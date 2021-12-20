「愛國者治港」下的首場立法會選舉：投票率明顯下降

香港於週日（12月19日）舉行立法會換屆選舉，這是港府推行港區《國安法》以及實施選舉新制後的首次選舉。正如外界預期，此次投票率低迷。香港選舉事務處公佈，截至晚上9點半，全港地方選區整體有130萬9601人投票，累計投票率29.28%。與上屆2016年立法會選舉截至晚上9點半的累計投票率相比，下跌23.29個百分點。

相比於上一屆選舉，本屆立法會議席總數由70席增加至90席，但地區直選的議席從佔一半的35席下降至20席。功能界別則下降至30席，法律界等多個界別由之前的個人票改成團體票。其餘40席則由1488人組成的選舉委員會內部選出。角逐90個席位的153名候選人中，只有13人被認為屬於非建制派。

香港特首：沒為投票率訂下目標

立法會選舉前的民調已顯示，此次投票率恐創30年來新低。香港各界使出渾身解數鼓勵民眾投票，包括首次在選舉日當天開放免費搭乘大眾運輸工具，以及在香港及大陸的邊境設立票站。除了隨處可見的政府宣傳片，多名港府高官也通過社媒平台鼓勵市民投票。

投票當天香港時間傍晚，財政司司長陳茂波及公務員事務局局長聶德權分別再次在社交網站上呼籲市民投票。陳茂波在臉書上寫道：「為香港、為未來，你的一票，十分重要！」聶德權也催促道：「未投票的市民請盡快投票！」

此外，香港選管會在傍晚表示，多個票站因用了較多時間完成特定的開站程序，或者電子選民登記冊網路連線不穩定，要延長投票時間。

香港特首林鄭月娥在投票後強調並沒有為投票率訂下目標，而且她認為投票率受多種因素影響，如政治、社會、經濟、當時的管治等，因此希望市民不要過分解讀。政務司司長李家超則表示，仍然有力量嘗試破壞選舉成功舉行，但政府有信心可完全防範。

中國媒體：選民踴躍投票

儘管實際投票率不盡人意，但是中國媒體的報導中民眾的參與度卻是另一番景象。官媒《央視新聞》週日當天採訪香港選民報導稱，各界選民踴躍參與，投票現場秩序井然，選民紛紛認為，新選舉制度將為立法會帶來新氣象。

《澎湃新聞》也指出，記者在香港走訪多個投票站看到，選舉進展順利，票站運作順暢，市民熱情參與。新華社發表快評指出，在疫情嚴峻下，外部勢力極力干擾破壞之時，香港各界人士踴躍投票，「香港選民對良政善治的迫切期待，是踴躍投票的推動力之一，體現廣大民眾對新一屆立法會充滿信心。」

人權組織：此次選舉實為騙局

國際非政府人權組織《人權觀察》在投票前發文批評此次選舉實為騙局。該組織的中國部高級研究員王松蓮在文章中指出。「這場選舉將空有粉飾而不具備民主實質」，「在民主派候選人被禁止參選、遭監禁和被迫流亡海外後，立法會選舉將首次沒有真正競爭可言」。

選舉前，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強向德國之聲分析，香港選舉的「人大化」是這次選舉的一項重點，「他們把中國人大跟政協的選舉模式搬到了香港。他們強調的是候選人的代表性與不同的身分背景，這些是過去香港人不太關心的事情。」

Photo Credit: AP / 達志影像 香港特首：沒為投票率訂下目標

立法會前議員：不參與投票，將破壞選舉的合法性

美國《紐約時報》週六（12月18日）發表香港立法會前議員羅冠聰的評論文章。流亡海外的羅冠聰也注意到，「數周來，香港和中國政府官員都在敦促公眾為本週末的立法會選舉投票。但這並不是那種典型的自由和公平的選舉：由於選舉制度經過了改革，缺乏反對派有意義的參與（尤其是因為許多人身陷囹圄），這場選舉只是走過場。」

羅冠聰解釋道：「中國政府希望這場選舉看起來是成功的，因為北京需要香港的外表看起來更'民主'。如果香港公民不參與投票，將破壞這場選舉的合法性。「他在文章結尾分析：「我猜這次選舉投票率會很低。但這並不是因為選民對政府感到滿意，而是因為他們將拒絕協助中國政府以威權主義的方式重鑄民主的企圖。」

羅冠聰目前受到香港廉政公署的通緝。該公署週六宣佈通緝五人，稱其涉嫌煽惑他人立法會選舉不投票或白投票，違反選舉條例。曾參與民主派初選的張昆陽和三名前區議員李軒朗、李家偉及劉珈汶也是被通緝的對象。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin