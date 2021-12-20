台北到宜蘭只需24分鐘！宜蘭高鐵站拍板「折衷案」，最快2025年動工

爭論已久的高鐵宜蘭站選址終於確定，交通部長王國材昨（19）日表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，站址確定會在先前共識最高的第5案、也就是位於宜蘭、羅東之間的「折衷案」。將與台鐵宜蘭新站平行共構，最快2025年動工、2036年完成，完工後高鐵台北站至宜蘭站只需約24分鐘的車程。

高鐵延伸宜蘭計畫先前列出四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4個站址，引起宜蘭地方各界不同意見，交通部後來提出第5案，設站位於宜蘭縣政中心以南350公尺處，交通部長王國材昨日證實此案獲行政院長蘇貞昌在內各方支持，預計年底完成綜合規畫、明（2022）年送交通部核定，就可開始走環評，全案預計最快2025年動工，2036年完工。

王國材今日出席立法院交通委員會，會議開始前接受媒體聯訪表示，高鐵宜蘭站址「折衷案」，除礁溪外，宜蘭其他地區都可接受，將來高鐵延伸宜蘭營運後，礁溪會有接駁公車，高鐵宜蘭站所在的特定區也會有完整轉乘規畫，並與台鐵未來的「宜蘭新站」平行共構，宜蘭各鄉鎮到高鐵宜蘭站大約只要10到20分鐘。

此外，宜蘭鐵路高架化預計2030年完工，高鐵宜蘭站將和台鐵宜蘭新站平行共構，雙鐵位在同樓層，便於轉乘。

根據規劃，折衷方案路線長度59.3公里，工程經費1880億元，設站位於宜蘭、羅東之間，得兼顧蘭陽溪北、南發展，將採區段徵收，開發效益高，地主可參與開發。另易新闢聯外道路，路線將繞行人口密集區外側，對都市景觀及噪音衝擊小，也不影響宜蘭鐵路高架化進度，更具未來延伸彈性。

Photo Credit: 交通部

不過此案也有缺點，此案位於縣政中心人口密集區南側，約62%為特定農業區，遇豪大雨易淹水，需加強排水系統。王國材也坦言，高鐵延伸宜蘭雖避開翡翠水庫集水區，但仍會經過地質敏感區，必有一階及二階環評，以3年時間完成環評與細設是列為努力的目標。

各界意見如何？

「折衷案」後來加入卻列為最優， 政大地政學系教授徐世榮批評，高鐵宜蘭站選址完全顯示民進黨政府由上而下的「威權決策模式」，是「先射箭再劃靶」，由黨政高層及地方派系先行談妥，然後再找「偽顧問公司」來予以包裝。至於後續的環境影響評估、都市計畫變更、及土地徵收審議未來也都將會在「行政院已經核定」的大帽子下，予以通過。這也突顯民進黨政府是威權體制政府，而不是民主體制政府。

王國材回應，高鐵延伸宜蘭綜合規畫是2019年11月就委託顧問公司進行，已2年多進入尾聲，最後是在站址的確定上，聽取地方民意及專業判斷，確定「折衷案」是大家可接受的方案，整個綜合規畫都很完整。

而前交通部長陳建宇日前接受《聯合報》訪問時則痛批，國民黨主政時主張的「北宜直鐵」（規劃自南港車站到宜蘭頭城車站的直線鐵路），10多年來環評過不了關、無法設計施工，而「北宜高鐵」因為建設量體大增、路線調整路廊擴大，對環境生態衝擊只會更大不會減少，批評「政治斧鑿痕跡很深」，且高鐵造價逾1700億元、直鐵約660億元，台北到宜蘭行車時間，高鐵較直鐵僅省10至12分鐘，但如旅客還要前往花東，就需轉台鐵或客運，時間不見得更省。

宜蘭高鐵選址定案，宜蘭縣長林姿妙感謝中央重視宜蘭的交通建設，表示高鐵延伸宜蘭是縣民一直以來的盼望與期待，縣府希望宜蘭縣東西南北各區域都能平衡發展，如今確定站址，「我們非常的感謝」。林姿妙也說，縣政中心以南350公尺的站址也算是廣義的縣政中心站，希望交通部盡快展開後續作業，讓宜蘭的交通能夠更加順暢。

宜蘭高鐵站址方案比較

站址 四城 宜蘭 縣政中心 羅東 第五案 長度 52.8公里 56.3公里 60.6公里 64.2公里 59.3公里 成本 1650億 1764億 1880億 2090億 1880億元 優點 1.路線最短，建設成本最低

2.周邊腹地大，可開發車站特定區

3.容易闢聯外道路

4.不影響台鐵宜蘭鐵路高架化進度 1.車站周邊人口密集，商業機能公共設施完整

2.現有公路客運及公車路線較密集，與台鐵宜蘭站共站方便旅客轉乘

3.搭乘人數較多 1.腹地大可發展車站特定區

2.容易新闢聯外道路

3.雙鐵共站，配合鐵路高架計畫有利未來各級列車停靠 1.商業機能及公共設施完整，既有轉運站方便旅客轉乘

2.與台鐵高架介面較少，不影響鐵路高架化進度 1. 區段徵收範圍小 2. 雙鐵共構、轉乘方便 缺點 1.預估運量較低

2.有瑪璘遺址，環評調查較難掌握

3.區內約80%為特定農業區

4.遇豪大雨可能淹水 5. 需拆遷23棟建物 1.須拆遷172棟建物

2.雙鐵共構車站高度約32公尺，嚴重影響都市景觀

3.將嚴重延誤鐵路高架計畫完工時程40個月以上 1.需拆遷51棟建物

2.雙鐵高架共構複雜難度高，也影響景觀 1.路線長度最長，經費最高

2.須拆312棟建物

3.聯外道路寬度不足，衝擊地方交通 1. 費用次高 2. 區內約62%為特定農業區，遇豪大雨可能淹水 3. 需拆遷93棟建物

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範