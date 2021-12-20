彭帥事發後首度接受國際媒體訪問，突改口「從未說過、寫過任何人性侵我」

文：德國之聲中文網

中國網球女將彭帥在微博上發文指控前中國副總理張高麗性侵她一個多月後，突然改口稱從未指控任何人性侵。彭帥週日（19日）首次接受中國境外媒體訪問，她向新加坡的《聯合早報》表示，自己從未說過、寫過有任何人性侵她，並說自己一直住在北京家中，且未受到任何人監視，自己很自由。

彭帥19日與中國籃球明星姚明等數名前運動員一起現身上海，觀看「2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海楊浦站」。《聯合早報》的影片顯示，彭帥一行人在該賽場五樓露天看台嘉賓觀賽區域觀賽，全程約20分鐘。

在男子滑雪比賽結束後，彭帥與其他幾位前運動員走向電梯時，遇到了《聯合早報》的記者，並接受該名記者簡短的影片訪問。她強調：「首先我要強調一點是，我從未說過、寫過任何人性侵我。這一點是要非常強調清楚的。關於微博，首先是我個人隱私的問題，大家有很多都誤解，所以不存在任何這種扭曲的解讀。」

當記者問彭帥，中國官媒CGTN上個月發表她寫給國際女子網球協會主席西蒙（Steve Simon）的郵件是否是她自己發布的，彭帥表示，中文的郵件是她自己寫的，但因為自己無法將中文譯成英文，所以CGTN所公佈的英文翻譯版本與她本人中文寫的郵件「沒有任何訊息差異」。彭帥在影片中說：「中文郵件是完全出自我本人的意願。」

此外，《聯合早報》記者還問到關於彭帥跟國際奧委會的兩次影片通話，彭帥未能具體點出影片通話的日期，但表示自己是在北京家中與國際奧委會的主席巴赫（Thomas Bach）和其他代表進行通話的，並對國際奧委會的關心表示感謝。

她說：「我不可能能記清楚幾號與他們通話，但我非常感謝國際奧委會巴赫先生以及艾瑪女士，我很開心跟他們有影片交流。是在北京的家中做的影片通話。」

在影片結尾時，《聯合早報》記者問彭帥是否有出國比賽的打算，彭帥稱目前因受疫情影響，沒有出國比賽的打算，並反說自己不能因為要「額外證明什麼」，而隨意出國。她說：「我現在出去是幹什麼妳告訴我？」

當記者再追問她現在平日都做哪些休閒娛樂時，彭帥匆匆對著鏡頭說，「留到下次再與大家分享」，然後便進入電梯了。根據《聯合早報》記者的描述，整個談話過程約8分鐘，影片中彭帥本人身著印有「中國」字樣的紅色上衣、黑色褲子與白色運動鞋。

而在《聯合早報》發布與彭帥訪談的影片之前，中國官媒《環球時報》記者Qingqing Chen，19日也在她個人的推特帳號上，發布彭帥與姚明等人在上海觀賽的照片與影片，彭帥在過程中與其他人有說有笑。該名記者表示，這些影片與照片是一名「朋友」傳給她的。

彭帥事件引發的國際效應

彭帥的微博帳號上個月曾發出一則指控遭中國前副總理張高麗性侵的長文，但該文在30分鐘內便被刪除。在那之後，彭帥有長達三星期的時間與外界失去聯繫，這也引發外界擔憂她的安危。為了尋求直接跟彭帥溝通的機會，WTA本月初宣佈立即暫停在中國與香港舉行的比賽。

而中國官方雖然未對彭帥最初在微博發布的帖文做出評論，但卻批評WTA暫停在中國比賽的決定是將體育政治化，而中國官方也堅決反對。在中國官媒CGTN發布了一張聲稱是彭帥寄給WTA主席西蒙的郵件截圖後，截圖本身引發各界熱議，而西蒙當時也說，他很難相信彭帥真的寫了該封郵件，或是相信彭帥的說法。

此外，國際奧委會在過去幾周也對外表示，該組織領導層與彭帥進行了兩次通話，中國官媒的記者也數度在推特上，分享彭帥在北京參與活動或與朋友外出用餐的照片與影片，但這些素材都未能降低外界對彭帥安危的憂慮。

國際奧委會的舉動也讓該組織面臨各界批評，以美國為首的多個民主國家也對外宣佈，因中國政府人權侵犯的行為和彭帥事件將外交抵制北京冬奧。對此，中國外交部也嚴正回應，強調美國應停止將體育運動政治化及干擾破壞北京冬奧言行，否則將損害兩國在重要領域和國際、地區問題上對話合作。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航