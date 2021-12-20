2021立法會選舉：投票率創新低，90議席建制派壟斷，僅1「自稱非建制」當選者

（中央社）香港立法會換屆選舉結束，投票率只有30.2%，為歷屆最低；在泛民主派杯葛參選之下，親政府建制派候選人勝出90個席位的89席，只有1人為「自稱非建制派」，立法會步入「愛國者治港」時代。

本屆選舉昨天舉行，今天凌晨以後陸續公布投票率及當選結果。

本屆選民人數為447萬2863人，選舉委員會公布，有135萬680人投票，投票率30.2%。

在歷屆議會選舉中，投票率最低的是1996年的35.8%，近3屆的投票率則依次是45.2%（2008年）、53.05%（2012年）、58.28%（2016年）。

一般分析指出，本屆投票率低是意料中事，因為泛民各黨派杯葛參選，而其陣營的支持者也因此不投票。

在歷屆地方直選中，泛民的得票率一般高於建制派，如果扣除這次泛民支持者拒投票，30.2%的投票率也許就是建制派支持者的票數，相信符合有關方面的預期。

建制派奪地方直選20席

本屆當選的90個議席中，包括地方直選20席，功能界別30席，以及選舉委員會界別40席。

在地方直選上，傳統親北京的民主建港協進聯盟（民建聯）是大贏家，有陳克勤、梁熙、李慧琼、鄭泳舜、陳恒鑌、周浩鼎、李世榮、陳學鋒當選。

工會聯合會（工聯會）也有吳秋北和陳穎欣當選。

其他當選者有來自新民黨的葉劉淑儀和李梓敬、專業動力的林素蔚、實政圓桌的田北辰、西九新動力的梁文廣，以及自稱無黨派的楊永杰。

「自稱非建制派」包括黃成智、馮檢基等人全部落敗。

一「自稱非建制派」勝出功能界別

在功能界別選舉上，過往泛民主宰的教育界、法律界、會計界和醫療衛生界，投票率全部偏低，依次只有29.02%、33.59%、30.45%、29.56%，具體反映出泛民不參選的影響。

但這個界別選舉一向由建制派主導，因此，大多數界別的投票率都接近80%或以上，比如鄉議局、保險界、航運交通界、工業界和商界等。

選委會全為建制派

本屆新增的選委會界別應當選40人，全部是傳統親北京人士，參選的聖公會教省秘書長管浩鳴也首次當選立法會議員。

他當選後說，希望先處理社會撕裂的問題，特別是社會事件中留有案底的年輕人。

被問到如何處理台灣殺人案嫌犯陳同佳，他說，案件能否處理，主要是台方是否容許陳同佳赴台。

另外，台灣籍參選人、鳳凰衛視主持人曾瀞漪未能在選委會界別當選。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex