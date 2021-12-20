台北到宜蘭只需24分鐘！宜蘭高鐵站拍板「折衷案」，最快2025年動工
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高鐵宜蘭站址以縣政中心以南350公尺，位於羅東與宜蘭之間的第五「折衷案」勝出，未來將與台鐵宜蘭新站共構，最快2025年動工、2036年完工。
爭論已久的高鐵宜蘭站選址終於確定，交通部長王國材昨（19）日表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，站址確定會在先前共識最高的第5案、也就是位於宜蘭、羅東之間的「折衷案」。將與台鐵宜蘭新站平行共構，最快2025年動工、2036年完成，完工後高鐵台北站至宜蘭站只需約24分鐘的車程。
高鐵延伸宜蘭計畫先前列出四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4個站址，引起宜蘭地方各界不同意見，交通部後來提出第5案，設站位於宜蘭縣政中心以南350公尺處，交通部長王國材昨日證實此案獲行政院長蘇貞昌在內各方支持，預計年底完成綜合規畫、明（2022）年送交通部核定，就可開始走環評，全案預計最快2025年動工，2036年完工。
王國材今日出席立法院交通委員會，會議開始前接受媒體聯訪表示，高鐵宜蘭站址「折衷案」，除礁溪外，宜蘭其他地區都可接受，將來高鐵延伸宜蘭營運後，礁溪會有接駁公車，高鐵宜蘭站所在的特定區也會有完整轉乘規畫，並與台鐵未來的「宜蘭新站」平行共構，宜蘭各鄉鎮到高鐵宜蘭站大約只要10到20分鐘。
此外，宜蘭鐵路高架化預計2030年完工，高鐵宜蘭站將和台鐵宜蘭新站平行共構，雙鐵位在同樓層，便於轉乘。
根據規劃，折衷方案路線長度59.3公里，工程經費1880億元，設站位於宜蘭、羅東之間，得兼顧蘭陽溪北、南發展，將採區段徵收，開發效益高，地主可參與開發。另易新闢聯外道路，路線將繞行人口密集區外側，對都市景觀及噪音衝擊小，也不影響宜蘭鐵路高架化進度，更具未來延伸彈性。
不過此案也有缺點，此案位於縣政中心人口密集區南側，約62%為特定農業區，遇豪大雨易淹水，需加強排水系統。王國材也坦言，高鐵延伸宜蘭雖避開翡翠水庫集水區，但仍會經過地質敏感區，必有一階及二階環評，以3年時間完成環評與細設是列為努力的目標。
各界意見如何？
「折衷案」後來加入卻列為最優， 政大地政學系教授徐世榮批評，高鐵宜蘭站選址完全顯示民進黨政府由上而下的「威權決策模式」，是「先射箭再劃靶」，由黨政高層及地方派系先行談妥，然後再找「偽顧問公司」來予以包裝。至於後續的環境影響評估、都市計畫變更、及土地徵收審議未來也都將會在「行政院已經核定」的大帽子下，予以通過。這也突顯民進黨政府是威權體制政府，而不是民主體制政府。
王國材回應，高鐵延伸宜蘭綜合規畫是2019年11月就委託顧問公司進行，已2年多進入尾聲，最後是在站址的確定上，聽取地方民意及專業判斷，確定「折衷案」是大家可接受的方案，整個綜合規畫都很完整。
而前交通部長陳建宇日前接受《聯合報》訪問時則痛批，國民黨主政時主張的「北宜直鐵」（規劃自南港車站到宜蘭頭城車站的直線鐵路），10多年來環評過不了關、無法設計施工，而「北宜高鐵」因為建設量體大增、路線調整路廊擴大，對環境生態衝擊只會更大不會減少，批評「政治斧鑿痕跡很深」，且高鐵造價逾1700億元、直鐵約660億元，台北到宜蘭行車時間，高鐵較直鐵僅省10至12分鐘，但如旅客還要前往花東，就需轉台鐵或客運，時間不見得更省。
宜蘭高鐵選址定案，宜蘭縣長林姿妙感謝中央重視宜蘭的交通建設，表示高鐵延伸宜蘭是縣民一直以來的盼望與期待，縣府希望宜蘭縣東西南北各區域都能平衡發展，如今確定站址，「我們非常的感謝」。林姿妙也說，縣政中心以南350公尺的站址也算是廣義的縣政中心站，希望交通部盡快展開後續作業，讓宜蘭的交通能夠更加順暢。
宜蘭高鐵站址方案比較
|站址
|四城
|宜蘭
|縣政中心
|羅東
|第五案
|長度
|52.8公里
|56.3公里
|60.6公里
|64.2公里
|59.3公里
|成本
|1650億
|1764億
|1880億
|2090億
|1880億元
|優點
|1.路線最短，建設成本最低
2.周邊腹地大，可開發車站特定區
3.容易闢聯外道路
4.不影響台鐵宜蘭鐵路高架化進度
|1.車站周邊人口密集，商業機能公共設施完整
2.現有公路客運及公車路線較密集，與台鐵宜蘭站共站方便旅客轉乘
3.搭乘人數較多
|1.腹地大可發展車站特定區
2.容易新闢聯外道路
3.雙鐵共站，配合鐵路高架計畫有利未來各級列車停靠
|1.商業機能及公共設施完整，既有轉運站方便旅客轉乘
2.與台鐵高架介面較少，不影響鐵路高架化進度
|
1. 區段徵收範圍小
2. 雙鐵共構、轉乘方便
|缺點
|
1.預估運量較低
5. 需拆遷23棟建物
|1.須拆遷172棟建物
2.雙鐵共構車站高度約32公尺，嚴重影響都市景觀
3.將嚴重延誤鐵路高架計畫完工時程40個月以上
|
1.需拆遷51棟建物
|1.路線長度最長，經費最高
2.須拆312棟建物
3.聯外道路寬度不足，衝擊地方交通
|
1. 費用次高
2. 區內約62%為特定農業區，遇豪大雨可能淹水
3. 需拆遷93棟建物
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範