘高鐵，也建議民眾可用以下三種交通方式：「搭乘捷運至 A18 站，走 1 號出口」、「搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車-桃園線（紅線）」，以及開車前往可走「國 2 大竹交流道，接臺 31 線右轉高鐵站前西路」，歡迎大家在桃園歡樂相遇！

晚會也全程由年代 MUCH 台、年代 APP、MOD 壹電視綜合台、壹電視 YOUTUBE、壹電視 APP、壹電視 FB 直播，陪伴大家共度新年的第一天。

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