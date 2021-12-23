參考「沃土模式」讓英文融入我們的生活，才是「2030雙語國家政策」的重點方向

重視英語的台灣

英語是國際語言，台灣政府一直以來也都很重視，在1968年的義務教育年代就將英語納入國中課程當中，2001年九年一貫課綱年代提前至國小五年級開始教，2005年又再提前至國小三年級。

不只上層重視，民間也十分重視。我是義務教育年代下的孩子，應該國中才開始學英文字母，但國小五年級就在屏東鄉鎮的小村子裡，在一個沒有立案的三合院裡開始學英文，補習班老師是同學的爸爸，曾經去英國留學過。

現今學英文這件事情似乎已變成所有小孩的日常，過去20年來成立大量的雙語和全美幼稚園，後因民間抗議讓孩子壓力過大，因此訂出「幼兒外語條款」，規定「不得採全日、半日或分科之外語教學」，然而因為「雙語國家政策」，目前法案又改為「部分時間融入教保活動課程」。

雙語國家的需求

行政院於2018年提出「2030雙語國家政策」，四年投入百億元以上的經費，設立四所標竿大學及25間標竿學院，目標是「厚植國人英語力」及「提升國際競爭力」。這個立意是良好的，因為過去曾經有海外大公司要進駐台灣，來台灣設立研發中心或新創據點，看到的是台灣勞工教育水準高，且薪水較歐美國家偏低，但考量英文能力之後最終作罷，亞馬遜就是其中一例。

再者，因為台海關係不復過去，且大陸人口已逐漸老化，台灣不能一直倚靠大陸市場，需要走向世界市場，例如大東亞就是下一波有人口紅利的市場，值得台灣的新創事業或者在大陸的台商可以前往布局的方向。

不管是邀請世界進到台灣或走向世界，英文的確是必要的關鍵。然而，一定要所有人都英文好才能提升國際競爭力嗎？ 再者，若要所有國人都英文好，是否應該從文化和環境開始做起呢？ 例如所有公文都改為英文、開會需要用英文當成主要語言開會，社區所有的標示和公告都從雙語開始做起呢？

雙語化的環境建置

這幾年有觀察到，很多官網已經有雙語化，公務服務機關也有雙語服務，這也符合當初國發會設定的雙語國家政策發展藍圖，但這些都比較像是為了達成KPI的作業，除了外國人士，這些英文文書根本沒有人看。

我們的環境還是沒有太多「沉浸英語」的環境，例如生活周遭用不到英文、環境告示牌上也沒有英文，似乎「英語環境」這件事是外國人士相關的文件和場館才需要，一般的台灣民眾應該深有感覺「台灣沒有說英語的環境」。

說英語的環境建置才是最大的根本，除了公務體系外，應該要鼓勵民間多發展英語媒體與廣告，甚至由政府給予補助，多發展英語電視和書報，讓人們一睜開眼接觸到的就是英文，這才是真正的將英語融進生活當中。

「說英語」這件事應該由政府單位率先做起，例如公部門開會或學校單位開會可以以「英語為主，國語為輔」的方式進行，如此才能讓民眾漸漸感受到有「英文的環境」。

學校的英文師資狀況

而目前雙語的壓力似乎大多落在學校，或者說是落在學校的英文老師身上，英文老師要發展全英語教學、配合外師進行雙師教學、幫忙學校各式文件和資料進行翻譯、建置英語環境、開發學科導向英語教學（就是以英語工具教授其他科目）。

英語老師忙翻天，但卻看不到多一點英語老師的幫忙，這個問題是培育英文教師的單位太少，導致英語好的教師過少，例如今年台北市開出100個雙語教師缺，但只有33人報名，最後只有四人錄取。因為設定的門檻很高，例如全民英檢中高級複試通過、托福和雅思達到申請國外研究所的等級。上述幾乎是英文相關科系的學生才能達到，一般科目的老師根本望之興嘆。

學校教學應強調讓英文成為生活的一部分

就英語教學來說，到底老師要全英語教學、還是真的雙語（50/50），似乎也沒有定論，教學法要改正過往的重視文法和單字背誦，改成語言為生活的一部分，多重視口說和聽力。

我有一位學生目前是一所北部公立國中的英文老師，她的學校有引進外師，她說外師教法很活潑，透過玩遊戲來上英文課，又長得帥、且會說一點中文，所以學生很喜歡，但是外師重視聽力與口說，與台灣傳統重視的字彙和閱讀不一樣，也因此學生雖然喜歡外師和喜歡英文，卻無法反映在考試上。

我問她：「到底雙語國家政策是提升學生的單字量、英文閱讀能力、及英文考試成績呢？ 還是讓英文變成生活的一部分，讓學生多聽多講，提升英文的興趣呢？」她懂了，即使在今日108課綱強調素養導向教學，但卻離不開考試引導教學，且考試還是重視字彙及閱讀，這樣的英語教學，是否只是增加英文學習時數或加強英文這個學科的學習力道而已？

提升對英文的興趣

如何提升孩子對英文的興趣，讓英文成為生活的一部份，我認為要先改正傳統的重視字彙和閱讀的考試。試想我們的中文是如何開始學的，孩子最開始接觸的是爸媽的說話，從最簡單的口說開始「爸爸」、「媽媽」等，漸漸會組織詞語甚至到句子，但都是維持在聽力和口說部分。到了小學一年級，孩子的基本聽說能力已經到了一定的程度，即使他們不懂文法，但句子裡面已有主詞、動詞、受詞，因為中文這個語言已經成為生活的一部分了。

一年級開始，孩子開始上國語課，從注音符號開始學習，透過注音的拼音變成認字的開始，他們可以把有注音符號的字句唸出來，就大概懂意思了。而從注音到中文是個短暫轉換的過程，一年級是以注音為輔助的閱讀，這一年會有簡單的國字和部首拆解，到了二年級就可以認識600-1000個中文字，這時候就可以漸漸進入無注音的閱讀了。