Omicron肆虐歐洲：荷蘭耶誕節施行防疫封鎖、英國倫敦進入「重大事件」狀態，法國明年強硬推「疫苗通行證」

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新變異株Omicron疫情已開始席捲多個歐洲國家，荷蘭前（18）天宣布耶誕節將實施防疫封鎖措施，英國倫敦則宣布進入「重大事件」狀態。

法國首都巴黎除了宣布將取消香榭麗舍（Champs Elysees）所有活動外，政府也表示將在明（2022）年1月提出法案，要求將「健康通行證」改為「疫苗通行證」，換言之，只有接種疫苗的民眾才允許進到室內的公共空間。

荷蘭再度祭出封鎖措施，並限制住家訪客人數

（中央社）歐洲正試著控制不斷攀升的COVID-19病例數，高傳染力的Omicron變異株肆虐下，荷蘭前天宣布耶誕節將實施防疫封鎖措施，英國倫敦則宣布「重大事件」狀態。

綜合《法新》和《路透社》報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）前天宣布，為因應COVID-19 Omicron變異株，所有非必要商店、文化和娛樂場所都必須暫時關閉至明年1月14日，學校則至少將關閉到明年1月9日。住家訪客人數方面也面臨更嚴苛的限制，每戶住家最多2名訪客，室外群聚也以2人為限。

呂特在電視轉播的記者會上表示：「用一句話來總結，就是荷蘭將從19日起恢復進入封鎖狀態。」他表示，現在若不採取行動，「醫院將陷入無法想像的境地」，尤其是各大院所都已縮減其他照護，將人力物力挪給COVID-19患者。

荷蘭傳染病專家范迪索（Jaap van Dissel）指出，Omicron預料將於耶誕節到跨年夜這段期間成為荷蘭最主流的變異病毒株。

雖然荷蘭超過85%成人已接種疫苗，已接種加強針的成人卻不到9%，是歐洲接種率最低的國家之一。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）前天通報，過去24小時新增1萬4616人染疫，自疫情爆發以來，境內共有逾290萬例確診，2萬420例死亡。

Omicron肆虐歐洲，遭殃的不只有荷蘭。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前警告，Omicron可能會在明年1月中旬成為歐洲的主流病毒株。

上週確診數連3天飆破紀錄，倫敦市長宣布進入「重大事件」狀態

在英國，確診病例總數上週內連續3天飆破紀錄，促使當局制定新規，傳出也正在考慮實施另一波防疫封鎖行動。

而倫敦新增病例多為Omicron後，市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布首都處於「重大事件」狀態，稱病例激增情況「極度令人擔憂」。

英國的情況，讓德國衛生局處宣布將英國列為COVID-19高風險國家，意味將對旅客實施更嚴格的限制措施。這項作法將於格林威治時間19日23時01分生效，代表英國入境旅客不論是否已接種疫苗，都必須接受2週的隔離檢疫。

法國政府擬祭更強硬手段，對不願接種者施加壓力

在法國，科學小組敦促政府針對新年慶祝活動實施「重大限制措施」，首都巴黎則已宣布將取消香榭麗舍所有活動。

《路透社》報導，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）接受法國公共電台（France Inter Radio）訪問時表示，政府並不想要對已接種疫苗的民眾祭出宵禁或封鎖令，但Omicron變異株的威脅使得法國當局必須對不願接種疫苗的民眾施加壓力。 維宏表示，他們無法繼續說「不接種疫苗是一個不會帶來後遺症的選擇」。 Photo Credit: AP / 達志影像 圖為法國民眾在巴黎街頭抗議政府將於明年提出的「疫苗通行證」法案。 法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）在17日曾表示政府將會在明年1月份於國會提出一項法案，將現行的「健康通行證」改為「疫苗通行證」，換言之，只有接種疫苗的民眾才允許進到室內的公共空間，像是酒吧、餐廳或電影院。 以目前的規定，健康通行證認可COVID-19檢測的陰性證明或是疫苗接種證明。 維宏表示，法國政府也將請國會議員考慮將大眾運輸（例如火車、飛機）納入「疫苗通行證」的適用範圍，並且要求民眾出示通行證時也一併出示其他的身份證明文件。維宏表示「現在有太多（健康通行證）的造假行為了」。

歐洲各國正努力推動追加劑，義大利也擬宣布防疫新規

愛爾蘭下令酒吧和餐廳須於晚間8時打烊；丹麥則關閉電影院和其他場所。

此外在疫苗方面，歐洲各國也在努力推動施打加強針，並擴大疫苗接種計畫，將兒童納入接種名單。

葡萄牙數以萬計12歲以下孩童本週末開始接種第1劑COVID-19疫苗。法國也將於22日開始讓兒童接種疫苗。

《中央社》引述義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，本月23日，總理德拉吉（Mario Draghi）召開內閣會議後，可能宣布新規定，要求已接種疫苗者進入人潮擁擠場所前，須出示病毒篩檢陰性證明，包括舞廳、體育館。

進入電影院、劇院也可能需要提供篩檢陰性證明；且在戶外也要戴口罩。《晚郵報》還指出，目前針對醫護人員、學校教職員、軍警人員的疫苗接種強制令，可能於明年1月擴大至全體勞工。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航