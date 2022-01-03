【問卷評分與金額統計應用】得分計算、團購金額、報名統計直接在SurveyCake完成！

在SurveyCake自動完成問卷評分、金額計算，即時呈現計分與計算結果！

計算模式讓問卷統計更便利

越來越多人習慣使用網路問卷進行計分測驗、團購，而在這些情境中大多都潛藏著評分、計分或是統計的需求。從最常見的問卷得分計算、親友團購交易，到顧客價值管理，甚至連參加座談、報名活動等都可以應用計算模式功能，讓問卷更便於統計。

而課堂測驗、團購交易等調查在計分與統計需求上擁有「即時性」，若能立刻計算得分並呈現結果，讓填答者即時確認，將能有效提升填答者的問卷體驗。若是有顧客價值的計分需求，此功能也能減少問卷設計者的人工計算時間。

接下來將介紹如何在各種不同的問卷情境使用SurveyCake「計算模式」功能，讓你為計算出的分數賦予不同意義，也讓填答者能即時取得相對應的問卷得分。

一、問卷評分應用

「計算模式」時常被運用在各種「統計得分」的情境中，像是在「課後測驗問卷」中，自動加總每位學生的測驗分數；在「心理測驗」、「適性測驗」中，立即取得分數與分析結果；又或是在做「滿意度調查」時，不用額外花時間手動計算顧客價值得分，而能直接在問卷後台進行顧客分群。

1. 課堂測驗／心理測驗

遠距教學普及化，利用問卷進行課堂測驗愈發常見。 SurveyCake目前也提供「計算模式」功能讓教職員不用再花額外的時間批改試卷、登記成績，學生也能在完成測驗後立即檢討錯誤，測驗機制變得更有效率且流暢。

變數設定：「變數名稱」可以設為「測驗總成績」，而「預設值」則可設為零，成績便會從 0 開始計算。

Photo Credit：SurveyCake

邏輯設定：選定題目的正確答案，再選擇答對後會加上幾分。

Photo Credit：SurveyCake

測驗結束後，老師能直接在「統計圖表」中查看成績分佈、平均分數、最高分與最低分，並從明細匯出中抓取更詳細的測驗結果，快速了解學生對於課堂的理解程度，作為日後教學內容的參考。

Photo Credit：SurveyCake

2. 想做心理測驗也不一定要架網站！

除了正式的課堂測驗，深受大眾喜愛的「心理測驗」以及評估求職能力的「適性測驗」也能透過SurveyCake製作出來。利用「計算模式」累計分數，並在題目結束後用「引言」或「感謝頁」功能，帶出不同得分的人格特質描述，用簡單的方式輕鬆與受測者互動。

Photo Credit：SurveyCake 透過「引言」公布得分並描述不同得分的人格特質

二、顧客價值分群

在顧客導向時代，如何引起顧客興趣，成為各行業最大的挑戰。

透過SurveyCake問卷加總顧客滿意度、忠誠度、使用習慣等得分，掌握完整顧客樣貌，為各個分群制訂不同策略、提供差異化服務，不僅能更精準推播，還能提高傳播效益與轉換率，進而降低行銷成本。

以用餐滿意度為例，你可以分別透過「單選題」或「數字題」，調查用餐滿意度、用餐頻率、餐廳推薦度，達到顧客分群的目的：

變數設定：將變數名稱設為「顧客積分」，「預設值」設為零，如此一來，顧客積分便會從 0 開始累積。

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邏輯設定：為選項設定得分，當選項被選擇或是答案涵蓋在邏輯範圍中，就會自動加上分數。

單選題：你下次是否還願意來本餐廳用餐？ 絕對不會 (+0) 不一定 (+3) 絕對會 (+5)



Photo Credit：SurveyCake

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數字題：這是你第幾次到本餐廳用餐？ ≥ 3 次（+3） ≥ 5 次（+2） ≥ 10次（+2）



Photo Credit：SurveyCake

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在數字題中，你可能會有設定數字區間的需求，此時的「計算功能」採累加模式，舉例來說，若顧客的用餐次數為 6 次，他將得到 3+2＝5 分；若用餐次數為 15 次，他則會得到 3+2+2＝7 分。

最後，你就可以直接在「明細匯出」的表格中，看到每位顧客的總得分。透過分數精準分群，後續再分別針對得分較低的顧客詢問更深入使用態度，或是對得分較高的 VIP 顧客提供定期折扣的活動，建立忠誠度。

Photo Credit：SurveyCake

三、金額統計

除了計算學生或是消費者的得分，在團購問卷加入計算功能也是很常見的應用。除了能協助買家在訂購時隨時查看訂購金額，也能避免因金額計算錯誤而產生不必要的糾紛。

1. 團購／外帶訂單統計

買家能透過SurveyCake「計算模式」功能，輕鬆設定產品價格與當期優惠，並透過「邏輯」與「變數」設定折扣原則，自動化統計每筆問卷的訂購數量與應付金額，節省買賣雙方手動計算的時間。

變數設定：將變數名稱設為「總金額」，「預設值」設為零，如此一來，消費金額便會從 0 開始計算。若需要在訂單中加上運費，也可以在「預設值」中輸入數值。

Photo Credit：SurveyCake 若該筆訂單需負擔運費，你也可以在「預設值」中填入運費 60。

完成變數名稱設定後，你可以將變數置入「引言」中，並在「樣式」中撰寫相關購物資訊，協助買家一邊下單一邊查看自己的購物金額。

邏輯設定：設定每個品項數量所對應的金額。

假設一件帽Ｔ的價錢為 680，三件現折 100，滿 1500 再折 100。你可以在題目「你要買幾件帽Ｔ」中，設定回答為 1 時，金額會自動加上 680；若是回答為 3，則金額會自動顯示運費加上產品的價格 60＋680*3–100–100=1900。

Photo Credit：SurveyCake

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若是賣家希望能提供滿千免運的優惠，只要再新增一個邏輯，當總金額滿千時，扣除 60 即可。

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2. 金額統計的運用也可以與人數統計進行結合。

金額統計的運用也可以與人數統計進行結合。將金額統計與人數統計進行結合，你不僅能利用後台的圖表看出總數、平均值、眾數等指標，當填答者在問卷前台填寫資料時，也能直接看到統計金額與或是優惠後的價格。

3. 活動報名統計

舉辦講座或營隊等付費活動時常需要監測報名人數與當前營收狀況，以利於隨時進行人數調配與優惠方案的調整。

另外，為了讓報名者更清楚地掌握報名情況，除了使用「送出前預覽」，你還可以在「引言」中搭配「計算模式」功能，除了能直接在問卷進行報名費用計算，還能同步確認最終報名人數與金額。

變數設定：將變數名稱設為「報名費用」，「預設值」設為報名費／人 。

Photo Credit：SurveyCake 將預設值設為一人的報名金額 ($3000/per person)

邏輯設定：設定報名人數想對應的計算倍數。

請問本次有幾人報名參加活動？ 1 人（×1） 2 人（×2） 3 人（×3）



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