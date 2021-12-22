【查證】喝酒防疫不是亂說的？靠紅酒、高梁或水果中的單寧酸？營養師全面解析

文：MyGoPen

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網傳「紅酒與高梁內的單寧酸可防疫」的訊息。營養師表示，常見的食物中，如柿子、香蕉，或是堅果類如胡桃、核桃，還有紅酒、茶類、巧克力等，都含有單寧酸。不過，專家表示，儘管有研究發現單寧酸在新冠肺炎的預防上具有功效，仍不建議民眾一窩蜂去吃富含單寧酸的食物，因為大量食用某種特定食物的同時，其他成分也可能因此攝取過多，造成飲食不均衡，且單寧酸也有一些飲食上的禁忌。專家建議，透過均衡飲食，把營養素攝取足夠，就能將免疫力建構好。

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喝酒防疫？靠紅酒、高梁、水果中的單寧酸？

原始謠傳版本：

高粱酒及紅酒要漲價了⋯⋯ 喝酒防疫不是亂說的，紅酒&高梁內的單寧酸可防疫，有醫學專家如此說。https://youtu.be/iv2Z5echHk4

或是流傳這段新聞影片：

或是這樣的抖音剪輯影片：

並在社群平台流傳：

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查證解釋：

原始報導怎麼說？

流傳內容中提及的影片為《TVBS》2021年1月的報導。實際檢視報導內容，新聞提及，中國醫藥大學校長洪明奇帶領的團隊發表研究發現，葡萄紅酒內的單寧酸會雙重抑制新型冠狀病毒，顯示單寧酸對於發展抗新冠病毒的治療有高度前瞻性。

洪明奇在報導中提及，這個藥物有沒有治療作用，可能要做進一步的動物人體實驗，但可以想像的到其預防作用。

《中央社》、《聯合報》，以及《自由時報》的報導指出，中國醫藥大學研究團隊發現，單寧酸會雙重抑制新冠病毒的主要蛋白酶和跨膜絲胺酸蛋白酶2，進而抑制病毒活性。報導指出，這項研究〈Tannic acid suppresses SARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral main protease and the cellular TMPRSS2 protease〉（單寧酸雙重抑制新型冠狀病毒的主要蛋白酶和細胞表面之跨膜絲胺酸蛋白酶2）刊登在期刊「美國癌症研究雜誌」（American Journal of Cancer Research）。

單寧酸是什麼？具什麼功用？

林口長庚醫院營養治療科營養師陳琦仁表示，單寧酸是許多水果和蔬菜澀味的來源之一，屬水溶性多酚類化合物，具化學活性，能夠在分子間和分子內形成氫鍵，與一些大分子例如蛋白質、碳水化合物，相互作用並使其沉澱。

陳琦仁說明，單寧大致可以分為兩類，為「可水解單寧（Hydrolysable tannins）」和「濃縮單寧（Condensed tannins）」。

第一類的可水解單寧，可再進一步分成沒食子單寧（Gallotannins）和鞣酸單寧（Ellagitannins）。沒食子單寧可以水解成醣類與沒食子酸（Gallic acid）；而鞣酸單寧在水解時不僅產生糖和沒食子酸，還會產生鞣花酸（Ellagic acid）。

第二類的濃縮單寧又稱為兒茶素單寧（Catechin tannins）或原花青素（Proanthocyanidins），是最豐富植物來源的多酚類，這一類單寧比較不容易水解。

陳琦仁指出，根據過去的文獻，單寧酸具有許多生物活性功能如抗氧化、清除自由基、抗微生物、抗癌、心臟保護、抗糖尿病以及抗營養等特性。

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，單寧酸屬植物中多酚類的一種成分，在人體裡具抗氧化的能力，可以預防一些癌症、抗發炎等。

有哪些常見的食物含有單寧酸？大量喝紅酒、高粱可以攝取到很多單寧酸嗎？

陳琦仁指出，常見的食物中，水果類如蔓越莓、藍莓、蘋果、梨子、葡萄、草莓、石榴、芒果等；堅果類如胡桃、核桃、杏仁等；豆類如菜豆、扁豆，或是高粱、米、紅酒、茶類、巧克力、可可豆等，都含有單寧酸。

不過，陳琦仁也說，在文獻中，實驗所用的單寧酸都是選取特定分子量大小的單寧酸，經濃縮萃取而來，所以如果想要藉由食用大量食物，如「喝酒」來達到攝取實驗中內類似的濃度，可能未受其利，先蒙其害。

因為喝太多酒，可能導致脂肪肝、酒精中毒；或是攝取過多水果，反而可能造成熱量、果糖攝取太多，導致變胖。

陳琦仁指出，現在保健營養的觀念是民眾不應著重於某一種食物的大量攝取，而應視整體飲食型態是否豐富、均衡，做出調整。因為在大量食用某種特定食物的同時，不可能只攝取到該食物當中的目標活性成分，其他成分也可能因此攝取過多，造成飲食不均衡。

陳琦仁提醒，若要提升免疫力，民眾應遵照衛福部提供給國人的每日飲食指南，均衡攝取六大類食物，並搭配多喝水、多運動。

張斯蘭指出，像一些多酚類的蔬果，如柿子、香蕉等，或是茶葉、咖啡，都含有多酚類的成分。

張斯蘭也說，近期有研究發現單寧酸在新冠肺炎的預防上具有功效。但這個研究還沒進入人體試驗，只是有這樣的發現，不建議民眾一窩風去吃富含單寧酸的食物。因為大量攝取反而會造成鐵質、鈣質的攝取不足，也可能導致身體電解質不平衡，造成另一種危害。

張斯蘭建議，透過均衡飲食，把營養素攝取足夠，相信這樣就能將免疫力建構好，不用特別針對某一類的食物去攝取。

食用富含單寧酸的食物時，有什麼禁忌嗎？

陳琦仁表示，根據研究，單寧酸會降低人體的鐵質、鈣質、鉻、銅等離子的生物吸收率，同時也會抑制腸胃道酵素的活性。

因此，單寧酸可能會在我們攝取豆、魚、肉、蛋類等蛋白質豐富的食物時，同時和這些食物中的蛋白質在腸道形成較大的複合物，導致人體比較不好吸收，引起腸胃不適。

陳琦仁建議，民眾在攝取單寧酸含量比較豐富的食物時，如茶類、巧克力、可可等，可與正餐錯開，避免引起腸胃不適或是降低礦物質吸收率的情況發生。