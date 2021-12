西班牙《國家報》3年調查國內神職人員性侵案：至少251人涉案、1237人受害，385頁報告已送交教宗方濟各

「如果你知道任何性侵案例,請告訴我們。」2018年10月,西班牙《國家報》開始針對國內神職人員性侵案進行調查,請任何知道教會性侵案件的人,將這些遭受忽視的案件告訴《國家報》,並且在保護個資的情況下處理,之後不但收到了多件指控,更將長達385頁的調查報告送交教宗方濟各 (Pope Francis),希望能揭露西班牙教會長期的性侵問題。

《法新社》指出,事實上過去西班牙國內的神職人權性侵案,長期遭到忽視,不但沒有兒童性侵案的官方統計數據,也沒有積極調查性侵案件。

發生了什麼事?

19日西班牙《國家報》發布報導,指出教宗已經將385頁的神職人員性侵調查報告,交由負責調查性侵醜聞的信理部(Congregation for the Doctrine of the Faith)展開調查。另外也同時送交西班牙主教會議(Spanish Episcopal Conference)。

《國家報》指出,在為期3年的調查中,發現受害人數至少有1237人。其中涉案神職人員至少有251人,遍及31個教區及31個宗教團體。然而隨著官方展開深入調查,實際受害者人數可能還會增加。值得注意的是,最早的案例發生在1943年,最近期的則發生於2018年。

《國家報》也說,其中有13例案件已經在調查過程中公開,不過其餘案例都不曾公布。如果這251例被告,再加上過去其他媒體報導的性侵案,以及教會曾提出的數據,涉案神職人員可能高達至少602位。

《國家報》也表示,這些受害者也曾試圖向教會求助,然而往往被告知拒絕處理,或是遭到羞辱,因而轉而將自己的故事告訴《國家報》。

沒有官方數據、延滯調查:西班牙長期忽視的神職人員性侵案

《法新社》指出,近10年來,世界各國開始出現輿論聲浪,譴責教會神職人員透過職權性侵,迫使多國教會對神職人員性侵案進行調查,例如先前就有獨立調查揭露,法國天主教神職人員在70年來,性侵超過21萬6000名兒童,法國天主教會也為此道歉。

然而西班牙教會卻遲遲不調查神職人員性侵案,甚至直到今年都還沒有兒童性侵案的官方數據。根據西班牙教會所述,2001年至今,只有發生220例性侵案件,同時也表示無意積極調查這幾例受害者的指控。

然而就如同《國家報》所述,西班牙的神職人員性侵案,遠遠多於教會方指出的220例。在西班牙北部納瓦拉成立受害者互助協會的Jesus Zudaire也表示,西班牙遭神職人員性侵的受害者人數,很可能與法國相近。

