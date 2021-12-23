金正恩執政10年，給北韓與世界帶來了什麼？

文：Julian Ryall

金正日突然去世10年之後，平壤政權開始大力宣揚這位前領導人的豐功偉績，包括展現他對國家所作貢獻的藝術展。同時，官方媒體的紀念性文章也呼籲民眾更加忠誠地支持金正日的兒子，現任領導人金正恩。

北韓是全世界最為封閉孤立的國家之一，而疫情使得該國本就糟糕的經濟狀況雪上加霜。

「經濟復甦和現代化將會是他（金正恩）所面對的最大挑戰」，美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）的研究員金杜妍（Duyeon Kim）表示，「但他可能總會找到掩蓋自己政績上的不足或失誤的政治遮羞布，同時向民眾灌輸責任感和愛國精神，讓他們更加努力地工作。」

金正恩走向權力巔峰的道路

根據報導，金正日是在2011年12月17日心臟病突發去世的。當時他正在乘坐火車專列出訪的路上。12月28日，金正日的追悼儀式在平壤舉行。對於當時的北韓問題觀察員來說，時年只有29歲的金正日雖然已經被視為接班人，但是人們顯然沒有預料到，他這麼快就需要繼承父親的權力遺產。

金正恩掌權的十年讓很多分析人士感到非常意外。因為有不少人此前曾經猜測，要想領導像北韓這樣的一個國家，他還太年輕，也太缺乏政治經驗。而如今，北韓國家媒體已經將他稱頌為「偉大領袖」，這樣的頭銜原本只是屬於他的祖父——北韓開國領導人金日成的。

在接管政權之後的不到兩年時間裡，金正恩就下令處死了他的姑父張成澤。此外，關於2017年2月在吉隆坡機場遭到投毒死亡的金正男，也有不少傳聞認為，是金正恩主導了對自己同父異母哥哥的刺殺行動。

金正恩在執政期間也創下了不少歷史上的第一次，比如作為北韓領導人和美國總統的首次面對面會談，還有和韓國總統文在寅的歷史性會晤。

此外他還成功避免了世界上不少其他獨裁者的命運在自己身上重演，比如內部政治異見、革命奪權或者是暴力政變等。這很大程度上來自他對這個嚴密封閉的國家內，日常生活保持著從不鬆懈的全方位控制。

金正恩如何保持對權力的控制？

學者金杜妍認為，金正恩之所以能夠將權力穩固在握，是因為他「讓那些維護金氏家族政權的精英階層感到滿意，同時採用強迫勞動等嚴酷的手段來加以威懾，同時對那些威脅到自己權力地位的人加以清除或是懲罰。」

首爾梨花女子大學的國際政治學副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）對德國之聲表示，金家政權維持至今，靠的是「矮化首爾、惡魔化美國和鼓吹民族自力更生。」他說：「然而金正恩與川普（Donald Trump）的會面與美國威脅論背道而馳，韓國如今越來越成功，而平壤對中國的依賴性也越來越大。」

李雷夫認為，在疫情爆發之後，金正恩在追求經濟增長和維繫政治控制之間的兩難境地會越來越嚴重。

金家政權會走向終結嗎？

金正恩雖然努力嘗試告別父輩的軍事至上政策，轉向發展經濟，但他也從來沒有忽視過軍隊建設。他沒有專注於常規武器的發展，而是將精力放在核武器和先進彈道導彈的研發上，希望對包括美國在內的假想敵保持威懾作用。

但對於金正恩來說，更為重要的應該是如何帶領北韓走出疫情後的危機，為經濟復甦繪製出一幅令人信服的發展藍圖。金杜妍認為，儘管平壤選擇在疫情結束之前持續自我封閉，北韓之前也曾躲過了上世紀90年代的嚴重飢荒，從而證明了自己的生存能力，此外中國也會繼續幫助這個國家維持下去的。

「我想我們還會看到金正恩政權繼續存在數十年的，如果他可以保持身體健康的話」，金杜妍說。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航