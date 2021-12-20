2021/12/20,
生活

滿滿懷舊老景點在埼玉！？ 來東京近郊體驗日本過往好時光

滿滿懷舊老景點在埼玉！？ 來東京近郊體驗日本過往好時光
Photo Credit：西武園遊樂園

我們想讓你知道的是

近來日本各地吹起了昭和復古的流行風潮，擁有許多昭和復古景點的埼玉縣自然成為懷舊旅遊的熱門選擇之一。

近來日本各地吹起了昭和復古的流行風潮，擁有許多昭和復古景點的埼玉縣自然成為懷舊旅遊的熱門選擇之一。像是於2021年5月重新開幕的「西武園遊樂園」就吸引了不少人氣，主打「被溫暖的幸福感包圍的世界」主題的「昭和懷舊」街景能感受到濃濃的人情味。整體風貌以1960年代的日本打造出的老街道為主，比起現代的街道，除了風格完全不同之外，在人與人充滿交流的「鄰里」中可以充分感受到人的情感與互動。而像這樣的「日本式」老街與建築物，是台灣與日本共同的歷史記憶，想必台灣旅客來到時，也會有相同的懷舊感觸。若從西武園遊樂園這次設計的「昭和過往時光」懷舊街區為出發點，其實可以發現埼玉縣也充滿著各式各樣的「懷舊景點」，那麼疫情之後，不妨來一場過往至今日本懷舊景點的悠閒旅行。

西武園遊樂園-充滿懷舊回憶的街景
Photo Credit：西武園遊樂園

西武園遊樂園

靠近龍貓森林附近狹山丘陵的西武園遊樂園，穿過大門後就能看到1960年代的昭和時光，映入眼簾的皆是充滿活力的過往風景。除了美食與各種現場體驗之外，經常舉辦的各種活動，更能把遊客們完全帶入全新的情感世界中。更推出了日本電影界的不朽代表「哥吉拉」相關的主題遊樂設施，可說是老少皆宜的親子遊樂園。

2015年秋季改裝開幕：玉川溫泉

位於埼玉縣比企郡的玉川溫泉，源泉來自地下1700公尺，可說是泉質優良的高品質天然溫泉。因為其悠久的歷史及方便的交通，更被譽為「昭和傳統風格的日歸天然溫泉」，長年以來都被視為能享受傳統日本溫泉的好地方。此地的餐廳更是活用在地食材，有著如同母親做出的美好家庭風味。如同台灣朋友熟悉的北投溫泉一般，充滿懷舊與傳統的溫泉氛圍。在這裡可以接觸日本溫泉文化及歷史，同時療癒旅遊疲憊的身心並提高免疫力。除此之外，還有販賣許多昭和懷舊點心和主題商品的店鋪及遊戲區，並時常舉辦各種昭和懷舊同樂活動。

玉川溫泉-復古的外觀與裝飾彷彿時光倒流
Photo Credit：玉川溫泉

【番外篇】越谷秤屋，2021年榮獲埼玉縣「町中街道改造獎」

台灣近年來興起了不少老屋翻修的熱潮，日本也不例外，像是從1883年看著越谷區域成長的秤屋，就是一座至今約120年的翻新大戶老屋。在舊日光街道上屹立120年後，於2018年重新開幕，在原有的古老民居複合設施中，引入了精緻的商店與餐廳。像是使用嚴選食材的法國料理餐廳與山產料理餐廳，並設有出售不含農藥及化學肥料的野菜商店，還有抒壓按摩沙龍與活動展演空間都一應俱全。從越谷站只需走10分鐘，交通便利，是來埼玉縣必訪的復古時尚景點。

由原來賣秤的店鋪改造而成的秤屋
Photo Credit：川越市觀光協會

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