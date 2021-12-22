2021/12/22,
國際

《紐約時報》揭露美軍情報嚴重失誤，2014年以來無人機空襲造成數千平民死亡

《紐約時報》揭露美軍情報嚴重失誤，2014年以來無人機空襲造成數千平民死亡
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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《紐約時報》報導，美國政府一貫聲稱的"精準打擊"，隨著一些列秘密文件的曝光，聽上去更像是嘲諷，媒體敘述的內容，同政府的表達大相逕庭。

文：德國之聲中文網（法新社、紐約時報）

《紐約時報》12月18日報導，「美國無人機空襲的特點是，偵察草率，匆忙行事，發射導彈目標不明確，以及造成數千平民死亡，其中許多是兒童。」

歐巴馬（Barack Obama）是第一位更偏重使用無人機進行打擊敵人的美國總統，旨在避免更多的美國士兵流血犧牲，《紐約時報》指出，但他許諾的「透明」程序無法踐行，取而代之的是「混亂和不受懲罰」，「此次曝光的所有文件中，沒有一份在結論中承認有錯誤行為。」

美國軍方曾承認，自2014年以來，在敘利亞和伊拉克的空襲中1417名平民喪生。在阿富汗，官方自2018年以來的數據為188名平民被炸死。但紐時的調查則顯示，五角大樓的該數據沒有反映實情。

按照紐時的調查，美軍的空襲經常偏離目標，常常跑向轟炸目標的人，被當成是「伊斯蘭國」成員或者是他們的幫手，即便是「簡易的摩托車騎手」，也會被認為是某種危險的苗頭，進而被看作在即將發動恐怖襲擊。

但美國國防部的文件認為，造成平民傷亡的錯誤分析比例只佔4％，而紐時的當地調查則顯示，在分析案例中，出錯率高達17％，造成平民傷亡的慘案中有三分之一源於這類錯誤。

比如2016年對敘利亞托哈爾地區的空襲中，官方報導稱有85名恐怖分子被炸死，而實際上，當地多座住著難民的房屋被擊中，120名村民死於這場空襲。

《紐約時報》調查的1311個案子中，只有216件被五角大樓認為是可信的。一些有關死亡平民數字的報導，五角大樓藉口沒有看到屍體或者畫面時間較短而駁回。

美國軍方指揮中心的發言人說，即便世界上最好的技術，也難免犯錯，因為有時訊息就是錯的，或者對其的分析是錯的。他說，美國軍方會「盡一切努力避免傷亡」，「我們為每一個無辜生命的損失深感歉意」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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