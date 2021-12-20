香港選舉能幫助宣傳中國式民主嗎？

（德國之聲中文網）《紐約時報》發表文章《我曾見證香港真正的民主選舉，它絕不是這樣的》[1]，作者羅冠聰談論本週末的香港立法會選舉投票說：「有過親身經歷的我，知道一場有意義、有競爭的選舉會是什麼樣。我參加了2016年的立法會選舉並獲勝，當時的氣氛令人激動。候選人的團隊佔據街角，市民們在社群網站上為他們最喜愛的候選人激辯。整座城市都被動員起來了；公民們可以感受到選票的份量。但如今，取而代之的是一種完全不同的景象。這裡沒有政治辯論，候選人對政府鎮壓民主運動的行為保持了靜默。」

文章說，這是因為這場選舉即將發生在北京展開鎮壓的兩年後。在這期間，香港自治權不斷縮水、批評者被噤聲。自2019年民主示威活動以來，北京關押了大量活動人士、抗議者和政治領袖。每一天，香港距離變成另一座中國內地城市都更近一步。

但另一方面，作者認為，香港政府擔心投票率太低。香港的「成功」選舉將幫助北京推進這種敘事：「民主」正在發生——儘管公民在他們的領導人和代表上缺乏選擇——並為人民帶來了結果。北京的說法越能獲得吸引力，中國在世界各地破壞傳統民主制度和價值觀的運動就會越成功。

廣州砍樹與官場沉浮

廣東省紀委因為「廣州市大規模遷移砍伐樹木事件」宣佈對10名領導幹部「嚴肅問責」。 新加坡《端傳媒》發表文章《砍伐榕樹引發廣州官場洗牌：習時代的「揣摩上意」與「治理現代化」之間的矛盾》[2]，作者李海指出，在廣州市一開始發布的綠化項目介紹中，我們可以看到，官方砍伐榕樹的邏輯，幾乎是出於「美觀」，想要打造更多變化的城市風景，更華麗的效果，尤其是更加「現代」和「洋氣」的稀樹公園和草坪，取代原先非常「嶺南本土」的榕樹和灌木草叢。已經被「炒魷魚」的廣州市委的想法大概是將城市環境整治作為可以標榜的政績向北京展示，同時標榜自己在實踐「習近平生態文明思想」。畢竟，北京對街頭風景的不斷整頓、招牌修改、胡同管理，也不見得是經過了「科學決策」的結果。更何況，相比單調的榕樹，華麗的開花植物和開闊的公園景觀更適合如今依賴短影片和「網紅」經濟的官方傳播新模式。而這種對外在形象和宣傳的極度關注，對新媒體模式的依賴，其實也是習時代中國政治的重要特徵，是北京所大力提倡和推動的。

作者說，諷刺的是，對市容形象的大力改造，反倒讓廣州市遭到了來自北京的大力整肅。保育榕樹，采納專家意見，制定合適的城市規劃和管理系統、培訓人才、科學決策，這些是習時代鼓勵的「繡花針」功夫；然而大刀闊斧改變城市景觀、發布網紅影片、宣傳城市風景，也是習時代鼓勵的

「接地氣」功夫。這兩者之間事實上是衝突的。也許，官場中人的走鋼絲秘訣就是：一方面必須大做「形式主義」，而一方面要用讓自己看起來一點也不「形式主義」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中央經濟工作會議「穩字當頭」

中國每年最重要的經濟政策會議──中央經濟工作會議──12月8日到10日在北京召開。台灣《新新聞》發表文章《習近平急防資本外逃，穩得住飄搖經濟？──充滿悲觀的中央經濟工作會議》[3]，作者顧爾德認為，從會議公佈的新聞稿、加上近來的經濟現況，看不出明年中國經濟會有讓人興奮的前景──中國政府對明年經濟的期望只能求「穩」。

文章說，今年會議雖然重複過去幾年提出的重要政策方針，但主軸就只有強調「穩字當頭」。會議突顯的不是明年樂觀的前景，而是一片戒慎悲觀。會議點明中國經濟面臨三重壓力：「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」。

文章指出，中國官方公佈的最新數字，2021年前三季中國GDP比去年成長9.8%，但其中第三季只比去成成長4.9%。市場預計，第四季成長會更低。習近平顯然也看到中國經濟諸多問題，所以下重手調控房地產、管制資本外流、對房地產業畫下「三條紅線」，但這個激烈的「監管風暴」也衝擊了市場穩定。

（摘編自其它媒體，不代表德國之聲觀點）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin