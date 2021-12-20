指揮中心公布P3實驗室可能感染途徑，ACIP建議追加劑開放全廠牌混打

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增11例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為7例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自義大利（案16917）、美國（5例，案16918-16920、案16922、案16926）、德國（案16921）、法國（案16923）、巴西（案16924）、越南（案16925）及菲律賓（案16927）入境，入境日介於今（2021）年12月5日至12月19日。

ACIP：追加劑開放全廠牌混打

指揮中心表示，經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，公布對於追加劑的建議，滿18歲以上民眾，如果完成COVID-19第二劑滿5個月，都可以接種莫德納、BNT或高端作為追加劑。

其中，莫德納追加劑劑量為半劑量（0.25ml），BNT（0.3ml）以及高端（0.5ml）追加劑則為全劑量。

指揮中心也指出，追加劑以莫德納、BNT以及高端為主。只有在施打這3廠牌的疫苗，都有過敏等不良反應的狀況，才能在跟醫師討論後，施打AZ腺病毒疫苗。

有媒體提問，為什麼並沒有將AZ疫苗列為主要施打的追加劑？指揮官陳時中回應，是因為AZ作為追加劑，效果相對較差，所以才建議以其他3種疫苗為主。

另外根據疫苗第二劑混打，陳時中表示，ACIP專家建議，第二劑疫苗仍以完成前一劑接種的疫苗為佳，不過如果要混打，也沒有強制規定，只是時間間隔會不同。

Photo Credit: 指揮中心 提供

目前第一劑疫苗覆蓋率達到79.51%，第二劑來到65.70%，追加劑覆蓋率則為0.25%。

P3實驗室最新調查進度：公布暴露風險因子、感染途徑

指揮中心今日也公布中研院P3實驗室最新調查進度。中研院表示，已依指揮中心要求期限於昨（19）日晚間送達指揮中心。報告書中說明事發經過、院方應變措施、感染途徑調查、院方整體調查結果與根本原因分析、責任檢討與未來改進事項；其中針對人員訪談、11月中下旬監視器錄影檔、實驗室使用紀錄表等調查發現，確認具有以下三項感染暴露風險因子：

實驗操作區與非操作區均存在環境汙染。於實驗動物操作時，未於生物安全櫃中進行。髒墊料直接置於未封口的袋子、也未放置於加蓋的容器中。 個案及其他實驗室人員均曾僅穿著一般防護裝備(未戴N95口罩、雙層手套、護目鏡或面罩)執行實驗。 個案於脫除防護裝備過程先行脫口罩。

根據以上感染暴露風險因子，中研院研判感染途徑可能有三種：

呼吸道直接暴露受汙染的墊料粉塵、染疫動物受刺激而引發噴飛沫或氣膠的環境。 手套表面因直接操作染疫動物被汙染，於脫卸防護裝備程序先誤脫口罩時，接觸臉部口鼻等部位而感染。 防護裝備外層在操作區遭帶有病毒之物體表面汙染，於脫卸防護裝備程序先誤脫口罩時，使口鼻暴露於脫卸過程而感染。

此外，中研院亦針對新進人員教育訓練與操作指導、實驗室SOP操作、實驗操作過程監控、個人防護裝備穿卸流程、意外事故通報流程、動物科學應用審核管理規範及感染性生物材料之使用管控，以及本次染疫事件成因的系統性問題等七大面向，進行制度面及執行面的回顧檢討，並說明若最終調查認定確有違反規定，將依據人員身分別處理責任歸屬及處分。

中研院並提出未來將成立P3實驗室綜合檢討委員會，確實改進P3實驗室的管理運作級生物安全監督查核機制。



指揮中心說明，已於12月17日及19日派員訪談中研院該P3實驗室主管、工作人員、及中研院生安會主委，並於今日上午提交訪談結果及中研院內部調查報告予外部專家調查小組，且安排於23日開會進行審視及討論，預計兩週內提出外部專家小組調查結論及建議；另亦將依傳染病防治法第34條、第69條及感染性生物材料管理辦法第25條規定，對中研院進行裁處，最高可處15萬元罰鍰，並限期令其改善。

如果屆期未改善，按次處罰，並於生物安全疑慮解除前，要求該P3實驗室停止使用或處分相關感染性生物材料。另依前開管理辦法第29條規定，於生物安全疑慮解除，經該院生安會確認後，報疾管署同意後，始得再行使用或處分相關感染性生物材料。

Photo Credit: 指揮中心 提供

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航