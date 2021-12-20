西班牙《國家報》3年調查國內神職人員性侵案：至少251人涉案、1237人受害，385頁報告已送交教宗方濟各

「如果你知道任何性侵案例，請告訴我們。」2018年10月，西班牙《國家報》開始針對國內神職人員性侵案進行調查，請任何知道教會性侵案件的人，將這些遭受忽視的案件告訴《國家報》，並且在保護個資的情況下處理，之後不但收到了多件指控，更將長達385頁的調查報告送交教宗方濟各 （Pope Francis），希望能揭露西班牙教會長期的性侵問題。

《法新社》指出，事實上過去西班牙國內的神職人權性侵案，長期遭到忽視，不但沒有兒童性侵案的官方統計數據，也沒有積極調查性侵案件。

發生了什麼事？

19日西班牙《國家報》發布報導，指出教宗已經將385頁的神職人員性侵調查報告，交由負責調查性侵醜聞的信理部（Congregation for the Doctrine of the Faith）展開調查。另外也同時送交西班牙主教會議（Spanish Episcopal Conference）。

《國家報》指出，在為期3年的調查中，發現受害人數至少有1237人。其中涉案神職人員至少有251人，遍及31個教區及31個宗教團體。然而隨著官方展開深入調查，實際受害者人數可能還會增加。值得注意的是，最早的案例發生在1943年，最近期的則發生於2018年。

《國家報》也說，其中有13例案件已經在調查過程中公開，不過其餘案例都不曾公布。如果這251例被告，再加上過去其他媒體報導的性侵案，以及教會曾提出的數據，涉案神職人員可能高達至少602位。

《國家報》也表示，這些受害者也曾試圖向教會求助，然而往往被告知拒絕處理，或是遭到羞辱，因而轉而將自己的故事告訴《國家報》。

沒有官方數據、延滯調查：西班牙長期忽視的神職人員性侵案

《法新社》指出，近10年來，世界各國開始出現輿論聲浪，譴責教會神職人員透過職權性侵，迫使多國教會對神職人員性侵案進行調查，例如先前就有獨立調查揭露，法國天主教神職人員在70年來，性侵超過21萬6000名兒童，法國天主教會也為此道歉。

然而西班牙教會卻遲遲不調查神職人員性侵案，甚至直到今年都還沒有兒童性侵案的官方數據。根據西班牙教會所述，2001年至今，只有發生220例性侵案件，同時也表示無意積極調查這幾例受害者的指控。

然而就如同《國家報》所述，西班牙的神職人員性侵案，遠遠多於教會方指出的220例。在西班牙北部納瓦拉成立受害者互助協會的Jesus Zudaire也表示，西班牙遭神職人員性侵的受害者人數，很可能與法國相近。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航